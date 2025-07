Jorge Almirón y el mal momento de Colo Colo: “No veo en esto una crisis”

Futbol, Universidad Catolica vs Colo Colo. Fecha 5, Liga de Primera 2025 El entrenador de Colo Colo Jorge Almiron es fotografiado durante un partido de primera division contra Universidad Catolica disputado en el estadio Santa Laura en Santiago, Chile. 06/07/2025 Andres Pina/Photosport Football, Universidad Catolica vs Colo Colo. 5th turn, First Division League 2025 Colo Colo head coach Jorge Almiron is pictured during a first division match against Universidad Catolica at the Santa Laura stadium in Santiago, Chile. 06/07/2025 Andres Pina/Photosport

