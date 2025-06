El futuro en juego: la nueva prueba de Jorge Almirón en Colo Colo en medio del cortocircuito con Aníbal Mosa

Este martes, a las 18.00, Colo Colo cierra la fecha 14 de la Liga de Primera ante Cobresal en el Estadio Monumental. El Cacique busca mejorar la pálida imagen que dejó tras el empate 2-2 en su visita al colista Deportes Iquique, y que tuvo la polémica imagen de Arturo Vidal y Fernando de Paul insultándose mutuamente e invitándose a pelear.

El DT Jorge Almirón no estuvo en ese partido debido a una sanción del Tribunal de Disciplina por su curiosa conferencia de prensa tras la victoria ante Unión Española. “Vengo a la conferencia porque, si no, sancionan al club, me sancionan a mí. Los respeto muchísimo (a la prensa), siempre me han tratado muy bien, pero cumplo con venir para que no me sancionen ni a mí, ni al club. No voy a responder nada más. Buenas noches”, fueron sus palabras, ante la mirada atónita de los periodistas.

El trasfondo de la declaración del DT argentino tiene que ver con la nula relación que hoy existe con Aníbal Mosa, quien había anunciado públicamente el despido del entrenador, pero al no haber podido llegar a un acuerdo económico, debió echar pie atrás y comunicar la continuidad del transandino.

La situación le cayó pésimo a Almirón, quien ha optado por mantenerse en silencio desde el partido frente a Bucaramanga. De hecho, tampoco hubo conferencia de prensa previa al partido ante Cobresal. En aquella ocasión, tras la victoria ante los colombianos, evitó tocar el tema. Quien sí lo hizo fue Pablo del Río, su representante, quien disparó con todo hacia el presidente de Blanco y Negro.

“¿Quieres que sea honesto o políticamente correcto? Si tengo que ser políticamente correcto, tendría que decirte que es una relación profesional. Si quieres que sea honesto, te diría que es una relación totalmente quebrada y sin retorno”, afirmó el agente a ESPN.

Almirón y Mosa ya no se hablan. Photosport

“Partido a partido”

El difícil ambiente que se vive en el Monumental hace que, más allá de la declaración de Mosa de mantener al DT en el cargo, se produzca una sensación de fragilidad. En Macul reconocen que “esto va partido a partido”. Cualquier derrota podría acelerar la salida de Almirón, siempre y cuando se reúna el monto que permita pagar la indemnización del entrenador.

En la misma mesa de Blanco y Negro plantean que bastaría cerrar alguna venta para hacer caja y poder pavimentar la salida anticipada del estratega. Más allá de un tropiezo ante Cobresal, también miran con atención lo que pueda ocurrir en los clásicos pendientes ante la Universidad Católica (6 de julio) y Universidad Católica (12 de julio), por la Liga de Primera, y contra la U, por la Supercopa. Este último, aún sin fecha.

Para el duelo ante Cobresal, Jorge Almirón programó este lunes un entrenamiento vespertino para definir quiénes serán sus elegidos. Hasta último momento se mantiene la incógnita de si De Paul continuará en el arco o regresará Brayan Cortés.

Más allá de que Colo Colo ha encaminado una seguidilla de partidos sin perder, el juego no convence ni a los hinchas ni a la dirigencia, todo en medio de un ambiente muy enrarecido. Bajos rendimientos individuales y refuerzos millonarios como Salomón Rodríguez, que no dan con el tono, tienen muy molesto al bloque de Aníbal Mosa y al Club Social. No ven una evolución y eso les preocupa sobremanera. Por eso, el encuentro ante Cobresal puede marcar una pauta de cómo encarar los dos partidos cruciales de julio ante sus archirrivales.