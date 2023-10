“El sueño del Mundial se puede caer a pedazos por un oficio ordinario”: el día en que el Senado advirtió que Chile sería excluido de la Copa 2030

El 6 de septiembre pasado, el senador Fidel Espinoza intervino en la sesión de la Cámara Alta. En ella cuestionó la participación del gobierno en materias relacionadas con el fútbol y su estructuras. Y lo hizo a través de un emplazamiento a las autoridades políticas.

“Quisiera oficiar al Presidente de la República, al ministro Pizarro y al ministro Cordero porque el fútbol de nuestro país está enfrentando un escenario de crisis en el plano organizativo, económico y deportivo. Y en este contexto es que se agudizó con la administración de Sergio Jadue, quien se fue del país, dejando la administración de la ANFP sumida en una profunda crisis financiera, una nula gestión en el fútbol formativo, lo que a su vez ha alimentado los malos resultados deportivos que hemos conseguido en el último periodo”, comenzó señalando.

“Hoy, cuando estamos a punto de iniciar un nuevo proceso de clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México y a un mes de que comiencen los Panamericanos de Santiago 2023, las señales que se están dando desde el gobierno, desde la política, al mundo del fútbol en particular y del deporte en general, al menos debieran llamarnos la atención”, añadió.

Lo más álgido de ese momento fue cuando el parlamentario socialista advirtió al gobierno sobre las consecuencias que este involucramiento gubernamental podría significar en materia de deportiva. “También hemos escuchado al Ministro del Deporte afirmar que uno de los aspectos relevantes del proyecto es avanzar por la vía legal en la separación definitiva de la Asociación Nacional de Fútbol de Profesional y la Federación de Fútbol de Chile. La propia ANFP nos ha informado que ese proceso ya está en curso mediante una coordinación entre la FIFA y la Conmebol. Insistir en una vía legal para este proceso puede ser considerado un intervencionismo, cuyas consecuencias pueden ser graves para los chilenos, los hinchas del fútbol, los propios clubes, nuestra selección y para nuestro país”, sostuvo.

El senador Fidel Espinoza. Foto: Manuel Lema Olguín/AGENCIAUNO.

Y su planteamiento no se quedó ahí: “Respecto de los costos, mi pregunta es de fondo: ¿el gobierno está consciente de que si Chile es desvinculado de la FIFA no solo termina con el sueño de ir al Mundial del 2026, sino que también termina de cuajo con la participación del fútbol chileno en todas sus copas? Me imagino que nadie en La Moneda está disponible para aquello y menos nuestro ministro del Deporte, a quien le tengo un gran aprecio y es uno de los grandes deportistas de nuestro país, espero no pase a la historia por que esto tenga consecuencias negativas”.

Las casas de apuestas

Seis días antes de que la Corte Suprema emitiera el fallo que declaraba ilegales a las plataformas de apuestas en línea, Espinoza en esa misma sesión lamentó la intervención del gobierno. “Tenemos que detenernos en la vinculación de las casas de apuestas con el fútbol y el deporte. Hay un oficio del ministro Cordero que pone fin a los vínculos con casas de apuestas online. Y nosotros creemos que es inconstitucional y eso lo tiene que determinar la Justicia. Yo no defiendo en absoluto las casas de apuestas, me gustaría que pagaran más impuestos”, lamentó.

Y aprovechando ese mismo ejemplo cerró con un vaticinio, que ayer ya se hizo realidad en una parte. “En definitiva, las consecuencias de intervenir el fútbol nos pueden dejar fuera de las clasificatorias para el 2026, fuera de las competencias internacionales y viviendo en una liga amateur. La ANFP ya ha sido advertida de aquello por la FIFA. Por lo que es peor aún, no buscar soluciones correctas puede dejar a nuestro país sin la posibilidad de ser los organizadores de la Copa Mundial de 2030, junto a Argentina, Paraguay y Uruguay”, manifestó.

“El sueño de volver a tener el Mundial en nuestro país se puede caer a pedazos por un oficio ordinario, que debiese en otras materias buscar elementos legislativos en sede parlamentaria para que mejoremos todo lo relacionado con las casas de apuestas en nuestro país, casas de apuestas que están en muchos países del mundo y no son consideradas ilegales”, cerró.