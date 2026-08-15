SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La emoción de Igor Lichnovsky tras concretar su regreso a la U: “Me dieron ganas de llorar”

    El central agregó que "después de todos los años y todas las cosas que han pasado, aún no puedo creer que sí se haya dado" y señaló que se debe hacer "responsable de lo que la gente espera de mí”.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Lichnovsky posando con la tricota de la U. Foto: @udechile.

    Igor Lichnovsky ya firmó su contrato en la Universidad de Chile. Tal como lo adelantó El Deportivo, el central acordó un vínculo de dos años y medio con Azul Azul y entregó sus primeras impresiones a los canales oficiales del club laico.

    “Desde mis 23 años que he querido volver a la U, pero siempre había un contrato entremedio. Lo que hizo posible mi regreso al club es que esta vez quedé libre y no dependía de otras personas, sino que dependía 100 por ciento de mí”, señaló el futbolista.

    Luego, con visible emoción, Lichnovsky confesó que tuvo que contener las lágrimas al inicio de las conversaciones con la gerencia deportiva de los estudiantiles, pues no podía creer que su anhelado retorno comenzaba a concretarse.

    Cuando empecé a hablar con la gente de la U y con mi agente personal, me dieron ganas de llorar... El haberme ido joven de la U me hizo perderme muchas etapas. Ahora vuelvo a tener la posibilidad de vivirlas”, aseguró el defensor de 32 años.

    Además, detalló el jugador, que a principios de año ya sabía que en este mercado de pases, podría calzarse la tricota que lo formó. “En enero tuve una negociación con mi antiguo club y ahí se me dio la posibilidad de que, si salía del América y me iba a otro equipo, podía quedar libre en junio. En ese momento dije: ‘¿Y si nos vamos a la U?’. Y acá estamos”, aseveró.

    También hizo una infidencia de cómo le enseñaba a su familia a ser hinchas del escolta de Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera. “Hay temas familiares, emocionales, situaciones personales. Cada vez que me iba a un equipo mis hijas decían: ‘Ahora somos de este equipo’. Yo les decía: ‘No, ustedes son de la U’. Cambiando las camisetas, instruyéndolas”, detalló.

    Finalmente, el seleccionado chileno aclaró que no se puede quedar en palabras y debe rendir en la cancha para demostrar que ama a la U. “Después de todos los años y todas las cosas que han pasado, aún no puedo creer que sí se haya dado. Ahora me toca quitar todas estas emociones y hacerme responsable de lo que la gente espera de mí”, expresó.

    Eso sí, Igor deberá someterse a un acondicionamiento físico antes de jugar en el campeonato chileno. O al menos eso es lo que adelantó su ahora director técnico, Fernando Gago, en el sector sur de Santiago. “Tiene unas condiciones impresionantes, tiene jerarquía, es jugador de selección y nos aportará mucho dentro y fuera del campo. No pondremos plazos, vamos a ir viendo cómo va evolucionando, cómo va entrenando y a partir de eso veremos cuándo podrá estar disponible”, anunció.

    Con la llegada de Lichnovsky la U cierra el libro de pases de la temporada 2026. Junto al defensor, arribaron Tobías Reinhart, el volante que compraron a la Reggiana de la Serie B de Italia, y Gonzalo Reyna, el extremo que llegó a préstamo desde Racing de Argentina.

    Mira las primeras palabras de Lichnovsky:

    Más sobre:La URefuerzo de la UUniversidad de ChileIgor LichnovskyLiga de PrimeraCampeonato ChilenoAzul AzulFútbol

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Autoridad marítima del Reino Unido reporta ataque con proyectil en el estrecho de Ormuz: no se registran lesionados

    Marruecos frena intento masivo de cruce irregular hacia Ceuta: hay 61 detenidos y 111 migrantes interceptados

    UDI acusa “grave intromisión” de la ONU por críticas a la Corte Suprema y pide a Cancillería expresar molestia

    Explosión de balón de gas deja cuatro bomberos lesionados durante incendio en local de comida en Viña del Mar

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Nuevo balance de víctimas tras terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia: fallecidos aumentan a 38

    Lo más leído

    1.
    La despedida de Kast a una emocionada Duco: “Es un error que cualquiera puede cometer, pero hay normas exigentes”

    La despedida de Kast a una emocionada Duco: “Es un error que cualquiera puede cometer, pero hay normas exigentes”

    2.
    Técnico del Montreal revela su reacción al enterarse del fichaje de Alexis Sánchez

    Técnico del Montreal revela su reacción al enterarse del fichaje de Alexis Sánchez

    3.
    La Moneda cita a Duco en medio de malestar por su respuesta a la Contraloría ante denuncia de mal uso de auto fiscal

    La Moneda cita a Duco en medio de malestar por su respuesta a la Contraloría ante denuncia de mal uso de auto fiscal

    4.
    Kast remueve a Natalia Duco y Andrés Otero de Deporte tras polémica respuesta a la Contraloría por denuncia de mal uso de auto fiscal

    Kast remueve a Natalia Duco y Andrés Otero de Deporte tras polémica respuesta a la Contraloría por denuncia de mal uso de auto fiscal

    5.
    Claudio Bravo evoca el duro momento de Marcelo Díaz en la Copa Confederaciones: “Tengo el recuerdo de verlo destrozado”

    Claudio Bravo evoca el duro momento de Marcelo Díaz en la Copa Confederaciones: “Tengo el recuerdo de verlo destrozado”

    6.
    En vivo: las Diablas enfrentan a Países Bajos en el Mundial de Hockey Césped

    En vivo: las Diablas enfrentan a Países Bajos en el Mundial de Hockey Césped

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    UDI acusa “grave intromisión” de la ONU por críticas a la Corte Suprema y pide a Cancillería expresar molestia
    Chile

    UDI acusa “grave intromisión” de la ONU por críticas a la Corte Suprema y pide a Cancillería expresar molestia

    Explosión de balón de gas deja cuatro bomberos lesionados durante incendio en local de comida en Viña del Mar

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Capitalizar, no retirar, no endeudar
    Negocios

    Capitalizar, no retirar, no endeudar

    Ricardo Ffrench Davis: “El gran error de la izquierda es haber descuidado el crecimiento económico, pero el crecimiento no es bajar impuestos”

    Inmobiliarias empiezan a reactivar, con cautela, sus inversiones en viviendas tras las medidas de la autoridad

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia
    Tendencias

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    En vivo: las Diablas enfrentan a Países Bajos en el Mundial de Hockey Césped
    El Deportivo

    En vivo: las Diablas enfrentan a Países Bajos en el Mundial de Hockey Césped

    Técnico del Montreal revela su reacción al enterarse del fichaje de Alexis Sánchez

    Claudio Bravo evoca el duro momento de Marcelo Díaz en la Copa Confederaciones: “Tengo el recuerdo de verlo destrozado”

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Reseña de libros: de Enrique Lihn a Lula Almeyda
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Enrique Lihn a Lula Almeyda

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”

    El libro recomendado: cuando Alfonso Alcalde siguió a los sicópatas de Viña

    Autoridad marítima del Reino Unido reporta ataque con proyectil en el estrecho de Ormuz: no se registran lesionados
    Mundo

    Autoridad marítima del Reino Unido reporta ataque con proyectil en el estrecho de Ormuz: no se registran lesionados

    Marruecos frena intento masivo de cruce irregular hacia Ceuta: hay 61 detenidos y 111 migrantes interceptados

    Nuevo balance de víctimas tras terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia: fallecidos aumentan a 38

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta