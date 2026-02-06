Igor Lichnovsky sale del América de México y tiene nuevo club en Europa

Se clarificó el futuro deportivo de Igor Lichnovsky. Luego de que el América de México no lo tuviera considerado para la temporada 2026, el zaguero nacional seguirá su carrera en Europa. Este viernes, el jugador formado en Universidad de Chile fue oficializado como nueva incorporación del Fatih Karagümrük, de la primera división de Turquía.

Se puede decir que Lichnovsky llega para reemplazar a un compatriota, porque Enzo Roco dejó el club a principios de año, acabando anticipadamente su vínculo. Retornó a Chile, para jugar en Palestino. Mediante sus redes oficiales, el elenco otomano confirmó la incorporación y las condiciones del mismo.

“Nuestro club ha llegado a un acuerdo por 1,5+1 años con Igor Lichnovsky, defensa del equipo mexicano CF América. Damos la bienvenida a nuestra familia y le deseamos éxito con nuestra camiseta roja y negra”, detalló el Karagümrük, que también destacó el currículum del defensor chileno. El trato es por un año y medio, con la posibilidad de extenderlo por otro más.

🔴⚫️ Igor Lichnovsky https://t.co/f2USGpFuDU Fatih Karagümrük'te ✍🏼



Kulübümüz, Meksika ekibi CF America’nın savunma oyuncusu Igor Lichnovsky ile 1.5+1 yıllık anlaşma sağladı.

Kariyerinde Meksika, Suudi Arabistan, İspanya ve Portekiz takımlarında forma giyen; 2 Meksika Ligi… pic.twitter.com/LWmy5c5dkT — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) February 6, 2026

Su traspaso al fútbol otomano permitió darle salida al intrincado momento que atravesaba en las Águilas del América, el equipo al cual llegó en 2024 y ganó un tricampeonato en el campeonato mexicano. Su salida era un tema pendiente para el cuadro azulcrema. No estaba en la consideración del técnico brasileño André Jardine y no fue inscrito para el Torneo de Clausura 2026, que se está desarrollando actualmente, al saturar las plazas disponibles para los futbolistas no nacidos en México que permite el reglamento.

A diferencia de Lichnovsky, Víctor Dávila sí fue inscrito y dio vuelta una situación que asomaba como similar. El ex Huachipato ha tenido minutos y ha convertido goles en sus últimas presentaciones.

El nuevo elenco del central nacional tiene la urgencia de mantener la categoría. Fatih Karagümrük es el colista de la Superliga turca, con nueve puntos en 20 partidos. Los últimos tres de la clasificación caerán a la segunda división.