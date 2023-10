Marcelo Bielsa vuelve a justificar sus nóminas en Uruguay frente a los cuestionamientos por dejar fuera a Suárez y Cavani

Marcelo Bielsa vuelve a hablar en Uruguay. El técnico de la selección charrúa comienza a palpitar la doble fecha Eliminatoria que lo medirá frente a Colombia, en Barranquilla, y posteriormente Brasil, en Montevideo.

De entrada, sin embargo, el rosarino defiende su postura. Más allá que no le consultaran directamente por la ausencia de Luis Suárez y Edinson Cavani, el estratega justifica sus nominaciones frente a los constantes cuestionamientos de la prensa y los hinchas. “Son muchos los criterios para tomar decisiones. Los mejores eso es lo primero. El estado de forma de cada uno de los jugadores. A partir de seleccionar a los que yo considero que son los mejores y que están en un rendimiento positivo, construir un sistema colectivo para armonizar los aportes de cada jugador con la idea del equipo. Pero todo eso se hace sin entrenar, y si bien es una realidad. Es un elemento a tener en cuenta”, dice Bielsa.

El entrenador de los charrúas está con confianza. Asegura que le puede ganar a los caribeños en Barranquilla y luego vencer a Brasil en Montevideo. “Si me pregunta cual es mi ilusión, sueño con ganar en Colombia y ser mejores que Brasil... Después siempre me pregunto si esa ilusión tiene respaldo en el diseño del equipo y me convenzo de que sí, sin engañarme. Creo que para los dos partidos Uruguay está en condiciones de soñar o de competir aspirando a superar al oponente”, asevera.

Y su argumento para soñar con derrotar a Neymar y compañía es que “la mitad de los jugadores de Uruguay son comparables con la mitad de los jugadores brasileños. Usted me dice, me gustan los nombres propios porque a veces uno parece que está guiado por la vanidad. Pero sí le digo que hay seis o cinco jugadores uruguayos que pueden competir con seis o cinco brasileños y que según quién los evalué dirá este es mejor o peor”.

Luego añade que “si la mitad del equipo es discutible ya hay mucho espacio para la ilusión, y la ilusión es un multiplicador de los recursos. Si tiene un jugador bueno sin entusiasmo o un jugador menos bueno ilusionado, el menos bueno es mejor que el bueno”.

Bielsa también entrega su filosofía para el compromiso previo. “Hay que evitar que pase con Colombia cosas que pasaron con Ecuador y eso sería jugar en propio campo, en nuestra área, cediendo la pelota, el protagonismo, todas esas cosas son exactamente lo contrario de lo que yo imagino”.

Y sobre la misma, el otrora adiestrador de la Selección Chilena hace una autocrítica por caer ante la Tri en la fecha pasada. “Me sentí responsable de una derrota que fue justa y lo que me preocupó de esa actuación era que estábamos claramente en condiciones de ganar ese partido y no merecimos hacerlo”, detalla.

Luego agrega que “me pareció un partido, después de jugado, que era muy accesible para nosotros y eso aumenta la forma en que evalúo lo que estoy observando que es el último partido que jugamos. Era un partido que estábamos en condiciones de ganar, no ganamos y no merecimos ganar, fue justo que el rival haya ganado”.

Uruguay enfrentará a los dirigidos por Néstor Lorenzo el próximo jueves 12 de octubre y a los pentacampeones del mundo, el martes 17 del mismo mes.