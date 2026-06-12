Colo Colo está puntero en la Liga de Primera. Le saca 10 puntos de ventaja a Universidad Católica, su perseguidor más cercano. Los albos se ilusionan con la trigésimo quinta estrella nacional, aunque se lo toman con cautela. Hay experiencias de equipos que han desperdiciado una ventaja que parece decidora, pero que perfectamente puede diluirse cuando queda una rueda por disputar.

En el Cacique asumen que tienen debilidades en algunos sectores del campo de juego. El diagnóstico está hecho desde comienzos de temporada. Sin embargo, contra la aspiración de fortalecer esas plazas conspiraba una situación concreta: sin competencias internacionales por disputar, la caja del club era evidentemente menor que en otras temporadas.

La ambiciosa lista de refuerzos que Fernando Ortiz le pidió a Colo Colo

Fortalecido por la campaña que ha realizado en la Liga de Primera (que alcanza incluso para disimular el fracaso en la naciente Copa de la Liga), Ortiz pidió incorporar nuevas figuras. Quiere nuevas opciones en posiciones que resultan claves para mejorar el funcionamiento del equipo y, en definitiva, para seguir acercándose a la corona del certamen local.

En ese plano, el entrenador fijó dos prioridades: quiere un volante ofensivo y un extremo. La primera petición tiene que ver con el inestable rendimiento de Claudio Aquino, quien no termina de responder a las altas expectativas que se tenían de su fichaje, a comienzos de 2025. El transandino puede decir en su defensa que no siempre ha sido utilizado en la posición que mejor domina. Sin embargo, aún así, se le reclama más. Por su jerarquía y su costo.

Luciano Cabral, en Independiente (Foto: @independiente)

En ese plano, el estratega fue claro: quiere a Luciano Cabral. El volante de Independiente, quien en Chile brilló en Coquimbo Unido, cumple dos condiciones: es un especialista en el puesto y no ocupa plaza de extranjero. ¿La traba? No es menor: los Diablos Rojos piden US$ 2 millones para sentarse a negociar por el mediocampista de 31 años. En Macul buscarán bajar la cifra.

Fortalecer la orilla

La otra necesidad alba también está clara hace rato. En Macul quieren un extremo. La petición también la había formulado Jorge Almirón, el antecesor de Ortiz en la banca. El Tano quiere una figura de nivel en esa plaza. En la lista tiene tres nombres que marcarían diferencias jugando por el equipo albo: Jean Meneses, Daniel Castro y Alexander Aravena. Los dos primeros han sido protagonistas en la campaña de Deportes Limache, que se las ha ingeniado para mantenerse en la parte alta de la tabla.

Jean Meneses, ante Palestino. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

La misión será compleja. Inicialmente, los tomateros no están dispuestos a negociar con los albos por sus principales figuras, aunque una propuesta generosa por alguno de ellos podría alterar el escenario.

El problema radica, precisamente ahí: como en este calendario los gastos albos serán controlados, el presupuesto para cubrir ambas plazas bordea los US$ 1,5 millones. La cifra pone a prueba la capacidad de gestión del área deportiva de los albos, que ahora tiene a Jaime Pizarro como figura de