    Sorteo del Mundial 2026: grupo fácil para Argentina, Brasil ante Marruecos y Uruguay de Marcelo Bielsa ante un favorito

    Las 48 selecciones participantes ya conocen a sus respectivos rivales en una Copa del Mundo que tendrá a 32 equipos en la segunda fase. Los campeones del mundo debutarán ante Argelia y el Scratch contra los monarcas del Sub 20.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Infantino y los mandatarios de los países organizadores. FOTO: FIFA.

    El Kennedy Center de Washington, la capital de Estados Unidos, fue el escenario preciso para conocer el destino de las 48 selecciones que lucharán por obtener el Mundial 2026, la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo que organizan el local junto con México y Canadá, el cual se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año.

    Certamen que tendrá muchos cambios respecto de las ediciones anteriores. No solo por la inédita cantidad de equipos, sino porque el próximo monarca deberá disputar ocho partidos para conseguir el título, uno más que en las versiones anteriores.

    Una primera fase que tendrá 12 grupos de cuatro países cada uno, cuatro de los cuales tienen dos participantes europeos. Los dos primeros avanzan de manera directa a la siguiente etapa, al igual que los ocho mejores terceros de cada zona. De esa manera, por primera vez en la historia se disputará una ronda de 32 selecciones.

    “Será el evento más grande que la humanidad haya visto. Se jugarán 104 partido para conocer al nuevo campeón Cientos de miles lo verán en los estadios y seis mil millones de personas lo mirarán desde su casa, alrededor del planeta. Es como tener 104 versiones del Super Bowl en un mes, es la magnitud de lo que estamos armando”, afirmó el presidente de la FIFA Gianni Infantino, en la previa del sorteo.

    Tras la presentación de la ceremonia, el mandamás del organismo rector del fútbol planetario dio a conocer el Premio FIFA de la Paz, cuyo primer galardonado fue el presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

    “Este es uno de los grandes honores de mi vida. Hemos salvado miles de vidas. Pusimos fin a tantas guerras en tantos lugares, incluso antes de que empezaran. Es un gran honor estar contigo, Gianni (Infantino), has hecho un trabajo excepcional”, expresó el mandatario.

    Los cruces

    Los jefes de Estado de los tres países anfitriones fueron los primeros en sacar las primeras bolillas. El primer ministro de Canadá Mark Carney, la presidenta de México Claudia Sheinbaum y el presidente Trump fijaron a cada uno de sus selecciones en sus respectivos grupos.

    Así, los mexicanos fueron al A y disputarán el primer duelo de la Copa del Mundo ante Sudáfrica (igual que en 2010), el 11 de junio, en el estadio Azteca, testigo de las finales de las citas planetarias de 1970 y 1986.

    Argentina, actual monarca, tuvo el sorteo más benévolo entre los sudamericanos. La Albiceleste, que debuta ante Argelia, también se medirá a Austria y la debutante Jordania.

    Más complicado lo tiene Brasil, escuadra que se estrenará ante Marruecos -semifinalista en Qatar 2022- y luego se medirá a Escocia y Haití. Sin embargo, el Ecuador de Sebastián Beccacecce tendrá que jugar contra Alemania, tal como en 2006.

    La selección de Uruguay, bajó la dirección técnica de Marcelo Bielsa, tiene a la selección de España como oponente más importante. Sin embargo, los otros dos rivales son mucho más abordables.

    Los grupos

    GRUPO A
    MÉXICO
    COREA DEL SUR
    SUDÁFRICA
    DINAMARCA, MACEDONIA, REP. CHECA O IRLANDA
    GRUPO B
    CANADÁ
    SUIZA
    QATAR
    ITALIA, IRLANDA DEL NORTE, GALES O BOSNIA
    GRUPO C
    BRASIL
    MARRUECOS
    ESCOCIA
    HAITÍ
    GRUPO D
    ESTADOS UNIDOS
    AUSTRALIA
    PARAGUAY
    TURQUÍA, RUMANIA, ESLOVAQUIA O KOSOVO
    GRUPO E
    ALEMANIA
    ECUADOR
    COSTA DE MARFIL
    CURAZAO
    GRUPO F
    PAÍSES BAJOS
    JAPÓN
    TÚNEZ
    UCRANIA, SUECIA, POLONIA O ALBANIA
    GRUPO G
    BÉLGICA
    IRÁN
    EGIPTO
    NUEVA ZELANDA
    GRUPO H
    ESPAÑA
    URUGUAY
    ARABIA SAUDITA
    CABO VERDE
    GRUPO I
    FRANCIA
    SENEGAL
    NORUEGA
    BOLIVIA, SURINAM O IRAK
    GRUPO J
    ARGENTINA
    AUSTRIA
    ARGELIA
    JORDANIA
    GRUPO K
    PORTUGAL
    COLOMBIA
    UZBEKISTÁN
    N. CALEDONIA, JAMAICA O R. DEL CONGO
    GRUPO L
    INGLATERRA
    CROACIA
    PANAMÁ
    GHANA
