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    La voz de los 80: el notable rendimiento con que Colo Colo puede terminar la primera rueda

    Los albos han cumplido una campaña de ensueño en la primera parte de la Liga de Primera. Ante la escuadra de Gustavo Huerta buscará consolidar un registro.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Colo Colo celebra el gol de Francisco Marchant ante La Serena (Foto: Photosport) ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Colo Colo ha tenido una primera rueda de ensueño. El rendimiento de la escuadra de Fernando Ortiz ha excedido con claridad las expectativas más optimistas que pudieran haberse tenido a comienzos de temporada. La explicación es simple: sin competencias internacionales que disputar, producto de un decepcionante 2025, un año que los albos proyectaban con altas expectativas, por tratarse del centenario del club, el Cacique dispuso de mucho menos recursos para potenciar su plantilla.

    Con lo justo, el Tano se las ha ingeniado para configurar un equipo altamente eficiente. Hasta ahora, lidera con comodidad la tabla de posiciones. En 14 jornadas, suma 33 puntos. La producción le alcanza para sacarle diez de ventaja a Universidad Católica, su perseguidor más cercano.

    La voz de los 80: el notable rendimiento con que Colo Colo puede terminar la primera rueda

    Los números ilusionan en Macul. El antecedente más próximo es la campaña que le permitió a Coquimbo Unido alcanzar el primer título de su historia, precisamente el año pasado. La escuadra que dirigía Esteban González terminó la primera ronda con 32 unidades, producto de nueve triunfos y cinco empates. La única derrota que sufrieron en ese período y, a la larga, en el año, fue en el Monumental, ante el el equipo que entonces dirigía Jorge Almirón. Es decir, los aurinegros alcanzaron un 71,1 por ciento de rendimiento.

    Los albos ya tienen un punto más. La campaña del Cacique considera 11 victorias y tres caídas. Es decir, no contempla empates. Incluso si este sábado se diera el peor escenario, una derrota ante los nortinos, estará sobre la de los piratas. Con un revés, los albos totalizarían 33 unidades sobre 45 posibles, lo que se traduce en un 74 por ciento de rendimiento.

    Ortiz dirigiendo a Colo Colo frente a Coquimbo. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El escenario cambia, para mucho mejor, con una victoria. En ese caso, el conjunto de Macul culminaría la primera parte de la faena con 36 unidades. Es decir, el 80 por ciento del ideal que contempla el torneo.

    Con lo mejor

    Sin apremios estadísticos, los albos sufren por la suerte de Javier Correa. El delantero argentino fue consignado por el juez Nicolás Gamboa en el informe relativo al duelo ante Huachipato, por la Copa de la Liga, por las fuertes críticas a su cometido. Si el Tribunal de Disciplina decidiera castigarlo, tendría que cumplir la sanción en la Liga de Primera, en virtud del artículo 44º del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP. El ariete, quien tendrá que comparecer el martes ante la corte deportiva, comandará el ataque albo. Será acomañado por Leandro Hernández.

    El resto de la estructura de la oncena alba es la misma que, a la luz de los números, ha resultado exitosa, con la excepción del suspendido Joaquín Sosa, quien será reemplazado por Erick Wiemberg. Los seleccionados Víctor Méndez y Diego Ulloa retornaron sin problemas de la gira con la Roja.

    Más sobre:Colo ColoCobresalFernando OrtizGustavo HuertaLiga de PrimeraFútbolFútbol Nacional

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