Técnico de Inglaterra llama a la calma a sus jugadores tras el robo sufrido por la delegación en Estados Unidos

Un nuevo escándalo sacude a la Copa del Mundo 2026. De acuerdo con el diario británico Daily Mail, gran parte del material de entrenamiento de la selección de Inglaterra fue sustraído en el traslado entre West Palm Beach y la llegada a Kansas City, donde el equipo instalará su base de operaciones en Estados Unidos.

Entre los objetos robados figuran los zapatos de fútbol de Harry Kane, Jude Bellingham y Anthony Gordon; además de balones oficiales, dispositivos para el análisis de rendimiento y material técnico de uso diario.

En medio de la controversia, la federación inglesa se vio obligada a actuar de forma inmediata para minimizar el impacto, tras reorganizar el equipamiento, gestionando nuevos envíos y facilitando alternativas para que este obstáculo no repercuta en los futbolistas. “Trabajamos para que este incidente no afecte nuestra preparación, tampoco el calendario de partidos”, advirtieron fuentes de la delegación al mencionado medio.

Thomas Tuchel, entrenador alemán que dirige su primer Mundial al frente del equipo de los Tres Leones, transmitió tranquilidad al plantel con la clara intención de resolver el problema antes del debut. En ese sentido, el cuerpo técnico evitó alterar los planos deportivos y mantuvo la concentración de los jugadores.

Buenas noticias

Tras conocerse la noticia, la policía norteamericana debió extremar recursos para no alterar el trabajo de uno de los equipos favoritos al título. Un portavoz de las autoridades de Kansas, incluso, detalló las medidas que se tomaron frente al incidente.

“Estamos investigando un posible robo de equipo de un vehículo del equipo que llegó a Kansas City esta noche con artículos faltantes. La investigación continúa”, explicaron.

Pese a ello, la delegación aclaró que el inconveniente no trastocará la preparación del equipo con el objetivo de llegar de la mejor forma al estreno, el próximo miércoles 17 de junio ante Croacia, en Arlington, estado de Texas.

“Tenemos muchos pares de botines a lo largo de la temporada, pero para el torneo muchas de ellas estarán personalizadas. Muchos de ellos pueden tener sus propias plantillas especiales. Luego podías elegir si querías la bandera, tus iniciales, los nombres de tus hijos, apodos... Todo esto se habría hecho con meses de antelación”, declaró el exdefensa de Inglaterra, Phil Jagielka, a BBC Sport.

Agentes de policía, que están en contacto con la Federación Inglesa de Fútbol (FA), estuvieron presentes en el lugar el viernes por la noche para ocuparse del tema. Además, se informó que han efectuado dos detenciones en relación con el incidente.