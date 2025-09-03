SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Carlo Ancelotti le mete miedo a la Roja con la formación de Brasil y le envía un duro recado a Neymar

El entrenador del Scratch anticipó que jugará con cuatro delanteros en el duelo de este jueves y explicó la ausencia del ariete del Santos.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Carlo Ancelotti le mete miedo a la Roja con la formación del Scratch y le envía un duro recado a Neymar.

Carlo Ancelotti comienza a zanjar las dudas de cara al duelo de Brasil contra Chile. El entrenador del Scratch dio a conocer algunos aspectos claves de la preparación del enfrentamiento ante la Roja. “Probé cuatro delanteros en el entrenamiento; esa es la idea, jugar sin cambiar mucho de lo que hicimos frente Paraguay. Voy a desplegar muchos delanteros, pero lo importante es que el equipo no pierda el equilibrio y defienda bien”, dijo.

“Queremos jugar con intensidad, ser fuertes defensivamente, hacer una buena presión ofensiva, jugar rápido con el balón. Creo que se puede repetir el partido frente Paraguay para que los aficionados estén contentos con nuestro juego”, añadió el estratega italiano.

Luego, el DT habló de algunos nombres propios. “João Pedro puede jugar de 10 o de delantero centro. En el partido de mañana, jugará como delantero centro. Detrás de él tengo que pensar en quién poner, puede ser Estêvão, puede ser Raphinha también”, dijo.

Para el duelo ante Chile, Brasil saltaría al campo con Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli y João Pedro.

Ancelotti en una rueda de prensa.

Con 25 puntos y tercero en la tabla de las Eliminatorias, ahora por detrás de Argentina y Ecuador, el Scratch ya está clasificado al Mundial 2026.

Le responde a Neymar

Una de las ausencias en Brasil es Neymar. El delantero del Santos, de hecho, lamentó no haber sido convocado. “Creo que me dejaron fuera por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del entrenador y la respeto”, dijo el exjugador del PSG.

“Tenía una inflamación en el aductor. Era molesto, pero nada grave. Incluso jugué hoy. Contra Bahía, no iba a jugar porque estaba suspendido. Así que prefirieron dejarme fuera del entrenamiento para que pudiera recuperarme”, añadió. “Ya que estoy fuera, solo tenemos que animar a nuestro equipo para que juegue bien”, cerró Neymar.

Ahora, Ancelotti explicó su decisión de excluir al goleador histórico de la canarinha y lo hizo contradiciendo la opinión del futbolista. “La condición física es un criterio muy importante para la comisión técnica. Nadie puede discutir el nivel técnico de Neymar, pero lo que evaluamos cada día y a cada partido es su condición técnica. Y no sólo la de Neymar sino la de todos”, afirmó el DT.

En esa línea, el entrenador agregó que hay unos 70 futbolistas en condiciones de ser convocados para el Mundial y que deben visualizar a cada uno. “De esos 70 evaluaremos su calidad, el que estén 100 % bien físicamente y que encajen bien el equipo, es decir que jueguen para el equipo y no individualmente”, sentenció.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalSelección de BrasilLa RojaCarlo AncelottiNeymar

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El regreso de Los Tatas del Pan

Trump pide a Hamas la liberación de todos los rehenes con vida para un alto al fuego en Gaza

“El pie lo ponemos nosotros”: Matthei presenta propuesta para que familias jóvenes accedan a su primera vivienda

Pena de muerte, Estado plurinacional y sustitución del Congreso por una “asamblea popular”: el programa de gobierno de Eduardo Artés

Andrés Neuman revive a la autora del diccionario Moliner: “Es la abuela de todas las personas que aman las palabras”

Defensa de Bolsonaro afirma que “no hay una sola prueba” sobre su participación en el intento de golpe de Estado

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

4.
Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

5.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Conoce la programación de artistas de la Fonda Nómade para Fiestas Patrias y los precios de las entradas

Conoce la programación de artistas de la Fonda Nómade para Fiestas Patrias y los precios de las entradas

Rating del martes 2 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 2 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

“El pie lo ponemos nosotros”: Matthei presenta propuesta para que familias jóvenes accedan a su primera vivienda
Chile

“El pie lo ponemos nosotros”: Matthei presenta propuesta para que familias jóvenes accedan a su primera vivienda

Pena de muerte, Estado plurinacional y sustitución del Congreso por una “asamblea popular”: el programa de gobierno de Eduardo Artés

Labbé y rechazo a multa por no sufragar: “Esto pasa cuando se está tramitando un proyecto de ley contra el tiempo”

Subtel entrega detalles del acuerdo con Wom: “Lo más relevante es que se va a terminar la red 5G, que estuvo en riesgo”
Negocios

Subtel entrega detalles del acuerdo con Wom: “Lo más relevante es que se va a terminar la red 5G, que estuvo en riesgo”

La millonaria compensación que pagará Aguas Antofagasta por masivo corte de 2023

Chao préstamo, realidad vs. indolencia

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un
Tendencias

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

Esto puede pasarle a tus oídos si te limpias con cotonitos de algodón

Las sensibles bajas de la Roja de cara al partido con Brasil en el Maracaná
El Deportivo

Las sensibles bajas de la Roja de cara al partido con Brasil en el Maracaná

Carlo Ancelotti le mete miedo a la Roja con la formación de Brasil y le envía un duro recado a Neymar

TNT mira de reojo: la U amenaza con jugar con juveniles la Supercopa ante Colo Colo si avanza en la Sudamericana

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica
Finde

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Andrés Neuman revive a la autora del diccionario Moliner: “Es la abuela de todas las personas que aman las palabras”
Cultura y entretención

Andrés Neuman revive a la autora del diccionario Moliner: “Es la abuela de todas las personas que aman las palabras”

Guillatún en el cielo y una Cenicienta a la chilena: Teatro Viajeinmóvil celebra septiembre

Roger Waters insulta el legado de Ozzy Osbourne e hijo del fallecido cantante lo tilda de “imbécil” y “patético”

Defensa de Bolsonaro afirma que “no hay una sola prueba” sobre su participación en el intento de golpe de Estado
Mundo

Defensa de Bolsonaro afirma que “no hay una sola prueba” sobre su participación en el intento de golpe de Estado

Trump acusa a Venezuela de enviar narcotraficantes a Estados Unidos y promete defender el país

Transplantes de órganos e inmortalidad: la conversación entre Putin y Xi Jinping

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo