Cómo es el anillo de los campeones del Mundial 2026

Cómo es el anillo que entregará la FIFA a los campeones del Mundial 2026. Foto: FIFA

Por primera vez en los 96 años de historia de la Copa del Mundo, la FIFA sumará un nuevo premio al tradicional trofeo y las medallas de oro.

El campeón del Mundial 2026, que se definirá este domingo entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium, también recibirá anillos personalizados de la competición, una tradición emblemática del deporte estadounidense que ahora debutará en el fútbol.

Cómo es el anillo que entregará la FIFA a los campeones del Mundial 2026. Foto: FIFA

¿Quiénes recibirán el anillo?

En total se fabricarán 2.026 anillos, una cifra que homenajea al año del torneo.

De ellos, 30 estarán reservados para los integrantes del equipo campeón, mientras que los 1.996 restantes se comercializarán como productos oficiales con licencia para aficionados de todo el mundo.

Cómo es el nuevo premio de la FIFA

El diseño del anillo combina elementos comunes con detalles exclusivos para el ganador.

En una de sus caras luce el relieve del trofeo de la Copa del Mundo, mientras que la otra será personalizada con la identidad del equipo campeón.

En el centro del anillo tiene detalles de piedras preciosas azules y una frase que rodea este círculo: “FIFA WORLD CUP 2026 CHAMPIONS”

💍🏆 EL ANILLO DEL CAMPEÓN.



👉 Por primera vez en la historia, los ganadores del Mundial recibirán este galardón. pic.twitter.com/MH3nnVk6i3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 17, 2026

En el interior del anillo también tiene un grabado que dice “FIFA World Cup 2026 Champions Ring”, y debajo la enumeración del anillo “100/2026″, por ejemplo.

Aunque la FIFA no ha informado el costo ni los materiales utilizados, distintos medios internacionales señalan que los anillos incluyen un acabado dorado y piedras preciosas .

Además, cada pieza será confeccionada a medida para su destinatario y contará con un certificado de autenticidad.

La FIFA explicó que, inmediatamente después de la final, el capitán y el entrenador del equipo vencedor recibirán anillos provisionales durante la ceremonia de premiación.

Posteriormente, los 30 anillos definitivos serán personalizados y ajustados antes de su entrega oficial en una fecha que aún no ha sido anunciada.

La “americanización” del fútbol

La incorporación de este reconocimiento representa la adopción de una de las tradiciones más arraigadas del deporte norteamericano.

Los anillos de campeonato son habituales en ligas estadounidenses de fútbol americano, básquetbol, hockey sobre hielo y béisbol , donde simbolizan la obtención del título y suelen convertirse en piezas de colección de alto valor.

En Estados Unidos, piezas similares, como los anillos del Super Bowl o de la NBA, pueden alcanzar valores de decenas de miles de dólares.

Cómo es el anillo que entregará la FIFA a los campeones del Mundial 2026. Foto: X

La decisión también se enmarca en una serie de innovaciones impulsadas por la FIFA durante este Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá, varias de ellas inspiradas en el modelo del deporte estadounidense.

Entre ellas figuran el espectáculo de medio tiempo para la final, las pausas de hidratación, y esta vez, la entrega y comercialización de estos anillos de campeones.