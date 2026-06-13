SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Técnico de Inglaterra llama a la calma a sus jugadores tras el robo sufrido por la delegación en Estados Unidos

    El adiestrador alemán Thomas Tuchel debió reorganizar la logística del equipo de los Tres Leones, el cual debuta el miércoles 17 ante Croacia, en Arlington, estado de Texas.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, debió cambiar la organización del equipo tras el robo. FOTO: @england

    Un nuevo escándalo sacude a la Copa del Mundo 2026. De acuerdo con el diario británico Daily Mail, gran parte del material de entrenamiento de la selección de Inglaterra fue sustraído en el traslado entre West Palm Beach y la llegada a Kansas City, donde el equipo instalará su base de operaciones en Estados Unidos.

    Entre los objetos robados figuran los zapatos de fútbol de Harry Kane, Jude Bellingham y Anthony Gordon; además de balones oficiales, dispositivos para el análisis de rendimiento y material técnico de uso diario.

    En medio de la controversia, la federación inglesa se vio obligada a actuar de forma inmediata para minimizar el impacto, tras reorganizar el equipamiento, gestionando nuevos envíos y facilitando alternativas para que este obstáculo no repercuta en los futbolistas. “Trabajamos para que este incidente no afecte nuestra preparación, tampoco el calendario de partidos”, advirtieron fuentes de la delegación al mencionado medio.

    Thomas Tuchel, entrenador alemán que dirige su primer Mundial al frente del equipo de los Tres Leones, transmitió tranquilidad al plantel con la clara intención de resolver el problema antes del debut. En ese sentido, el cuerpo técnico evitó alterar los planos deportivos y mantuvo la concentración de los jugadores.

    Buenas noticias

    Tras conocerse la noticia, la policía norteamericana debió extremar recursos para no alterar el trabajo de uno de los equipos favoritos al título. Un portavoz de las autoridades de Kansas, incluso, detalló las medidas que se tomaron frente al incidente.

    “Estamos investigando un posible robo de equipo de un vehículo del equipo que llegó a Kansas City esta noche con artículos faltantes. La investigación continúa”, explicaron.

    Pese a ello, la delegación aclaró que el inconveniente no trastocará la preparación del equipo con el objetivo de llegar de la mejor forma al estreno, el próximo miércoles 17 de junio ante Croacia, en Arlington, estado de Texas.

    “Tenemos muchos pares de botines a lo largo de la temporada, pero para el torneo muchas de ellas estarán personalizadas. Muchos de ellos pueden tener sus propias plantillas especiales. Luego podías elegir si querías la bandera, tus iniciales, los nombres de tus hijos, apodos... Todo esto se habría hecho con meses de antelación”, declaró el exdefensa de Inglaterra, Phil Jagielka, a BBC Sport.

    Agentes de policía, que están en contacto con la Federación Inglesa de Fútbol (FA), estuvieron presentes en el lugar el viernes por la noche para ocuparse del tema. Además, se informó que han efectuado dos detenciones en relación con el incidente.

    Más sobre:Mundial 2026Selección de InglaterraThomas TuchelPhil JagielkaSelección de Croacia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Poduje recalca que Minvu avanza según lo programado en reconstrucción de Penco

    Carabineros incorpora helicóptero multipropósito para reforzar seguridad en la Región de Coquimbo

    PDI detiene a dos imputados por homicidio ocurrido en Lampa y a una mujer por drogas

    Informe de ONG advierte que el ICE usa el fútbol como “cebo” contra migrantes en EE.UU.

    UDI rechaza moción del PC contra Ley Naín-Retamal y acusan intento de reinstalar “octubrismo”

    Presidente Trump asegura que acuerdo con Irán se firmará este domingo y que “el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”

    Lo más leído

    1.
    Escándalo en el Mundial 2026: Inglaterra sufre el robo de su equipamiento y su preparación corre peligro

    Escándalo en el Mundial 2026: Inglaterra sufre el robo de su equipamiento y su preparación corre peligro

    2.
    Debuta el eterno candidato: a qué hora juega Brasil y quién transmite la primera jornada sabatina del Mundial 2026

    Debuta el eterno candidato: a qué hora juega Brasil y quién transmite la primera jornada sabatina del Mundial 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Marruecos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Marruecos en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Cobresal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Qatar vs. Suiza en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Qatar vs. Suiza en TV y streaming

    Ministro Poduje recalca que Minvu avanza según lo programado en reconstrucción de Penco
    Chile

    Ministro Poduje recalca que Minvu avanza según lo programado en reconstrucción de Penco

    Carabineros incorpora helicóptero multipropósito para reforzar seguridad en la Región de Coquimbo

    PDI detiene a dos imputados por homicidio ocurrido en Lampa y a una mujer por drogas

    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”
    Negocios

    Director ejecutivo de Toyota Chile: “Antes esperábamos a que nos compraran un auto: hoy hay que salir a venderlo”

    Grupo Patio explora la venta de emblemático edificio de Alonso de Córdova junto a sus socios

    El mercado que, según la FNE, se repartieron las francesas Pluxee y Edenred

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista
    Tendencias

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    ¿Dulce o salado? Cómo prefieren sus snacks los chilenos

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía

    Daniel Garnero retiene una pieza clave: la UC anuncia la renovación de Fernando Zuqui
    El Deportivo

    Daniel Garnero retiene una pieza clave: la UC anuncia la renovación de Fernando Zuqui

    Técnico de Inglaterra llama a la calma tras robo sufrido por la delegación en Estados Unidos

    Impacto en el Mundial: encuentran cadáver frente al centro de entrenamiento de Irán

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato
    Tecnología

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    El enigma Udo Berger: así es la adaptación de una novela póstuma de Roberto Bolaño
    Cultura y entretención

    El enigma Udo Berger: así es la adaptación de una novela póstuma de Roberto Bolaño

    En busca del tiempo perdido: Proust y el relanzamiento de un clásico que se resiste a envejecer

    Descifrando el fenómeno de Candelabro (y Chile como nuevo paraíso del rock)

    Informe de ONG advierte que el ICE usa el fútbol como “cebo” contra migrantes en EE.UU.
    Mundo

    Informe de ONG advierte que el ICE usa el fútbol como “cebo” contra migrantes en EE.UU.

    Presidente Trump asegura que acuerdo con Irán se firmará este domingo y que “el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”

    Gobierno de Trump deberá restaurar sitios alterados tras desinstalaciones por la “verdad y sanidad” de su país

    Ser madre con trastorno bipolar
    Paula

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia