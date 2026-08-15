La emoción de Igor Lichnovsky tras concretar su regreso a la U: “Me dieron ganas de llorar”

Igor Lichnovsky ya firmó su contrato en la Universidad de Chile. Tal como lo adelantó El Deportivo, el central acordó un vínculo de dos años y medio con Azul Azul y entregó sus primeras impresiones a los canales oficiales del club laico.

“Desde mis 23 años que he querido volver a la U, pero siempre había un contrato entremedio. Lo que hizo posible mi regreso al club es que esta vez quedé libre y no dependía de otras personas, sino que dependía 100 por ciento de mí”, señaló el futbolista.

Luego, con visible emoción, Lichnovsky confesó que tuvo que contener las lágrimas al inicio de las conversaciones con la gerencia deportiva de los estudiantiles, pues no podía creer que su anhelado retorno comenzaba a concretarse.

“Cuando empecé a hablar con la gente de la U y con mi agente personal, me dieron ganas de llorar... El haberme ido joven de la U me hizo perderme muchas etapas. Ahora vuelvo a tener la posibilidad de vivirlas”, aseguró el defensor de 32 años.

Qué lindo tenerte de vuelta, Igor 🤘🏼💙



Primera entrevista a Igor Lichnovsky disponible ahora en nuestro Canal de YouTube ▶️



🔗: https://t.co/6OCGpYiUia pic.twitter.com/ePN4uT4rNf — Universidad de Chile (@udechile) August 14, 2026

Además, detalló el jugador, que a principios de año ya sabía que en este mercado de pases, podría calzarse la tricota que lo formó. “En enero tuve una negociación con mi antiguo club y ahí se me dio la posibilidad de que, si salía del América y me iba a otro equipo, podía quedar libre en junio. En ese momento dije: ‘¿Y si nos vamos a la U?’. Y acá estamos”, aseveró.

También hizo una infidencia de cómo le enseñaba a su familia a ser hinchas del escolta de Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera. “Hay temas familiares, emocionales, situaciones personales. Cada vez que me iba a un equipo mis hijas decían: ‘Ahora somos de este equipo’. Yo les decía: ‘No, ustedes son de la U’. Cambiando las camisetas, instruyéndolas”, detalló.

Finalmente, el seleccionado chileno aclaró que no se puede quedar en palabras y debe rendir en la cancha para demostrar que ama a la U. “Después de todos los años y todas las cosas que han pasado, aún no puedo creer que sí se haya dado. Ahora me toca quitar todas estas emociones y hacerme responsable de lo que la gente espera de mí”, expresó.

Eso sí, Igor deberá someterse a un acondicionamiento físico antes de jugar en el campeonato chileno. O al menos eso es lo que adelantó su ahora director técnico, Fernando Gago, en el sector sur de Santiago. “Tiene unas condiciones impresionantes, tiene jerarquía, es jugador de selección y nos aportará mucho dentro y fuera del campo. No pondremos plazos, vamos a ir viendo cómo va evolucionando, cómo va entrenando y a partir de eso veremos cuándo podrá estar disponible”, anunció.

Con la llegada de Lichnovsky la U cierra el libro de pases de la temporada 2026. Junto al defensor, arribaron Tobías Reinhart, el volante que compraron a la Reggiana de la Serie B de Italia, y Gonzalo Reyna, el extremo que llegó a préstamo desde Racing de Argentina.

Mira las primeras palabras de Lichnovsky: