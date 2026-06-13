SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Al ritmo del líder: Colo Colo se da un festín con Cobresal y cierra en la cima una histórica primera rueda

    Luego de un arrollador primer tiempo, el Cacique goleó al conjunto minero por 3-0 y estiró su ventaja en el liderato de la Liga de Primera. El conjunto albo le saca 12 puntos a sus escoltas tras el final del semestre.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Jeyson Rojas marcó el tercer tanto del Cacique ante Cobresal. Foto: Photosport.

    Mientras todo el planeta tiene sus ojos en el Mundial, la Liga de Primera continúa su desarrollo. Colo Colo saltó a la cancha con la misión de cerrar una histórica primera rueda y no falló. El Cacique se impuso sobre Cobresal con una contundente goleada por 3-0 y se encumbró en lo alto de la tabla, sacándole 12 unidades a Coquimbo y Palestino, sus más cercanos perseguidores.

    Los albos saltaron al Monumental conociendo el tropiezo de Coquimbo, que igualó sin goles ante O’Higgins. Por ende, surgió la oportunidad de estirar aún más su ventaja en el liderato. Ahora, en el peor de los casos, quedarían a diez puntos de Universidad Católica y Universidad de Chile, si es que ambos elencos ganan en sus duelos pendientes.

    En ese sentido, Colo Colo fue ampliamente superior. Se adueñó de la posesión y del ritmo del encuentro ante un elenco minero replegado y sin mayores respuestas. Tuvo mucho dinamismo, logrando hacer daño tanto por dentro como por las bandas. Fue una diferencia abismal.

    El Cacique comenzó rápidamente a encaminar lo que sería una jornada redonda. Lautaro Pastrán cerró una gran jugada colectiva y marcó la apertura de la cuenta a los 5 minutos. Gran gol para un futbolista que ha ido de menos a más y cada vez está más consolidado en el esquema de Fernando Ortiz.

    Seis minutos después, el atacante habilitó a Víctor Felipe Méndez, que giró y definió de gran manera para estirar la ventaja. El volante puso el segundo para un encuentro que recién había comenzado.

    Cobresal logró responder a través de la pelota parada, en el 20′. Un cabezazo rebotó en un defensor albo y la pelota parecía ingresar, pero Maureira protagonizó una atajada increíble, a puro reflejo. Dicha jugada fue un oasis en el desierto.

    Goleada y liderato

    El Cacique mantuvo su superioridad y parecía que en cualquier momento iba a volver a marcar. El tercer tanto llegó en el 36′ gracias a Jeyson Rojas. Correa recibió un centro en el área y le dejó la pelota al lateral, que sacó un potente remate. Ya era goleada.

    Cobresal ajustó algunas piezas en el complemento. Dejó de quedar tan expuesto y se cerró de mejor manera, aunque no por completo. No obstante, estuvo lejos de alguna muestra de reacción que se reflejara en el marcador. Se le hizo imposible generar daño en la otra área.

    En el 56′, Colo Colo parecía marcar un verdadero golazo. Vidal habilitó a Correa con un sutil pase bombeado. El delantero bajó la pelota, eludió al arquero Alejandro Santander por arriba y cabeceó. Sin embargo, el tanto fue desestimado por una mano del ariete en el control.

    Pese a la derrota, el portero fue una de las grandes figuras del encuentro. Fue clave para evitar otra anotación del conjunto de Macul, que terminaría imponiéndose con tranquilidad. De esta forma, los albos sellaron un primer semestre que quedará plasmado en la historia. Los números lo reflejan: con 12 victorias y tres derrotas en 15 partidos (36 unidades de 45 posibles), el conjunto de Macul alcanzó un 80% de rendimiento.

