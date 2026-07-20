Kast asiste a responso de cabo primero Cosme y derecha presiona para fortalecer ley Naín-Retamal y avanzar en indultos

Pasado el mediodía de este domingo, el Presidente José Antonio Kast llegó hasta el Grupo de Formación de Carabineros, en Temuco, para hacerse presente en el responso fúnebre del cabo primero Marcos Cosme, quien falleció durante este sábado tras ser herido a bala en un operativo en Valdivia.

“Hoy acompañé a la familia y compañeros del GOPE del suboficial mayor de Carabineros, Marcos Cosme Barquero en su responso fúnebre. Chile despide a un hombre que sirvió a su país con valentía y sentido del deber. Que su memoria sea un permanente recordatorio del valor de quienes visten el uniforme y protegen a nuestros compatriotas”, publicó Kast en sus redes sociales.

El Mandatario llegó acompañado de la primera dama, María Pía Adriasola, y de los ministros Martín Arrau (Seguridad) y Claudio Alvarado (Interior y Secretaría General de Gobierno).

Presidente Kast asiste a responso fúnebre del cabo primero Marcos Cosme en Temuco

En los últimos días, al caso de Cosme -quien fue herido en el marco de un operativo para capturar a Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “el Rana”, vinculado al homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín- también se han sumado otros delitos en contra de funcionarios de la institución.

El mismo viernes, de hecho, en la comuna de Lo Espejo, dos carabineros sufrieron una serie de disparos en el marco de una fiscalización. Hecho que dejó a ambos funcionarios hospitalizados. Según reportes de la institución, mientras que el cabo primero Luciano Ascencio recibió al menos cuatro impactos de bala, el subteniente Nicolás Velozo fue impactado por dos.

En ese contexto, se han intensificado las presiones en la derecha por avanzar con una agenda robusta en materia de seguridad, que vaya en protección de las fuerzas de orden.

En el oficialismo recuerdan que la seguridad fue la principal promesa de campaña de Kast. Y, durante lo que va de gobierno, el fortalecimiento de las policías ha sido uno de los principales temas de preocupación para el sector. Por lo mismo, algunos parlamentarios no han dudado en pedir señales “urgentes” desde el Ejecutivo.

Uno de los principales focos del oficialismo está en la denominada ley Naín-Retamal 2.0, que busca reforzar la iniciativa que estableció la legítima defensa privilegiada, promulgada durante el gobierno de Gabriel Boric.

“La ley Naín-Retamal fue un notable avance para devolver la confianza y protección de las policías respecto del uso legítimo de la fuerza y castigo con las penas más altas para quien atente contra ellos. Sin embargo, aún queda avanzar en la agenda que moderniza su labor y le entrega mejores remuneraciones”, dijo el senador de Renovación Nacional y representante de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton.

Y agregó: “Es necesario avanzar en la ley Naín-Retamal 2.0 que protege y repara a familias de mártires, a los funcionarios de franco les permite el uso de armamento, conjuntamente con sanciones más drásticas para agresiones contra la autoridad que no constituyen lesiones”.

21 DE ABRIL DEL 2026 RETRATO AL DIPUTADO ANDRES LONGTON. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

“La legislación actual quedó corta frente a la violencia que enfrentamos. Debemos avanzar de inmediato hacia una ley Naín 2.0 que otorgue una protección real, efectiva y sin vacilaciones a nuestras policías”, planteó el diputado del Partido Republicano Cristián Araya.

Por su parte, la jefa de bancada de los diputados UDI, Flor Weisse, aseguró que “sin duda se hace necesario perfeccionar esta ley. No solo para otorgar una seguridad jurídica y política a las policías, sino que para que el criminal que cometa actos delictuales contra carabineros sepa que le caerá todo el peso de la ley y tenga claro que pasará muchos años privado de libertad”.

8 SEPTIEMBRE 2025 DIPUTADA FLOR WEISSE. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Se trata de una batería de proyectos que buscan reformar la ley y que, entre otras cosas, plantean endurecer las sanciones por atentados contra carabineros, otorgar legítima defensa privilegiada a los funcionarios de franco y ampliar los mecanismos de reconocimiento institucional para mártires.

La jefa de bancada de RN, la senadora María José Gatica, en tanto, pidió ir más allá de esas iniciativas y aseguró que “el asesinato del carabinero no fue delincuencia común. Fue terrorismo. Y hoy el terrorismo tiene más capacidad de fuego que el Estado y ha quedado demostrado. Lo que necesitamos es una agenda antiterrorista ahora: más inteligencia, más respaldo a Carabineros y ley que trate al terrorismo como tal”.

Sube presión por indulto general

En paralelo, el caso del cabo primero Marcos Cosme reactivó la presión del Partido Nacional Libertario (PNL) por un indulto general a los uniformados condenados por hechos ocurridos en el marco del estallido social.

El tema se ha transformado en una de las inquietudes de los libertarios y del Partido Republicano, colectividades que resienten que el Presidente aún no haya otorgado indultos. El Mandatario se ha limitado a reiterar que el proceso está en revisión y se hará “caso a caso”.

En ese contexto, hace unas semanas, la colectividad liderada por Johannes Kaiser, con el respaldo de republicanos, ingresó un proyecto que busca otorgar un indulto general a esos uniformados que se encuentran privados de libertad.

El primero en plantear el tema fue el secretario general de la colectividad, Juan Antonio Urzúa, quien, tras conocer el fallecimiento de Cosme, aseguró que “debemos avanzar en medidas que entreguen respaldo efectivo a nuestras policías, incluyendo el proyecto de indultos generales para los funcionarios perseguidos por hechos ocurridos durante el combate al terrorismo y la violencia. O estamos con Carabineros o no lo estamos. La única forma de demostrar ese apoyo es entregarles las herramientas, las leyes y el respaldo político que necesitan para cumplir su labor”.

En esa línea, el jefe de bancada del partido, Cristóbal Urruticoechea, planteó: “Esperamos que a los delincuentes les llegue todo el peso de la ley y que esto no vuelva a ocurrir en Chile, que la muerte de algún uniformado no sea un hábito. Y aunque no es algo cotidiano, pareciera ser que no estamos tan lejos. Por lo mismo, esperamos que con esto se pueda a aquellos uniformados que sobre todo, a partir del 18 de octubre, detuvieron un golpe de Estado, y que hoy día permanecen en la cárcel por un sesgo político”.

Urruticoechea, además, apuntó directamente a La Moneda: “Ojalá que el gobierno tome esta solicitud nuestra hecha hace tiempo, de indultar a aquellos carabineros que nos ayudaron a frenar ese golpe contra el expresidente Sebastián Piñera”.

Al respecto, la diputada Weisse aseguró que “el indulto es una medida de justicia que se debe materializar a la brevedad como una señal de reparación que reivindique a los uniformados condenados por cumplir su labor de resguardar a la población”. Eso sí, insistió en que sea “caso a caso”.