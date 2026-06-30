El homenaje a Enrique Macaya Márquez, el longevo periodista argentino de 91 años que lleva cubriendo 18 Mundiales. Foto: FIFA

A sus 91 años, el periodista argentino Enrique Macaya Márquez está haciendo historia en los mundiales de Fútbol.

Para esta edición, Macaya recibió un homenaje por parte de la FIFA, que destacó una trayectoria única: la cobertura de 18 Copas del Mundo consecutivas , un récord absoluto para un periodista deportivo.

El reconocimiento tuvo uno de sus momentos más simbólicos el viernes, en la víspera del partido entre Argentina y Jordania por la fase de grupos del Mundial.

El homenaje a Enrique Macaya Márquez, el longevo periodista argentino de 91 años que lleva cubriendo 18 Mundiales. Foto: FIFA

“Le contesto porque es usted”

Durante la conferencia de prensa oficial en el AT&T Stadium de Dallas, Macaya tomó la palabra para consultar al técnico Lionel Scaloni sobre la presencia de Lionel Messi en la formación titular , aclarando con humor que el entrenador “tenía la puerta abierta de no contestar”.

Sin embargo, Scaloni decidió hacer una excepción. “Leo va a ir al banco. Pero le contesto porque es usted; si no, por ahí la esquivaría”, respondió el entrenador, revelando una información que habitualmente reserva hasta el día del partido.

La respuesta provocó una ovación entre los periodistas presentes, mientras Macaya se limitó a contestar: “Con eso me basta”.

El gesto no terminó ahí. Finalizada la conferencia, fue el propio Scaloni quien se acercó para pedirle una fotografía al histórico comunicador, una escena que reflejó el respeto que despierta una de las voces más emblemáticas del periodismo deportivo argentino.

El homenaje a Enrique Macaya Márquez, el longevo periodista argentino de 91 años que lleva cubriendo 18 Mundiales. Foto: Selección Argentina

Ese reconocimiento se extendió más allá de la conferencia. En Dallas, Macaya fue homenajeado por exfutbolistas argentinos que integran las FIFA Legends , entre ellos Ubaldo Fillol, Mario Kempes, Oscar Ruggeri y Sergio Batista.

Además, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó su presencia durante el discurso inaugural del torneo.

El reconocimiento se suma al recibido en Qatar 2022, cuando la FIFA y la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) oficializaron el récord, que ahora elevó a 18 Mundiales consecutivos.

Macaya y su historia en Mundiales

La historia de Macaya con las Copas del Mundo comenzó en 1958, cuando con apenas 23 años viajó como enviado especial de Radio El Mundo a Suecia para cubrir el torneo.

Su primera transmisión fue el encuentro entre Austria y el Brasil de un joven Pelé.

Desde entonces no ha faltado a ninguna edición del campeonato, siendo testigo de algunas de las páginas más importantes de la historia del fútbol, desde la irrupción de ‘O Rei’ hasta la consagración de Messi en Qatar 2022.

Consultado por la FIFA sobre el secreto de una carrera que ya se extiende por casi siete décadas, el periodista respondió: “Me interesa todo y la base sigue siendo la misma: no la curiosidad, sino el conocimiento”.

Aunque reconoce que la experiencia cambió su forma de vivir cada Mundial, sostiene que la preparación sigue siendo el elemento fundamental.

“La tecnología ayuda a hacer interpretaciones distintas, pero que siempre necesitan del conocimiento del periodista”, afirmó.

El homenaje a Enrique Macaya Márquez, el longevo periodista argentino de 91 años que lleva cubriendo 18 Mundiales. Foto: FIFA

“Se paga caro el error”

Macaya también reflexionó sobre la evolución del fútbol. A su juicio, hay aspectos que permanecen inalterables: “Lo que se mantiene constante es que se paga caro el error, y el acierto, por otra parte, es premiado”.

Sin embargo, considera que el mayor cambio está en el ritmo del juego. “Lo que más ha cambiado es la velocidad de desplazamiento del atleta”, explicó , agregando que esa transformación “nos obliga a los periodistas a estar mejor preparados”.

Al repasar los recuerdos más importantes de sus 18 Mundiales, tampoco duda. “Los campeonatos ganados por Argentina, eso está claro”, aseguró. “Uno luchó toda la vida por ser testigo de eso”.

Hoy, con un récord difícil de igualar y el reconocimiento de colegas, futbolistas y dirigentes, Enrique Macaya Márquez ya no solo cuenta la historia de los Mundiales, sino que forma parte de ella.