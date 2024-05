La insólita situación que pone en riesgo la clasificación de Santiago Ford a los Juegos Olímpicos

“Aún cuesta mucho creer lo que pasó este fin de semana en mi primera experiencia en competición de gran nivel como @multistars_official”. Así comienza un extenso mensaje en sus redes sociales el decatleta Santiago Ford, medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El deportista de origen cubano hace referencia a su presencia en Multistars, un evento internacional anual de eventos combinados celebrado en Desenzano del Garda, en la ciudad de Brescia, Italia, como parte del IAAF World Combined Events Challenge. En su extensa exposición a través de su Instagram, plantea un insólito problema que debió afrontar y que le afecta de sobre manera, por ejemplo, en su objetivo de llegar a los Juegos Olímpicos de París: no llegaron sus garrochas. Estos implementos, por cierto, son fundamentales para una de las 10 pruebas que contiene su deporte.

“El objetivo de esta competición era quedar entre los cinco primeros y así asegurar puntos para subir en el ranking olímpico. Al empezar el segundo día de competición me ubicaba en el 3er puesto a menos de 100 puntos del líder, pero al no tener mis garrochas no pude tener el resultado esperado en esa prueba y ahí terminó mi competición”, planteó Ford.

“De corazón les expreso que es muy frustrante que pasen estas cosas. Que tu trabajo y horas de entrenamientos se derrumben pos cosas ajenas a ti, ya que todos los que entienden de mi disciplina saben que no se puede hacer un Decatlón todos los fines de semana y esta era una oportunidad muy importante para mí y mi equipo”, continuó.

Luego, Ford plantea nuevas inquietudes para los próximos eventos de su disciplina, precisamente por las garrochas: “Hoy día, ya con la página dada vuelta, los objetivos los llevamos al campeonato Iberoamericano que se realizará en Brasil y lamentablemente el escenario no ha cambiado y estamos muy preocupados porque no tenemos la seguridad de que viajemos con las garrochas! NUEVAMENTE LO MISMO!”.

“Es frustrante que pasen estas cosas, realmente desesperante y lo único que espero con expresar todo lo sucedido es que más allá de que esto no me pase más a mí, quiero que quede un precedente para que no le pase a nadie de mis compañeros!”, agregó el deportista. “Yo por lo único que entreno y trabajo día a día es para representar y dejar en lo más alto el nombre de Chile, de verdad les prometo que lo he dado todo para dejar el nombre de mi país en lo más alto y por lo mismo es muy frustrante que esto haya sucedido”, selló Ford.