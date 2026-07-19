Empleo de exportación: cuáles son los trabajos que el gobierno quiere promover en la megarreforma

Fue uno de los artículos de la megarreforma que se reformuló por completo en la discusión que el proyecto tuvo en el Senado. El crédito tributario al empleo pasó de ser universal a focalizarse en la industria de exportación de servicios. Con ello, se disipa una de las principales críticas -su alto costo fiscal, unos US$ 1.500 millones al año- y se reorienta a una industria con potencial de desarrollo.

La ley aprobada esta semana establece un crédito contra el Impuesto de Primera Categoría para las empresas que exporten servicios del conocimiento en la economía digital. Las empresas podrán imputar el 15% de las remuneraciones.

Según las definiciones de Hacienda, el crédito se entregará por servicios basados en el conocimiento desarrollado por trabajadores con calificación técnica o profesional, que tengan uso intensivo de tecnología de la información, o el desarrollo tecnológico del prestador. Y un requisito principal y excluyente es que sean entregados a distancia, por medios digitales, electrónicos o de telecomunicaciones, a personas sin domicilio ni residencia en el país.

La determinación específica de los servicios que podrán optar a este crédito se definirán mediante un decreto y un informe del Ministerio de Economía que determinará un catálogo de servicios de la economía del conocimiento. Este catálogo podrá ser actualizado anualmente.

El Ministerio de Hacienda abrirá un período de consulta pública para que, en el plazo de 15 días hábiles administrativos, los contribuyentes puedan recomendar la inclusión de una determinada actividad en el catálogo.

Desde el gobierno afirman que ya están elaborando el catálogo, para que, una vez publicada la ley, el documento sea enviado a Contraloría para su toma de razón y así comenzar “los antes posible” con esta medida.

22/04/2026 - PAULA ESTEVEZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Como factor adicional, el crédito de 15% general se aumentará en 5 puntos porcentuales por trabajador respecto de aquellas empresas que tengan su casa matriz o sucursales, para efectos tributarios, en una región del país distinta a la Región Metropolitana, o en comunas rurales de la Región Metropolitana.

Para determinar la remuneración mensual individual, se incluye el conjunto de haberes que forme parte de las remuneraciones imponibles del trabajador todo. La remuneración del trabajador que reciba este crédito no podrá superar para un mismo ejercicio comercial el equivalente a 75 Unidades Tributarias Mensuales, equivalente hoy a unos $ 5,3 millones brutos. La medida tendría un costo de más de US$ 100 millones al año.

Efecto en el empleo

Cada cinco años, Hacienda deberá remitir al Congreso un informe sobre el impacto de este crédito en el empleo, su efecto fiscal, el crecimiento de la industria de la exportación de servicios del conocimiento y su relación con este beneficio, entre otros aspectos.

Desde Hacienda explican que se eligió este sector sobre otros porque los análisis internos arrojaron que hay bastante competencia a nivel de América Latina: en esta misma materia se entregan beneficios tributarios en Argentina, Perú y Uruguay, con exenciones y rebaja de impuestos. Además, plantean que en Chile hay potencial para que esa industria crezca, ya que la conectividad del país es una de las mejores de la región y el capital humano está capacitado para realizar labores a distancia.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, afirma que “la digitalización está ampliando las posibilidades de internacionalización de los servicios chilenos. La expansión de internet ha permitido el desarrollo de nuevas prestaciones exportables, como la animación digital, la educación a distancia, los servicios cloud, la observación astronómica remota, el monitoreo remoto y el desarrollo de software, al mismo tiempo que ha reducido las barreras asociadas a la distancia geográfica”.

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La autoridad añade que “al contemplar un mayor beneficio para las regiones, esta medida puede contribuir a descentralizar una actividad que hoy concentra cerca del 90% de sus exportaciones en la Región Metropolitana, impulsando el desarrollo de nuevos polos de servicios en distintas zonas del país”.

De acuerdo al diseño de Hacienda, el universo que hoy estaría afecto a este crédito al empleo son 55 mil personas, grupo de personas que trabajan en empresas exportadoras de servicios, realizando específicamente esa labor y no tareas aledañas.

El beneficio tributario es para trabajadores actuales como nuevos y estiman que podría estimular un crecimiento del empleo en esa área de entre 1% y 2% anual.

