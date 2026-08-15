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    El PSG cierra el histórico traspaso de Ferran Torres desde el Barcelona

    El futbolista que anotó el gol del título de España en la Copa del Mundo se transformó en una de las mayores ventas de los azulgranas.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @PSG_inside/ X.

    Las negociaciones entre Barcelona y PSG llegaron a buen puerto. Este sábado se dio a conocer el histórico traspaso de Ferran Torres desde el cuadro culé hacia el conjunto parisino.

    El futbolista, quien se transformó en el héroe de la selección española al anotar el gol del título en el Mundial de Norteamérica 2026, se une al club francés por un monto cercano a los 50 millones de euros, una de las mayores ventas de jugadores que ha realizado el conjunto español, con un vínculo hasta 2031.

    A través de su página oficial, el PSG informó además que ocupará la camiseta número 9. Allí también destacaron su carrera deportiva. Entre ellos, el haberse transformado en el jugador más joven en la historia del Valencia en alcanzar 50 partidos en LaLiga.

    Luego su carrera continuó en el Manchester City bajos las órdenes de Pep Guardiola para luego dar el paso hacia el Barcelona. “En 207 partidos con el FC Barcelona, marcó 65 goles, entre ellos uno en la final de la Copa del Rey de 2025 ante el Real Madrid, que permitió a su equipo llevar el encuentro a la prórroga antes de proclamarse campeón. Ferran Torres amplió su palmarés con tres títulos de Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España con el conjunto catalán”, destacan.

    Estoy muy feliz de comenzar una nueva aventura en un club tan ambicioso como el PSG. Quiero agradecer al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos y al entrenador Luis Enrique por darme la oportunidad de unirme a este equipo, al que espero ayudar a conquistar el mayor número de trofeos posibles”, declaró Ferran Torres.

    Este traspaso se bio potenciado además ya que al jugador solo le quedaba un año más de contrato en el club español y que debían abonar ocho millones de euros al Manchester City.

    De esta forma, el Barcelona emitió un comunicado en el que expresaron su agradecimiento a Torres por su dedicación durante las cinco temporadas que defendió a los azulgranas. “mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera profesional”, escribieron.

    Así, Ferran cierra una etapa de cuatro temporadas y media en España junto al Barcelona, donde anotó 65 goles en 207 partidos. En aquel periodo ganó tres títulos de Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

    En este tiempo, también coronó su palmarés a nivel internacional con su selección, obteniendo la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, donde fue el héroe de la final contra Argentina.

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