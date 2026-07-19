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    Alcalde de Coquimbo pide al gobierno declarar zona de catástrofe y activar el 2% constitucional por efectos del sistema frontal

    Alí Manouchehri cuestionó la respuesta del gobierno central ante el temporal, afirmando que el despliegue de los ministros "no puede ser solo una puesta en escena".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, pidió al gobierno que acelere la declaración de la zona de catástrofe debido a las graves consecuencias que ha generado el sistema frontal en la capital regional.

    Luego de un recorrido por los puntos críticos, el también presidente de los alcaldes de la Región de Coquimbo además emplazó al gobierno a solicitar el uso del 2% constitucional.

    Manouchehri afirmó que “la situación en Coquimbo es extremadamente grave, ya hemos rescatado con los equipos municipales a más de cien personas y decenas de animales”.

    “Tenemos sectores completamente aislados, como Las Cardas, Tambillos y Las Barrancas, a esto se suma los cortes de suministro eléctrico y de agua, socavones, cortes en la ruta como la que une a Guanaqueros y Tongoy y ambos caminos que llegan a Puerto Aldea”, agregó el jefe comunal.

    Frente a los graves daños que han provocado las lluvias, Manouchehri añadió que “el 2% del Gobierno Regional son cerca de 2 mil millones de pesos para 15 comunas, no alcanza ni para reponer uno de los puentes caídos”.

    A renglón seguido, Manouchehri emplazó al gobierno para desplegar mayores recursos para atender la emergencia.

    “Presidente Kast declare ya la zona de catástrofe y active el 2% constitucional, no le pida a nuestra gente que enfrente esta tragedia sola", agregó el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri.

    Asimismo, Manouchehri destacó el despliegue de los funcionarios y afirmó que “hasta este momento hemos atendido a ya casi 8 mil requerimientos, nuestros funcionarios están completamente desplegados en todo el territorio porque nuestra gente está sufriendo y estamos solos intentando llegar con fuerza a todos lados”.

    En esa línea, Manouchehri también cuestionó la respuesta del gobierno central, y afirmó que el despliegue ministerial “no puede ser solo una puesta en escena”.

    “Han venido ministros a recorrer la zona y está bien que vengan, pero no puede ser solo una puesta en escena, tienen que llegar con respuestas para enfrentar la emergencia de hoy y con compromiso claros para lo que se viene", reclamó.

    “¿Cuántos bonos de enseres recibirán las familias que perdieron todo?, ¿cuántos subsidios habrá para recuperar las viviendas?, ¿cuántos recursos y qué maquinarias se destinarán para habilitar caminos, recuperar puentes y llegar a las comunidades?”, concluyó.

    Más sobre:LluviasSistema frontalCoquimboAli ManouchehriAlcaldeGobierno

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