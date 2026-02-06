SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Un regreso histórico: Tomás González sorprende y sale del retiro para competir en la Copa del Mundo de gimnasia

    A los 40 años, el histórico deportista vuelve al circuito. El chileno regresará a la actividad internacional en Cottbus, uno de los torneos más tradicionales de la disciplina.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    Un regreso histórico: Tomás González sorprende y sale del retiro para competir en una Copa del Mundo. Foto: @tomasgonzalez1

    Un regreso histórico. Tomás González vuelve a competir en el circuito internacional de gimnasia artística. A los 40 años, el mejor gimnasta chileno de todos los tiempos confirmó su participación en la Copa del Mundo de Cottbus, torneo que se disputará el 19 de febrero en Alemania y que forma parte del calendario oficial de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG). Su presencia marca el regreso al alto rendimiento tras un largo período fuera del circuito, donde se enfocó en proyectos personales y profesionales

    Se trata de una de las competencias con mayor tradición en la disciplina. “Para mí, siempre es un orgullo representar a Chile, sobre todo, en estas instancias a nivel mundial. Esta Copa del Mundo la vienen realizando hace 39 años. Es un clásico, es el torneo de maestros, por lo tanto me motiva muchísimo poder participar”, confirmó el gimnasta.

    El regreso de González sorprende al deporte nacional. Tras más de tres décadas ligadas al alto rendimiento, el atleta había orientado su actividad hacia el desarrollo de su escuela de gimnasia, charlas motivacionales y otros proyectos. Incluso, en 2023, había señalado que se encontraba en un proceso de retiro.

    Sin embargo, esta posibilidad reactivó la opción de un retorno acotado al circuito. Algo que a mediados de 2025 ya había dejado entrever. Ahora reconoce que esta nueva etapa tiene un enfoque distinto al de sus años de mayor actividad, tanto en términos físicos como emocionales.

    “Ya he competido en otras fechas de esta copa, otros años, y esta vez, ya con 40 años, con toda mi experiencia, quiero disfrutar, regalarme este momento y, por supuesto, también a toda la gente que me sigue y me apoya, poder hacer una buena presentación representando a Chile”, dijo en Duplos.

    Preparación distinta

    El retorno al alto rendimiento implica una preparación adaptada a la edad y a su historial físico. González ha sido claro en señalar que las cargas de entrenamiento no son las mismas que en su etapa de plenitud, y que el énfasis está puesto en la dosificación y recuperación. “Tengo que tener más cuidado, manejar la ansiedad, porque las cargas de entrenamiento ya no son como antes, tengo que saber priorizar bien”, sostuvo.

    Durante su carrera, el chileno ha acumulado múltiples exigencias físicas propias de la gimnasia artística de alto nivel. En ese contexto, el trabajo de prevención se ha transformado en el eje de su preparación actual. “La dificultad la hago y tengo que dedicarle mucho tiempo a la recuperación, debido a que uno va acumulando distintas lesiones y sobrecargas en el tiempo, durante todos los años en el alto rendimiento”, explicó.

    En este proceso, González trabaja de manera coordinada con su kinesióloga con el objetivo de ajustar las y evitar retrocesos físicos que comprometan su participación en Cottbus. “Vamos trabajando en conjunto para ver bien la dosificación de las cargas, manejar la ansiedad, ya que no todo es tan rápido, tengo que darme más tiempo para poder adaptarme”, detalló.

    Un cierre competitivo en el horizonte

    El propio González reconoce que este regreso se enmarca en lo que podría ser el tramo final definitivo de su carrera. Sin establecer compromisos a largo plazo, la participación en Cottbus aparece como una oportunidad concreta para aparecer nuevamente en un escenario internacional y cerrar el ciclo en sus propios términos.

    “Voy a intentar disfrutar de este proceso que es difícil, pero ya son las últimas competencias que tengo dentro del alto rendimiento y quiero disfrutarlo al 100%”, afirmó.

    A lo largo de su trayectoria, González se consolidó como el gimnasta más exitoso en la historia de Chile. Fue el primer nacional en ganar medallas en Juegos Panamericanos y Copas Mundiales de gimnasia artística.

    En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, hizo historia al clasificar a la final, logrando el cuarto lugar. Repitió presencia en Río de Janeiro 2016, donde finalizó séptimo. Su último gran logro internacional fue la medalla de oro en suelo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Además, dejó su huella técnica en la disciplina al registrar el salto “González”, incorporado oficialmente al Código de Puntuación de la Federación Internacional de Gimnasia.

    La Copa del Mundo de Cottbus 2026 se disputará el 19 de febrero en Alemania. Para Tomás González, el evento marcará su regreso oficial al circuito y un nuevo capítulo en una carrera que, aunque parecía definitiva en su cierre competitivo, aún tiene espacio para una última presentación.

