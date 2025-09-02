Neymar revuelve la interna de Brasil con un recado a Ancelotti

A falta de dos fechas para el fin de las Eliminatorias para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, la selección de Brasil es una de los equipos que ya tiene asegurado un boleto en la Copa.

Debido a esto, el técnico del Scratch, Carlo Ancelotti, ha preparado una convocatoria con algunas novedades con el fin de conocer más alternativas de cara al futuro. Entre ellos destaca Kaio Jorge, jugador de Cruzeiro que está entre los goleadores del Brasileirao.

Claro que hay un nombre que también llama la atención, pero por su ausencia. El técnico italiano ha optado por dejar fuera de los partidos contra Chile y Bolivia a Neymar, aludiendo a una baja física del atacante.

“Neymar no está porque tiene un pequeño problema en la última semana, pero no necesitamos probarlo. Todos los conocemos. Lo necesitamos en el mejor momento físico para que pueda ayudar en la Copa del Mundo”, señaló el adiestrador en la conferencia en la que entregó la nómina.

También explicó la ausencia de Rodrygo. “le tengo mucho cariño, ayer jugó muy bien en el Real Madrid. Era el primer partido en mucho tiempo. Ahora tiene tiempo para prepararse bien y volver a la selección. Un criterio muy importante es el aspecto físico. Un jugador que está en la selección debe estar al 100% de su condición física”, remarcó.

Por cierto, dejó abierta la posibilidad de que ambos jugadores se contactaran con él en caso de que lo requirieran. “Si quieren explicaciones pueden llamarme. Rodrygo seguro que tiene mi número y Neymar creo que también”, lanzó.

El recado de Neymar a Ancelotti

Claro que la razón por la que Carlo Ancelotti tomó la decisión de marginar a Neymar, quien no juega por el Scratch desde 2023, no convenció de todo al futbolista de Santos. El exfutbolista del Barcelona y PSG aseguró este fin de semana que su ausencia de la convocatoria responde a una decisión del cuerpo técnico.

“Creo que me dejaron fuera por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física. Es la opinión del entrenador y la respeto", apuntó después del empate sin goles entre Santos y Fluminense en el que estuvo presente durante todo el partido.

“Tenía una inflamación en el aductor. Era molesto, pero nada grave. Incluso jugué hoy. Contra Bahía, no iba a jugar porque estaba suspendido. Así que prefirieron dejarme fuera del entrenamiento para que pudiera recuperarme”, detalló.

“Ya que estoy fuera, solo tenemos que animar a nuestro equipo para que juegue bien”, cerró Neymar.

El partido entre Brasil y Chile está programado para este jueves 4 de septiembre a partir de las 20.30 horas. Luego, la selección brasileña deberá viajar hasta El Alto para enfrentar a Bolivia en el cierre de las Eliminatorias el martes 9 en el mismo horario.

La nómina de Brasil para enfrentar a Chile y Bolivia

Arqueros:

Alisson

Bento

Hugo Souza

Defensas:

Caio Henrique

Fabricio Bruno

Vanderson

Marquinhos

Gabriel Magalhaes

Alex Sandro

Douglas Santos

Wesley

Vitinho

Volantes:

Bruno Guimaraes

Casemiro

Paquetá

Andrey Santos

Jean Lucas

Delanteros: