SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Radiografía del deporte chileno: alto sedentarismo; Tomás González arrasa en preferencias y el fútbol en masividad

Una encuesta realizada entre Cadem y Sparta entregó detalles de la vida deportiva de los chilenos. Más de la mitad aseguró practicar alguna actividad física regularmente y el balompié se consolidó como el más consumido. En tanto, figuras como el gimnasta, Nicolás Massú o Alexis Sánchez son quienes más inspiración generan.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Estudio "Radiografía del Deporte", realizado entre Cadem y Sparta.

Un nuevo estudio realizado por Sparta y la encuestadora Cadem, llamado “Radiografía del deporte”, da cuenta de la evolución de los hábitos deportivos en Chile y las principales motivaciones de los chilenos para realizar actividades físicas. También destacan diferentes rostros deportivos.

Para la realización del informe, se consideró un universo de mil encuestados y se llevó a cabo en febrero de 2025. De ellos, un 58% aseguró practicar algún deporte regularmente, contra un 42% de negativa, representando un alto porcentaje de sedentarismo. Dentro de las afirmaciones, un 63% eran hombres y un 54% mujeres. En cuanto al rango etario, un 63% tenía entre 18 y 24 años, un 61% entre 35 y 54, y un 51% más de 55.

Porcentaje de quiénes realizan deporte regularmente.

La frecuencia también es relativa. Mientras apenas un 4% aseguró realizar deporte todos los días, 21% indicó que lo hace una vez a la semana o menos. 2 o 3 veces por semana fue la opción más predilecta (39%), mientras entre 4 y 6 veces (16%) o entre una o dos veces (19%) también tuvieron un porcentaje importante.

En ese sentido, el fútbol continúa siendo el deporte más popular, con un 27%. Es seguido por el gimnasio (21%), ciclismo (19%), running y yoga (ambos con 14%). Más atrás aparecen trekking o senderismo (12%), entrenamiento funcional (11%), pilates (8%), básquetbol (7%) o natación (7%).

El fútbol es el deporte que más realizan los chilenos.

En tanto, los principales motivos para realizar deporte fueron salud física (67%) y salud mental (57%). Fueron seguidos por la idea de mejorar el aspecto físico (22%) y placer (12%).

Por otra parte, un 63% (74% de los hombres y 52% de las mujeres) afirmó ver deporte a través de televisión, streaming u otras plataformas. El fútbol, con un 79%, obtuvo una abismal diferencia en el consumo, ante el 43% del tenis, el 22% del básquetbol o el 19% de la Fórmula 1.

Rostros y figuras

Pese a la preferencia por el fútbol, los rostros más asociados al deporte provinieron de otras disciplinas. Por ejemplo, Tomás González (14) fue el más mencionado, seguido por Nicolás Massú (8). Ahí recién emergieron futbolistas como Claudio Bravo (8), Alexis Sánchez (7) y Arturo Vidal (5).

Tomás González fue el rostro más asociado al deporte.

De hecho, en esa línea, el gimnasta también fue considerado como el personaje que más inspira a hacer deporte (7). Fue seguido por Sánchez (6), Massú (3), Fernando González (3) e incluso Cristiano Ronaldo (3).

No obstante, el rostro deportivo más conocido fue el tocopillano, con un 97% de los consultados. Eso sí, González arremetió nuevamente como el segundo (95%), igualando a Vidal. Más atrás aparecieron Iván Zamorano (93%) y Gary Medel (91%), con un porcentaje superior a 90.

Aunque, a la hora de evaluar a los personajes, González volvió a tomar el liderato. En una escala de 1 a 7, donde 1 es “pésima” y 7 “excelente”, se tuvo en cuenta la cantidad de veces que tuvieron una nota calificación a 6. Ahí, el gimnasta se impuso (79) ante Christiane Endler (74). Fueron seguidos por Natalia Duco y Sánchez (68), además de Joaquín Niemann (60), Zamorano (59), Martín Vidaurre (56) y Martina Weil (51).

Tomás González es el rostro mejor evaluado.
Más sobre:DeporteActividad FísicaSpartaCademTomás GonzálezFútbolGimnasiaAlexis SánchezNicolás MassúTenisEncuesta Cadem

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cordero señala que detenidos por muerte de menor en Recoleta podrían estar vinculados a una “red de narcotráfico barrial”

Es el número 21: Detienen a sujeto involucrado en ataque incendiario al Molino Grollmus

Diputado Sáez cuestiona acusación constitucional contra Pardow y acusa “interés electoral”

La nueva primera ministra de Japón apuesta por impulsar la economía y la defensa en su primer discurso ante el Parlamento

Escándalo en la NBA: qué se sabe de los casos de apuestas ilegales y cómo se vinculan a la mafia de Nueva York

Donald Trump y Xi Jinping se reunirán en la Apec, con la guerra comercial como telón de fondo

Lo más leído

1.
“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

2.
Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

3.
Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

4.
Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

5.
Estudio: más de la mitad de los docentes chilenos muestra signos de malestar emocional y agotamiento psicológico

Estudio: más de la mitad de los docentes chilenos muestra signos de malestar emocional y agotamiento psicológico

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Servicios

Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 24 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Cordero señala que detenidos por muerte de menor en Recoleta podrían estar vinculados a una “red de narcotráfico barrial”
Chile

Cordero señala que detenidos por muerte de menor en Recoleta podrían estar vinculados a una “red de narcotráfico barrial”

Es el número 21: Detienen a sujeto involucrado en ataque incendiario al Molino Grollmus

Diputado Sáez cuestiona acusación constitucional contra Pardow y acusa “interés electoral”

Donald Trump y Xi Jinping se reunirán en la Apec, con la guerra comercial como telón de fondo
Negocios

Donald Trump y Xi Jinping se reunirán en la Apec, con la guerra comercial como telón de fondo

La mayoría de los jóvenes están dispuestos a cambiarse de ciudad o salir del país por un buen trabajo

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco

Escándalo en la NBA: qué se sabe de los casos de apuestas ilegales y cómo se vinculan a la mafia de Nueva York
Tendencias

Escándalo en la NBA: qué se sabe de los casos de apuestas ilegales y cómo se vinculan a la mafia de Nueva York

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y en qué comunas)

“Un final caliente y polémico”: en Argentina sufren con la remontada de la U contra Lanús
El Deportivo

“Un final caliente y polémico”: en Argentina sufren con la remontada de la U contra Lanús

Harold Mayne-Nicholls da detalles de la aparición de Marcelo Bielsa en la franja electoral

En España reaccionan al gris empate del Betis de Pellegrini: “Pobre partido; fue incapaz de superar a un rival inferior”

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto
Finde

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Chini.png lanza su disco más íntimo: “Quiero desafiar expectativas sobre cómo debe ser un proyecto de rock femenino”
Cultura y entretención

Chini.png lanza su disco más íntimo: “Quiero desafiar expectativas sobre cómo debe ser un proyecto de rock femenino”

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

10 lugares imperdibles de la Noche de Museos 2025 en Santiago y regiones

La nueva primera ministra de Japón apuesta por impulsar la economía y la defensa en su primer discurso ante el Parlamento
Mundo

La nueva primera ministra de Japón apuesta por impulsar la economía y la defensa en su primer discurso ante el Parlamento

Hamas dice que las palabras de Trump contra la anexión de Cisjordania por parte de Israel son “positivas”

Petro insta a Estados Unidos a que disminuya el consumo de droga “y lea más a Gabriel García Márquez”

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales