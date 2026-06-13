Al ritmo del líder: Colo Colo se da un festín con Cobresal y cierra en la cima una histórica primera rueda

Mientras todo el planeta tiene sus ojos en el Mundial, la Liga de Primera continúa su desarrollo. Colo Colo saltó a la cancha con la misión de cerrar una histórica primera rueda y no falló. El Cacique se impuso sobre Cobresal con una contundente goleada por 3-0 y se encumbró en lo alto de la tabla, sacándole 12 unidades a Coquimbo y Palestino, sus más cercanos perseguidores.

Los albos saltaron al Monumental conociendo el tropiezo de Coquimbo, que igualó sin goles ante O’Higgins. Por ende, surgió la oportunidad de estirar aún más su ventaja en el liderato. Ahora, en el peor de los casos, quedarían a diez puntos de Universidad Católica y Universidad de Chile, si es que ambos elencos ganan en sus duelos pendientes.

En ese sentido, Colo Colo fue ampliamente superior. Se adueñó de la posesión y del ritmo del encuentro ante un elenco minero replegado y sin mayores respuestas. Tuvo mucho dinamismo, logrando hacer daño tanto por dentro como por las bandas. Fue una diferencia abismal.

El Cacique comenzó rápidamente a encaminar lo que sería una jornada redonda. Lautaro Pastrán cerró una gran jugada colectiva y marcó la apertura de la cuenta a los 5 minutos. Gran gol para un futbolista que ha ido de menos a más y cada vez está más consolidado en el esquema de Fernando Ortiz.

Seis minutos después, el atacante habilitó a Víctor Felipe Méndez, que giró y definió de gran manera para estirar la ventaja. El volante puso el segundo para un encuentro que recién había comenzado.

Cobresal logró responder a través de la pelota parada, en el 20′. Un cabezazo rebotó en un defensor albo y la pelota parecía ingresar, pero Maureira protagonizó una atajada increíble, a puro reflejo. Dicha jugada fue un oasis en el desierto.

Goleada y liderato

El Cacique mantuvo su superioridad y parecía que en cualquier momento iba a volver a marcar. El tercer tanto llegó en el 36′ gracias a Jeyson Rojas. Correa recibió un centro en el área y le dejó la pelota al lateral, que sacó un potente remate. Ya era goleada.

Cobresal ajustó algunas piezas en el complemento. Dejó de quedar tan expuesto y se cerró de mejor manera, aunque no por completo. No obstante, estuvo lejos de alguna muestra de reacción que se reflejara en el marcador. Se le hizo imposible generar daño en la otra área.

En el 56′, Colo Colo parecía marcar un verdadero golazo. Vidal habilitó a Correa con un sutil pase bombeado. El delantero bajó la pelota, eludió al arquero Alejandro Santander por arriba y cabeceó. Sin embargo, el tanto fue desestimado por una mano del ariete en el control.

Pese a la derrota, el portero fue una de las grandes figuras del encuentro. Fue clave para evitar otra anotación del conjunto de Macul, que terminaría imponiéndose con tranquilidad. De esta forma, los albos sellaron un primer semestre que quedará plasmado en la historia. Los números lo reflejan: con 12 victorias y tres derrotas en 15 partidos (36 unidades de 45 posibles), el conjunto de Macul alcanzó un 80% de rendimiento.

Para graficar, Coquimbo, en su histórica campaña de la mano de Esteban González donde consiguieron su primera estrella, finalizaron la primera rueda con un 71,1%.