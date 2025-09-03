Carlo Ancelotti le mete miedo a la Roja con la formación de Brasil y le envía un duro recado a Neymar

Carlo Ancelotti le mete miedo a la Roja con la formación del Scratch y le envía un duro recado a Neymar.

Carlo Ancelotti comienza a zanjar las dudas de cara al duelo de Brasil contra Chile. El entrenador del Scratch dio a conocer algunos aspectos claves de la preparación del enfrentamiento ante la Roja. “Probé cuatro delanteros en el entrenamiento; esa es la idea, jugar sin cambiar mucho de lo que hicimos frente Paraguay. Voy a desplegar muchos delanteros, pero lo importante es que el equipo no pierda el equilibrio y defienda bien”, dijo.

“Queremos jugar con intensidad, ser fuertes defensivamente, hacer una buena presión ofensiva, jugar rápido con el balón. Creo que se puede repetir el partido frente Paraguay para que los aficionados estén contentos con nuestro juego”, añadió el estratega italiano.

Luego, el DT habló de algunos nombres propios. “João Pedro puede jugar de 10 o de delantero centro. En el partido de mañana, jugará como delantero centro. Detrás de él tengo que pensar en quién poner, puede ser Estêvão, puede ser Raphinha también”, dijo.

Para el duelo ante Chile, Brasil saltaría al campo con Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli y João Pedro.

Ancelotti en una rueda de prensa.

Con 25 puntos y tercero en la tabla de las Eliminatorias, ahora por detrás de Argentina y Ecuador, el Scratch ya está clasificado al Mundial 2026.

Le responde a Neymar

Una de las ausencias en Brasil es Neymar. El delantero del Santos, de hecho, lamentó no haber sido convocado. “Creo que me dejaron fuera por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del entrenador y la respeto”, dijo el exjugador del PSG.

“Tenía una inflamación en el aductor. Era molesto, pero nada grave. Incluso jugué hoy. Contra Bahía, no iba a jugar porque estaba suspendido. Así que prefirieron dejarme fuera del entrenamiento para que pudiera recuperarme”, añadió. “Ya que estoy fuera, solo tenemos que animar a nuestro equipo para que juegue bien”, cerró Neymar.

Ahora, Ancelotti explicó su decisión de excluir al goleador histórico de la canarinha y lo hizo contradiciendo la opinión del futbolista. “La condición física es un criterio muy importante para la comisión técnica. Nadie puede discutir el nivel técnico de Neymar, pero lo que evaluamos cada día y a cada partido es su condición técnica. Y no sólo la de Neymar sino la de todos”, afirmó el DT.

En esa línea, el entrenador agregó que hay unos 70 futbolistas en condiciones de ser convocados para el Mundial y que deben visualizar a cada uno. “De esos 70 evaluaremos su calidad, el que estén 100 % bien físicamente y que encajen bien el equipo, es decir que jueguen para el equipo y no individualmente”, sentenció.