El Deportivo

Carlo Ancelotti advierte sobre las ventajas que dio Chile para que Brasil lograra la goleada

El técnico de los locales analizó la victoria sobre la Roja en una jornada redonda para el Scratch, ya con la mente puesta en el Mundial 2026. “En el segundo tiempo, el partido estaba abierto para nuestro segundo gol”, dijo el DT.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Carlo Ancelotti reconoció la superioridad de Brasil sobre la Roja. Foto: @Conmebol.

Carlo Ancelotti se fue más que conforme de Río de Janeiro. La goleada 3-0 de Brasil sobre Chile no solo permite mantener su invicto en tres partidos, sino que deja a su selección por tercera vez sin goles en contra.

“Hubo un gran ambiente en Maracaná, con mucho cariño por el equipo. Jugamos un fútbol intenso, con buen ritmo, muy buena defensa y presión. Creo que los hinchas, al igual que nosotros, están muy contentos con el rendimiento del equipo”, afirmó Carlo Ancelotti.

La verdad es que los dirigidos de Nicolás Córdova dieron dura pelea en la primera fracción. Sin embargo, en la segunda parte, los cambios realizados por el europeo terminaron por sellar el abultado marcador después de las ventajas que dio el colista de las Eliminatorias.

“Jugamos un partido serio, defendimos bien y estuvimos muy compactos, sobre todo en el primer tiempo. Después de abrir el juego, nos fue más natural. El partido estaba abierto para nuestro segundo gol, porque en el segundo tiempo Chile se volvió un poco más ofensivo”, afirmó Carletto.

En esa misma línea, el exentrenador reconoció que los hombres de refresco fueron clave para sellar la victoria: “la idea era poner jugadores más frescos en el campo que pudieran ayudar al equipo a mantener un ritmo de juego alto. Lucas Paquetá, Luiz Henrique y Kaio Jorge hicieron un excelente trabajo para ayudar al equipo. Eso es lo que necesito de los jugadores que entran al campo, que ayuden al equipo”.

Sin embargo, la situación que dejó más conforme al exjugador del Milan fue el bloque defensivo. En los tres duelos que ha dirigido, el equipo brasileño no ha recibido goles, uno de los temas que resaltó Ancelotti.

“Cuando un equipo defiende bien, todos los jugadores están comprometidos en eso. En el fútbol moderno, la clave está en los atacantes. Trabaja con ellos para asegurar una buena defensa. Si no se esfuerzan, el equipo sufrirá”, advirtió el DT de la Verderamarelha.

Lo que viene

Después de la victoria sobre la Roja, a Brasil solo le queda un partido de la eliminatoria, el que se jugará en Bolivia. El duelo se disputará el martes, a las 20:30 horas de Chile en el Estadio Municipal de El Alto, a 4.100 m de altitud.

“El partido contra Bolivia es importante porque la camiseta brasileña no puede permitir que un jugador tenga un partido más o menos importante. Todos son importantes. Es un duelo crucial para que mejoremos nuestro juego, nuestra actitud, nuestra intensidad. También se trata de afrontar un partido difícil. El equipo tiene que prepararse bien para rendir al máximo”, reconoció Ancelotti.

El Scratch ya consiguió un lugar en la Copa del Mundo, mientras que los altiplánicos se encuentran actualmente en el octavo lugar de las Eliminatorias y aún pueden alcanzar el séptimo lugar, lo que los clasificaría al repechaje.

“La idea es evaluar las condiciones de los jugadores en los próximos días y preparar un equipo que pueda competir para intentar ganar el partido”, advirtió Carletto.

FútbolSelección ChilenaSelección de BrasilCarlo Ancelotti

