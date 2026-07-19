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    Estados Unidos lanza octava noche de ataques contra Irán tras muerte de militares en Jordania

    Washington afirmó que la ofensiva busca reducir la capacidad iraní para amenazar la navegación en el estrecho de Ormuz. Teherán respondió con nuevos ataques contra países aliados de Estados Unidos en Medio Oriente.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Estados Unidos lanza octava noche de ataques contra Irán tras muerte de militares en Jordania

    Estados Unidos completó este domingo su octava noche consecutiva de ataques contra Irán, en respuesta a una ofensiva iraní que dejó dos militares estadounidenses muertos y otro desaparecido en una base ubicada en Jordania.

    El Comando Central de Estados Unidos informó que los bombardeos alcanzaron instalaciones iraníes de vigilancia costera y defensa aérea, además de capacidades marítimas y depósitos de misiles y drones vinculados a la Guardia Revolucionaria.

    Washington sostuvo que la operación busca debilitar la capacidad de Teherán para amenazar el transporte comercial en el estrecho de Ormuz y responder por los ataques contra sus fuerzas desplegadas en la región.

    Estados Unidos lanza octava noche de ataques contra Irán tras muerte de militares en Jordania

    En paralelo, el Ejército estadounidense confirmó la muerte de otro integrante de sus fuerzas en el norte de Irak, durante la detonación controlada de los restos de un dron iraní derribado. Con este caso, aumentaron a 17 los militares estadounidenses fallecidos desde el inicio del conflicto, mientras más de 420 han resultado heridos.

    Irán respondió con nuevos lanzamientos de misiles y drones contra objetivos estadounidenses y países aliados. Kuwait, Baréin y Jordania activaron sus sistemas de defensa aérea, mientras el Ejército jordano informó que interceptó tres misiles iraníes.

    Medios estatales iraníes también denunciaron que uno de los ataques estadounidenses alcanzó el sitio donde se construye una central nuclear en Darkhovin. El Organismo Internacional de Energía Atómica indicó que revisaba los antecedentes y precisó que el proyecto se encontraba en una fase inicial y no contenía material nuclear durante su última inspección.

    La nueva escalada ocurre tras el debilitamiento de un acuerdo provisional alcanzado entre ambos países y en medio de la disputa por el control del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo.

    Estados Unidos lanza octava noche de ataques contra Irán tras muerte de militares en Jordania
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