Si bien este crédito beneficiará a todos los trabajadores que se desempeñen en esta área, el foco del gobierno es apuntar a jóvenes, mujeres y mayores de 50 años, ya que tienen mayores problemas de empleabilidad por distintas razones.

Y los sectores a potenciar son los servicios vinculados a la economía digital, como desarrollo de software, servicios cloud, aplicaciones, ciberseguridad, análisis de datos, inteligencia artificial y soporte tecnológico remoto; y las industrias creativas y los contenidos digitales, como animación, videojuegos, producción audiovisual, diseño, publicidad y educación a distancia.

La lista también incluye asesoría en gestión administrativa de empresas, asesoría en marketing, gestión de proyectos de ingeniería; gestión financiera de empresas, diseño y creación publicitaria entre otras.

“En un sector que está creciendo con fuerza y que tiene un alto potencial de expansión, este crédito puede transformarse en un impulso muy relevante porque reconoce que el principal activo de las exportaciones de servicios basados en conocimiento es el talento”, opina la subsecretaria Estévez, quien cree que la medida contribuye a la formalización del empleo y entrega un incentivo para la contratación de jóvenes, “fortaleciendo la disponibilidad de capital humano para una industria con alto potencial de crecimiento”.

Menos entusiastas se muestran expertos consultados, quienes coinciden en que no tendrá gran impacto en el empleo y creen que no hay una justificación clara para escoger este sector.

“La focalización en la industria de exportación de servicios del conocimiento no es una buena alternativa, siendo claramente política industrial. Es una decisión sin sustento técnico claro: no existe un análisis explícito de por qué este sector y no otro, ni qué falla de mercado justifica esta intervención selectiva. El proyecto simplemente califica al sector como de potencial sin mayor fundamento”, afirma la directora ejecutiva de Horizontal, María José Abud.

Para Abud, se debe transparentar los objetivos, porque como instrumento para reducir el alto desempleo su impacto será marginal. “Este sector es intensivo en mano de obra muy calificada, por tanto, no beneficia a trabajadores vulnerables, sino a capital humano de alta especialización y, por ende, altos ingresos. La evidencia comparada sugiere que este tipo de subsidios tiende a traducirse principalmente en alzas salariales para los trabajadores existentes, no en nuevas contrataciones”, asevera.

Benjamín Villena, investigador del Instituto de Políticas Económicas (IPE) de la Universidad Andrés Bello, sostiene que “el sector de exportaciones de servicios basados en el conocimiento cubre un porcentaje bajo del empleo, posiblemente menos del 3%. Debido a que este segmento contrata trabajadores de salarios relativamente altos, el efecto que generará será escaso”.

Cristián Duarte, ex director de la Bolsa Nacional de Empleo, considera adecuado el foco para mejorar la productividad y potenciar actividades basadas en conocimiento y servicios calificados como exportaciones, porque es un área con un evidente futuro y demanda, pero cree que tendría “efectos más bien acotados en el empleo si consideramos el alto nivel de desempleo que afecta a otros importantes sectores”.P

Montos, empresas y destinos de la exportación de servicios

Según datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, en 2025 las exportaciones chilenas de servicios alcanzaron los US$ 3.190 millones, un 11,2% más que en 2024.

En 2025, 1.127 compañías registraron prestaciones de servicios al exterior, cifra que prácticamente triplica el número de empresas exportadoras de sectores más tradicionales, como vinos, con 391 empresas, y cerezas frescas, con 372 empresas. Las grandes empresas explican la mayor parte del valor exportado. En 2025, 449 grandes empresas tuvieron retornos por US$ 2.911 millones, mientras 566 pymes capturaron US$ 268 millones. Y generaron en conjunto, 208 mil puestos de trabajo directos y formales, equivalente al 17% del empleo de la industria exportadora chilena. En destinos, las exportaciones pasaron de 65 países en 2003 a 127 mercados en 2025.

Según la Subrei, los principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos, con una participación de 32% y retornos por US$ 1.019 millones; seguido de Perú con US$ 588 millones; Colombia con US$ 258 millones; Reino Unido con US$ 140 millones; Suiza con US$ 115 millones; México con US$ 93 millones, Argentina con US$ 79 millones y China, con US$ 71 millones (ver infografía).