Jorge Almirón colecciona castigos: el Tribunal de Disciplina lo vuelve a suspender por insólita conferencia de prensa

El rocambolesco ambiente que persiste en Colo Colo suma un nuevo ingrediente: Jorge Almirón recibió una nueva suspensión y otra vez no podrá sentarse en la banca del Cacique.

Si la semana anterior había sido suspendido con un partido por no presentarse a la conferencia de prensa tras el empate 2-2 ante Ñublense, esta vez volvió a ser sancionado por un motivo bastante similar, ya que tras el 4-1 sobre Unión Española, el transandino apenas estuvo 30 segundos en la sala de medios del Monumental.

“Vengo a la conferencia porque, si no, sancionan al club, me sancionan a mí. Los respeto muchísimo (a la prensa), siempre me han tratado muy bien, pero cumplo con venir para que no me sancionen ni a mí, ni al club. No voy a responder nada más. Buenas noches”, fueron sus palabras, ante la mirada atónita de los periodistas.

Sin embargo, el resquicio no le alcanzó para eludir una nueva sanción, ya que la Primera Sala lo volvió a suspender por una fecha, por lo que Almirón no podrá dirigir frente a Deportes Iquique, el 12 de junio. Tampoco bastó la defensa por escrito del entrenador, quien de todos modos pende de un hilo en Colo Colo.

Incertidumbre

Las declaraciones a ESPN de Pablo del Río, agente de Almirón, encendieron aún más el polvorín que se toma la interna del Cacique.

El representante reveló las profundas distancias que existen hoy con Aníbal Mosa, timonel de Blanco y Negro. “¿Quieres que sea honesto o políticamente correcto? Si tengo que ser políticamente correcto, tendría que decirte que es una relación profesional.Si quieres que sea honesto, te diría que es una relación totalmente quebrada y sin retorno”, lanzó.

“Es lamentable las formas en las cuales se ha dado todo. Para ser honesto, esta fue una decisión unilateral del presidente y parte del directorio. A Jorge lo despidieron en la reunión de directorio y después, públicamente. A partir de ahí han ejercido presiones públicas y privadas para forzarlo a llegar a un acuerdo”, agregó.

Ante este escenario, la opción de despedirlo sigue dando vueltas, aunque el Cacique debe reunir el dinero suficiente para indemnizarlo.