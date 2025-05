De la cárcel a eliminar a Boca Juniors: en Argentina dan detalles de la vida de Luciano Cabral

Luciano Cabral pasa por uno de sus mejores momentos deportivos. El volante, hoy en las filas de Independiente de Avellaneda se dio el lujo de actuar en la eliminación de Boca Juniors, en la Bombonera, en el marco de los playoffs del torneo de Apertura transandino.

Claro que lo mostrado por Cabral no es nuevo, pues ha podido tener un renacer en especial después de un confuso incidente en 2017 en el que acabó en la cárcel tres años después de su debut en primera división.

Esta historia ha sido recogida por la prensa argentina que ha hecho eco de sus logros. “Es un chico que se hace querer”, señala en conversación con el Diario La Nación Sergio Morales, dueño de la agencia que representa al deportista.

“Cuando mi amigo Nicolás Puppo -representante de Cabral- me sugirió la posibilidad de incorporarlo a Coquimbo, pensé lo que pensaría cualquiera en mi lugar: que todo el mundo merece una segunda oportunidad”, añadió más adelante en la conversación.

Aquello ocurrió después de que Cabral pasara varios años en la cárcel condenado por una pelea que acabó con la muerte de un joven. “Fue la típica trifulca que puede darse a la salida de un boliche entre dos grupos, solo que lamentablemente aquella vez terminó muy mal, con la pérdida de una vida”, destaca Puppo.

El recuerdo de Hugo Tocalli

Otra voz que habló en buenos términos de Cabral fue Hugo Tocalli, quien fue el responsable de que tomara la nacionalidad chilena por parte de su abuela, cuando el DT actuaba como entrenador de la Roja Sub 20.

“Una vez que anduve por Mendoza fui a visitarlo a la cárcel. No me preguntes porqué pero le tengo un cariño enorme a ese chico”, recordó. “Me contó que la familia le había llevado una pelota y que se entrenaba solo. El abogado estaba intentando que le acortasen la pena por buena conducta. Él no veía la hora de salir, estaba desesperado por volver a pisar una cancha”, recordó el DT.

“Lo tuve un año, en la 5ª división de Argentinos. Era un chico muy tímido, muy serio, que no faltaba nunca a entrenarse y estaba siempre muy atento a las correcciones que uno pudiera hacerle. Y como jugador ya era diferente, uno de esos enganches como los que ya tenemos una edad hemos querido tanto, de los que ponen la pelota justa para el delantero, que hacen jugar al equipo, tienen toque, profundidad, gambeta y llegada al gol”, resaltó.

La cercanía con Juan Román Riquelme

Más adelante, Nicolás Puppo se refirió al momento en el que Cabral se encontró con Juan Román Riquelme en Argentinos Juniors. “No diría que es su discípulo, pero Lucho se siente muy cercano a Román por característica de juego, y Román lo valoraba mucho porque sabe visualizar muy rápido a los buenos futbolistas”, afirmó el representante.

“Hicieron una buena relación. Román vio que podía protegerlo, enseñarle, ayudarlo. Estoy seguro de que Cabral aprendió muchas cosas de él”, añadió Claudio Borghi, quien en ese entonces dirigía a La Paternal.

Luciano Cabral

El paso por la cárcel y el renacer en Chile

Más adelante, Puppo remarcó que el paso de Cabral por la prisión no acabó con sus ganas de ser futbolista. “Lucho viene muy de abajo, de un barrio de los más humildes de General Alvear. Perdió a su mamá siendo muy chico y eso lo arraigó mucho a su papá. Lo conozco desde que tiene 16 años y siempre fue igual, familiero, callado, buen pibe”, destacó.

“No se contagió de ningún vicio, se acercó mucho a la religión y tuvo en todo momento el apoyo de Micaela, su mujer. De hecho, su segundo hijo nació mientras él estaba en la cárcel. Diría que salió más puro de lo que era cuando entró”, asegura.

Luego, con la posibilidad de que se pudiera acortar la pena, comenzó a buscar alternativas para regresar al fútbol. Allí escuchó la recomendación de Hugo Tocalli de comenzar a hacerlo en Chile.

“Él me llamó cuando salió y le recomendé que empezara en el fútbol chileno. Me parecía lo más adecuado para que retomase el ritmo de juego. Por suerte me hizo caso y salió bien”, afirma Tocalli.

Luciano Cabral se transformó en figura de Coquimbo Unido. Foto: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Así, después de transformarse en una de las figuras de Coquimbo Unido, Cabral partió al fútbol mexicano donde no pudo adaptarse del todo. Esto lo llevó a volver a probar suerte en Argentina de la mano de Independiente.

Su buen fútbol ha sido un aporte para el equipo que ya eliminó a Boca Juniors y se presenta como parte del plantel de uno de los mejores cuatro equipos de la primera parte del año. Un paso más hacia la búsqueda del título transandino.