    Para graficar, Coquimbo, en su histórica campaña de la mano de Esteban González donde consiguieron su primera estrella, finalizaron la primera rueda con un 71,1%.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCampeonato NacionalFútbol ChilenoColo ColoCobresalFernando Ortiz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro de Finanzas de Israel advierte que destruirán diez edificios de Beirut por cada ataque de Hezbolá contra su territorio

    Tres a internación provisoria: formalizan a seis adolescentes por asaltos a conductores de Indrive en Alto Hospicio

    Investigan homicidio de mujer tras ataque a balazos contra una vivienda en Pudahuel

    Dejan en la cárcel a tres imputados por asesinato del periodista Cristian Herrera en Colombia

    Asesinan a alcalde mexicano en zona disputada por el narcotráfico

    Álvaro Ortiz asume presidencia de la DC y define rol opositor ante gobierno de Kast: “No será de bloqueo ni de trinchera”

    Lo más leído

    1.
    Por la presunta descompensación de un hincha: duelo entre Colo Colo y Cobresal se interrumpe y preocupa en el Monumental

    Por la presunta descompensación de un hincha: duelo entre Colo Colo y Cobresal se interrumpe y preocupa en el Monumental

    2.
    Escándalo en el Mundial 2026: Inglaterra sufre el robo de su equipamiento y su preparación corre peligro

    Escándalo en el Mundial 2026: Inglaterra sufre el robo de su equipamiento y su preparación corre peligro

    3.
    Cristiano Ronaldo reconoce que Portugal venció a Chile a media máquina: “Lo normal no era estar al máximo nivel”

    Cristiano Ronaldo reconoce que Portugal venció a Chile a media máquina: “Lo normal no era estar al máximo nivel”

    4.
    Blatter reaparece y fustiga a Infantino: “Si un país le niega la entrada a un árbitro, el Mundial no debe ser en ese país”

    Blatter reaparece y fustiga a Infantino: “Si un país le niega la entrada a un árbitro, el Mundial no debe ser en ese país”

    5.
    Técnico de Inglaterra llama a la calma a sus jugadores tras el robo sufrido por la delegación en Estados Unidos

    Técnico de Inglaterra llama a la calma a sus jugadores tras el robo sufrido por la delegación en Estados Unidos

    6.
    ¿Guiño al Mundial 2022? La FIFA designa a polémico árbitro para el debut de Argentina ante Argelia

    ¿Guiño al Mundial 2022? La FIFA designa a polémico árbitro para el debut de Argentina ante Argelia

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Australia vs. Turquía en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Australia vs. Turquía en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Haití vs. Escocia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Haití vs. Escocia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Marruecos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Marruecos en TV y streaming

    Tres a internación provisoria: formalizan a seis adolescentes por asaltos a conductores de Indrive en Alto Hospicio
    Chile

    Tres a internación provisoria: formalizan a seis adolescentes por asaltos a conductores de Indrive en Alto Hospicio

    Investigan homicidio de mujer tras ataque a balazos contra una vivienda en Pudahuel

    Dónde y a qué hora ver a Australia vs. Turquía en TV y streaming

    El interés del crimen organizado en la cadena logística
    Negocios

    El interés del crimen organizado en la cadena logística

    Liderar cuando incomoda

    El mercado que, según la FNE, se repartieron las francesas Pluxee y Edenred

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista
    Tendencias

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    ¿Dulce o salado? Cómo prefieren sus snacks los chilenos

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía

    Al ritmo del líder: Colo Colo se da un festín con Cobresal y cierra en la cima una histórica primera rueda
    El Deportivo

    Al ritmo del líder: Colo Colo se da un festín con Cobresal y cierra en la cima una histórica primera rueda

    Por la presunta descompensación de un hincha: duelo entre Colo Colo y Cobresal se interrumpe y preocupa en el Monumental

    Repasa la goleada sobre Cobresal que encumbra a Colo Colo en la Liga de Primera

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato
    Tecnología

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    El enigma Udo Berger: así es la adaptación de una novela póstuma de Roberto Bolaño
    Cultura y entretención

    El enigma Udo Berger: así es la adaptación de una novela póstuma de Roberto Bolaño

    En busca del tiempo perdido: Proust y el relanzamiento de un clásico que se resiste a envejecer

    Descifrando el fenómeno de Candelabro (y Chile como nuevo paraíso del rock)

    Ministro de Finanzas de Israel advierte que destruirán diez edificios de Beirut por cada ataque de Hezbolá contra su territorio
    Mundo

    Ministro de Finanzas de Israel advierte que destruirán diez edificios de Beirut por cada ataque de Hezbolá contra su territorio

    Dejan en la cárcel a tres imputados por asesinato del periodista Cristian Herrera en Colombia

    Asesinan a alcalde mexicano en zona disputada por el narcotráfico

    Ser madre con trastorno bipolar
    Paula

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia