Las reflexiones de Tomás González: “Partí con muy poco apoyo y hoy en día siento que hice un aporte a nuestra cultura”

Tomás González (Santiago, 22 de noviembre de 1985) pasa por un momento muy especial. A los pies de la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, tras el término de la ceremonia de encendido de la antorcha panamericana, conversa con El Deportivo sobre su nueva vida y sus próximos desafíos.

¿Cómo vivió la ceremonia?

Impresionante. Estoy todavía impresionado con todo este despliegue, con la cantidad de gente, la producción... No nos esperábamos este nivel de producción, súper bonito, emotivo... Sentir todos estos rituales, presenciarlos, que te hagan parte de toda la cultura mexicana que tiene miles de años. Por lo tanto, con todas las pilas puestas. Esa es la sensación que siento ahora, con las pilas recargadas listo para llevar el pebetero hacia Santiago.

¿Sabe qué función tendrá dentro de la inauguración?

Sé que voy a participar dentro de la ceremonia del pebetero hacia el encendido de la antorcha. Específicamente no me han dado detalles, porque es como sorpresa todo. Pero yo desde el día uno, siempre dispuesto a aportar a estos Panamericanos, y le dije a la organización que, por supuesto, que cuenten conmigo para lo que necesiten. Ese día 20 voy a estar en el Estadio Nacional dándolo todo para nuestro país.

¿Qué se siente al no estar participando como deportista de los Juegos Panamericanos y sobre todo siendo el campeón vigente?

Bien, la verdad es que estoy súper tranquilo. Mi carrera fue de más de 30 años en el alto rendimiento y en mis últimos Juegos Panamericanos logré la de oro. Por lo tanto, yo me siento feliz y, ahora no solo como espectador, sino que también como comunicador, orgulloso. Los resultados, las finales olímpicas... Siento que se puede trascender a través de otra parte. Y en este caso voy a estar como comunicador y también como chileno.

¿Siente nostalgia, tal vez?

No. Cuando uno está tranquilo con lo que hizo siente esa paz. Creo que si hubiese quedado con alguna espina, no estaría tan tranquilo. Pero, como te comenté, logré la de oro en los últimos Juegos, pero también tengo de bronce, de plata... Tengo un ejercicio con mi nombre, tengo una escuela, etcétera, etcétera. Entonces, siempre aportando al desarrollo del deporte y tranquilo con todo lo que hice que fue más que lo que en algún minuto me propuse.

Tomás González, recibiendo el fuego panamericano en Teotihuacán. Foto: Panam Sports.

Este año ha sido muy especial para usted...

Súper movido, también agradecido porque este año ha sido buenísimo, incursionando en distintos proyectos. Partí con un programa de baile, luego con un lanzamiento del libro, ahora también voy a estar transmitiendo con Canal 13... También voy a hacer un gira con el Jumbo por todo Chile en el mismo periodo de los Panamericanos. Partimos ahora el 9 de octubre, llevando un espectáculo de buen nivel relacionado con el deporte.

¿Fue liberador para usted escribir su libro?

Fue súper bonito poder escribir un libro, la experiencia. Fue harto trabajo, casi dos años, y sirvió como terapia el recordar ciertos momentos bonitos, ciertos momentos difíciles, y dejar un precedente de la vida de un deportista de alto rendimiento chileno. Yo partí con muy poco apoyo y hoy en día siento que hice un aporte a nuestra cultura.

¿Volvería a ser dirigente?

Por lo pronto, no.

¿Quedó muy decepcionado de esa experiencia?

Fue harto trabajo y quizás el ambiente... Claro, cuando uno quiere trabajar en alto rendimiento y uno es un deportista de alto rendimiento, uno sabe lo que se debe hacer y cómo actuar, y mucha gente no está dispuesta a trabajar de manera seria. Pero tranquilo, porque dejamos una federación súper ordenada, con una planificación nacional. Yo me quedo con la experiencia; creo que si se opta por otra vía de desarrollo, se reflejará en los resultados. Viene una generación nueva, igual hay chicos que vienen bien. Creo que van a hacer un buen papel, la gimnasia artística masculina tiene opciones de meterse en la final y quizás ahí todo puede pasar, sobre todo en salto, que es un aparato más dependiente un poquito del factor suerte entre comillas, porque hay que tener nivel. Pero hay opciones.

¿Qué le pareció la posibilidad de que hubiese estado Simone Biles en Santiago 2023?

Uno en la gimnasia sabe que Estados Unidos nunca manda equipo A. Simone Biles nunca ha competido en Panamericanos. Por lo tanto, era muy probable que no viniese. Lo que pasa es que, en la primera inscripción que es general, cada país inscribe una lista larga con todos sus seleccionados, que pueden ser 30. Ahora están realizando el Mundial de Gimnasia y países como Estados Unidos tienen el foco principal ahí, porque aspiran a nivel mundial y olímpico. De todas formas, el equipo B de Estados Unidos es increíble y chicas que van a competir en Santiago 2023 van a estar en París probablemente.

¿Qué viene para usted? ¿Ya es oficial su retiro?

Me falta comunicarlo oficialmente. Estoy con mi escuela desde 2016, aprovechando estos proyectos que me van apareciendo en el camino, charlas motivacionales, campañas publicitarias y todo lo relacionado al deporte.

¿Le queda algún sueño?

El deporte me ha enseñado a planificar año a año. Por ahora estoy viviendo este proceso de retiro y año a año planificando. Es que después de ser finalista olímpico, igual quiero bajar un poco las expectativas porque tengo que reinsertarme a una vida más común y corriente. Entonces, me siento feliz con mi vida.