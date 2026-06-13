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    Escándalo en el Mundial 2026: Inglaterra sufre el robo de su equipamiento y su preparación corre peligro

    Los botines de sus principales figuras, los balones y buena parte de sus implementos fueron sustraídos cuando viajaban rumbo a Kansas City.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: selección inglesa en X.

    La Copa del Mundo 2026 tiene su primer gran escándalo. Durante la tarde de este viernes, el sitio Daily Mail informó sobre el robo que sufrió la selección inglesa durante su estadía en Estados Unidos para jugar el Mundial.

    El hecho ocurrió mientras la carga con implementos deportivos del equipo se dirigía en una furgoneta desde West Palm Beach, Florida, a la base de Swope Soccer Village de Inglaterra, en Kansas City, Misouri, lugar en el que el elenco dirigido por Thomas Tuchel estará por las próximas tres semanas.

    Robaron botines e implementación para entrenar

    La situación no es menor, puesto que fueron sustraídos varios de los botines de los futbolistas que jugarán el partido contra Croacia, además de balones y buena parte de la implementación para los entrenamientos.

    Según informó el citado medio, fueron “víctima de un audaz robo durante la Copa del Mundo, después de que las botas de partido de los jugadores fueran sustraídas de una furgoneta antes de su primer entrenamiento en Kansas City. Según algunas fuentes, solo quedó un balón de fútbol entre la carga restante, y se teme que las botas de jugadores como Harry Kane y Jude Bellingham también hayan desaparecido”.

    “El personal de Inglaterra había preparado todo su material de entrenamiento esencial para viajar desde la concentración previa en Florida hasta su base oficial para la Copa del Mundo. Esto incluía equipos de análisis, las pizarras blancas de Tuchel y las camillas de masaje”, añadieron en su artículo.

    Foto: selección inglesa en X.

    El Departamento de Policía de Kansas City, Missouri, declaró: “Estamos investigando el posible robo de equipo de un vehículo del equipo que llegó a Kansas City esta noche con algunos artículos faltantes. La investigación continúa”.

    Cabe destacar que los ingleses debutan en Norteamérica 2026 ante la mencionada selección de Croacia, el próximo miércoles 17 de junio en el Estadio Dallas, de Texas, en un encuentro válido por el Grupo L del torneo. Su segundo partido será ante Ghana el martes 23 del mismo mes en el Estadio Boston, mientras que cierran su participación en la zona contra Panamá el sábado 27 en el MetLife Stadium, de Nueva York.

    Las próximas horas serán clave para saber si este robo afectará la preparación del seleccionado inglés. Mientras tanto, el staff trabaja arduamente para recuperar la implementación.

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