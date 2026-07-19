Kuwait denuncia seguidilla de ataques iraníes a central eléctrica y de agua

El Ministerio de Electricidad, Agua y Energía Renovable de Kuwait (MEW, por sus siglas en inglés) llamó a la población de su país a cooperar con la racionalización de energía, tras ataques iraníes a una central eléctrica y de destilación de agua.

Durante la mañana de este 19 de julio, la cartera denunció una segunda agresión en dos días, dirigida desde Teherán hacia la planta. Según explicaron, la arremetida generó un incendio en algunas instalaciones de la central y afectó a unidades de generación de energía eléctrica.

Los equipos de Bomberos están controlando el fuego para extinguirlo y ya se activaron planes de emergencia y respuesta inmediata para mitigar los efectos de la ofensiva.

بيان رقم (21) من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة



بشأن تعرض محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه للاعتداء.#وزارة_الكهرباء_والماء pic.twitter.com/2irGZ2xQVZ — وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 🇰🇼 (@mew_kwt) July 19, 2026

Del mismo modo, se empezaron a implementar medidas técnicas y preventivas para asegurar la planta, en coordinación con las autoridades de seguridad. Se busca evaluar los daños y trabajar para restablecer las unidades afectadas lo antes posible .

Así, el MEW comunicó que los equipos continúan trabajando las 24 horas del día para mantener al sistema eléctrico estable y garantizar la continuidad de su servicio. Para cerrar su mensaje, pidieron a la población racionalizar el consumo de electricidad.

Ataque del 18 de julio

Este pasado sábado, el ministerio informó sobre otra agresión iraní a una central de energía y destilación de agua. El ataque produjo un incendio en uno de los componentes del lugar y se debieron desconectar varias unidades de generación para preservar la seguridad y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

Tras este siniestro, las autoridades solicitaron a la ciudadanía a racionalizar electricidad, en especial durante las horas peak de su uso (11:00 am y 5:00 pm), para reducir la carga en la red eléctrica.

Arremetida del viernes

Previamente, el 17 de julio, la misma cartera reportó una embestida iraní contra el Estado de Kuwait con un ataque a una central de energía eléctrica y destilación de agua. Esta ofensiva provocó daños en instalaciones de la central y afectaciones a unidades de generación eléctrica, además de un incendio. Este último, según reporta el MEW, fue extinguido rápidamente.

El mismo día, la Guardia Revolucionaria de Irán atacó bases militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait, resultando en la muerte de un grupo de soldados norteamericanos.