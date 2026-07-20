Quiroz por requerimientos al TC contra la megarreforma: “La oposición puede hacer todos los requerimientos que pueda o que quiera”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió durante la mañana de este lunes a los tres requerimientos anunciados por la oposición que serán presentados ante el Tribunal Constitucional en contra de la megarreforma. “La oposición puede hacer todos los requerimientos que pueda o que quiera, está en su derecho hacerlo, y nosotros vamos a contestar cada uno de ellos oportunamente”, señaló.

Asimismo, el ministro evitó dar nombres sobre quién defenderá el proyecto, señalando que “estamos, por supuesto, siempre adelantándonos a las situaciones y oportunamente daremos a conocer quién va a poder ir a defender este proyecto y estos artículos”.

Quiroz también defendió la validez de los artículos cuestionados, asegurando que “los consideramos absolutamente coherentes y consistentes con nuestro orden constitucional”.

Por otra parte, descartó que la discusión de la megarreforma vaya a aplazarse debido al sistema frontal que afecta a gran parte del país.

“No tenemos contemplado que se aplace. Sabemos que estamos viviendo una emergencia. La emergencia es fundamental atacarla por todos los medios”, mencionó, añadiendo que “está desplegado el Gobierno en todas las regiones que están afectadas y eso no impide, en consecuencia, que los parlamentarios asistan mañana a votar la Ley de Reconstrucción en lo que esperamos sea su último trámite”.