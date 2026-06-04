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    UE ultima el inicio de las negociaciones formales de adhesión con Ucrania luego de que Hungría levantara su veto

    Las conferencias intergubernamentales para formalizar el ingreso podrán tener lugar el próximo 15 de junio, en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del organismo en Luxemburgo. Por su parte, Péter Magyar anunció un acuerdo con Kiev para "ampliar derechos" de la minoría húngara en Transcarpatia.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente del Consejo Europeo, António Costa, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Foto: Archivo. SIERAKOWSKI FREDERIC

    La Unión Europea (UE) se dispone a iniciar las negociaciones formales de adhesión con Ucrania y Moldavia durante este mes, probablemente coincidiendo con la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del próximo 15 de junio en Luxemburgo, después de que el nuevo Gobierno húngaro retirara el veto que el Ejecutivo de Viktor Orbán mantuvo durante dos años al proceso.

    “Esto marca un hito significativo en su camino de integración europea y envía un mensaje contundente de unidad y determinación de la UE”, destacó la presidencia de turno del Consejo de la UE, que este semestre ejerce Chipre, en un comunicado para anunciar el desbloqueo del proceso.

    En el texto, la dirección chipriota informó que comienza la preparación para “la apertura formal del clúster número uno de las negociaciones de adhesión” con Ucrania y Moldavia, en referencia al primer bloque del reformas que se aborda en el proceso de adhesión.

    El primer clúster se refiere a los “fundamentos básicos” y aborda cuestiones clave como el funcionamiento de las instituciones democráticas en el país candidato, reformas de la administración pública, el poder judicial y los Derechos Fundamentales.

    Este bloque de capítulos de negociación es el que se abre inicialmente en todo proceso de entrada al organismo comunitario, pero, por ser reformas fundamentales, es también el último en cerrarse, según recuerdan fuentes europeas consultadas por Europa Press.

    La decisión de dar este paso llega tras una discusión a nivel de embajadores de los Veintisiete este miércoles en Bruselas, que permitió constatar que el nuevo Gobierno húngaro no mantiene el veto a iniciar el proceso formal.

    El primer ministro húngaro, Péter Magyar, de hecho, afirmó la semana pasada en una rueda de prensa en Bruselas, acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que apostaba por abrir un nuevo capítulo en las relaciones con Kiev y que las conversaciones para resolver diferencias bilaterales sobre los derechos de la minoría húngara en Ucrania estaban avanzadas.

    Aún quedan días de trabajo técnico para poder finalizar formalmente la “posición común” de los Estados miembros que permita abrir el primer clúster, pero se da por hecho que podrá ser adoptada a lo largo de la próxima semana.

    Si se cumple ese calendario, las conferencias intergubernamentales de la UE con Ucrania y con Moldavia, respectivamente, podrán tener lugar el próximo 15 de junio, coincidiendo con la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE que se efectuará en Luxemburgo.

    El bloqueo durante dos años llevó a Bruselas y a Kiev comenzar hace ya un tiempo conversaciones de manera informal para trabajar a nivel técnico en muchos de los capítulos, con el objetivo de que una vez que pudieran abrirse estuvieran muy avanzados.

    Derechos de minoría húngara en Transcarpatia

    El primer ministro de Hungría adelantó este miércoles que su Ejecutivo “apoyará la apertura del primer grupo de capítulos de adhesión de Ucrania” a la UE, mientras los compromisos de Kiev para ampliar los derechos de la minoría húngara en Transcarpatia, en el sudoeste de Ucrania, estén incluidos en su plan de acción dirigido a Bruselas.

    Magyar además destacó que “en solo tres semanas, hemos logrado lo que Viktor Orbán y su Gobierno no consiguieron en diez años”.

    “Hemos alcanzado un acuerdo global con Ucrania para ampliar los derechos lingüísticos, educativos, culturales y políticos de los más de 100.000 miembros de la minoría húngara en Transcarpatia”, afirmó en sus redes sociales.

    El jefe del Ejecutivo húngaro indicó que el acuerdo con las autoridades ucranianas “es el resultado de varias semanas de intensas negociaciones a nivel técnico” entre los dos países, recalcando que en ellas también han participado “organizaciones políticas y religiosas que representan a la minoría húngara en Transcarpatia”.

    Sin embargo, el premier puntualizó que “Hungría sigue oponiéndose a una adhesión acelerada a la UE”. “Si Ucrania logra cerrar los 33 capítulos de adhesión en los próximos 10 a 15 años, Hungría apoyará el ingreso de Ucrania, siempre que se celebre un referéndum jurídicamente vinculante”, agregó.

    Más sobre:Unión EuropeaUcraniaAdhesiónHungríaVetoMoldaviaPéter MagyarMundo

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