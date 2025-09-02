SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Neymar revuelve la interna de Brasil con un recado a Ancelotti

Después del empate entre Santos y Fluminense por el Brasileirao, el volante habló sobre su ausencia del Scratch, contradiciendo las palabras del DT Carlo Ancelotti.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Neymar revuelve la interna de Brasil con un recado a Ancelotti. ADRIANO MACHADO

A falta de dos fechas para el fin de las Eliminatorias para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, la selección de Brasil es una de los equipos que ya tiene asegurado un boleto en la Copa.

Debido a esto, el técnico del Scratch, Carlo Ancelotti, ha preparado una convocatoria con algunas novedades con el fin de conocer más alternativas de cara al futuro. Entre ellos destaca Kaio Jorge, jugador de Cruzeiro que está entre los goleadores del Brasileirao.

Claro que hay un nombre que también llama la atención, pero por su ausencia. El técnico italiano ha optado por dejar fuera de los partidos contra Chile y Bolivia a Neymar, aludiendo a una baja física del atacante.

“Neymar no está porque tiene un pequeño problema en la última semana, pero no necesitamos probarlo. Todos los conocemos. Lo necesitamos en el mejor momento físico para que pueda ayudar en la Copa del Mundo”, señaló el adiestrador en la conferencia en la que entregó la nómina.

También explicó la ausencia de Rodrygo. “le tengo mucho cariño, ayer jugó muy bien en el Real Madrid. Era el primer partido en mucho tiempo. Ahora tiene tiempo para prepararse bien y volver a la selección. Un criterio muy importante es el aspecto físico. Un jugador que está en la selección debe estar al 100% de su condición física”, remarcó.

Por cierto, dejó abierta la posibilidad de que ambos jugadores se contactaran con él en caso de que lo requirieran. “Si quieren explicaciones pueden llamarme. Rodrygo seguro que tiene mi número y Neymar creo que también”, lanzó.

El recado de Neymar a Ancelotti

Claro que la razón por la que Carlo Ancelotti tomó la decisión de marginar a Neymar, quien no juega por el Scratch desde 2023, no convenció de todo al futbolista de Santos. El exfutbolista del Barcelona y PSG aseguró este fin de semana que su ausencia de la convocatoria responde a una decisión del cuerpo técnico.

Creo que me dejaron fuera por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del entrenador y la respeto", apuntó después del empate sin goles entre Santos y Fluminense en el que estuvo presente durante todo el partido.

“Tenía una inflamación en el aductor. Era molesto, pero nada grave. Incluso jugué hoy. Contra Bahía, no iba a jugar porque estaba suspendido. Así que prefirieron dejarme fuera del entrenamiento para que pudiera recuperarme”, detalló.

Ya que estoy fuera, solo tenemos que animar a nuestro equipo para que juegue bien”, cerró Neymar.

El partido entre Brasil y Chile está programado para este jueves 4 de septiembre a partir de las 20.30 horas. Luego, la selección brasileña deberá viajar hasta El Alto para enfrentar a Bolivia en el cierre de las Eliminatorias el martes 9 en el mismo horario.

La nómina de Brasil para enfrentar a Chile y Bolivia

Arqueros:

  • Alisson
  • Bento
  • Hugo Souza

Defensas:

  • Caio Henrique
  • Fabricio Bruno
  • Vanderson
  • Marquinhos
  • Gabriel Magalhaes
  • Alex Sandro
  • Douglas Santos
  • Wesley
  • Vitinho

Volantes:

  • Bruno Guimaraes
  • Casemiro
  • Paquetá
  • Andrey Santos
  • Jean Lucas

Delanteros:

  • Raphinha
  • Estevao
  • Richarlison
  • Joao Pedro
  • Samuel Lino
  • Cunha
  • Martinelli
  • Luiz Henrique
  • Kaio Jorge

Lee también:

Más sobre:FútbolNeymarEliminatoriasBrasilCarlo AncelottiLa Roja

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Caso Bruma: Revelan imágenes del Cobra en la noche de la tragedia

Estudio revela que un 36% de las organizaciones prevé reducir su personal en lo que resta del año

Familia sufre violento turbazo en Chicureo: cerca de ocho delincuentes amarraron a las víctimas

Amor prohibido: los altos ejecutivos que cayeron por una relación sentimental indebida

Xi y Putin destacan su relación bilateral “sin precedentes” y apuestan por una mayor cooperación

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

3.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

4.
Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

5.
Las tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS: aspirantes no acreditaron haber cursado enseñanza media

Las tres candidaturas al Senado rechazadas por el Servel son de la FRVS: aspirantes no acreditaron haber cursado enseñanza media

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Servicios

Temblor hoy, martes 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Caso Bruma: Revelan imágenes del Cobra en la noche de la tragedia
Chile

Caso Bruma: Revelan imágenes del Cobra en la noche de la tragedia

Familia sufre violento turbazo en Chicureo: cerca de ocho delincuentes amarraron a las víctimas

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

Estudio revela que un 36% de las organizaciones prevé reducir su personal en lo que resta del año
Negocios

Estudio revela que un 36% de las organizaciones prevé reducir su personal en lo que resta del año

Amor prohibido: los altos ejecutivos que cayeron por una relación sentimental indebida

Reforma de pensiones: el FAPP destinó $127 millones a sueldos y dietas en su primer mes de funcionamiento

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo
Tendencias

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

“Muchos me critican”: Alejandro Tabilo da sus razones para borrarse de la Copa Davis
El Deportivo

“Muchos me critican”: Alejandro Tabilo da sus razones para borrarse de la Copa Davis

Marcelo Bielsa se lanza contra la prensa para defender las fiestas de Lamine Yamal: “Estafa”

Neymar revuelve la interna de Brasil con un recado a Ancelotti

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto
Finde

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Un lechero en carreta y un gorro tejido por una tía: cómo Felipe Camiroaga creó al Washington
Cultura y entretención

Un lechero en carreta y un gorro tejido por una tía: cómo Felipe Camiroaga creó al Washington

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio

Xi y Putin destacan su relación bilateral “sin precedentes” y apuestan por una mayor cooperación
Mundo

Xi y Putin destacan su relación bilateral “sin precedentes” y apuestan por una mayor cooperación

Aumentan a más de 1.100 los muertos y 3.250 los heridos por el terremoto en el este de Afganistán

Trump reconoce que la ofensiva sobre Gaza está “perjudicando” a Israel

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”