SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Cláusula anti Almirón, referido por Iván Zamorano y admirador de Gareca: por qué Fernando Ortiz llega a Colo Colo

El argentino, que no registra títulos en su carrera, asumirá el plantel con la obligación de reposicionar al Cacique en la Liga de Primera. Este lunes arribó a Santiago.

Matías ParkerPor 
Matías Parker
Foto: @tanoortiz19 / Instagram.

En Colo Colo volvieron los abrazos y la tranquilidad. Al triunfo frente a Universidad de Chile, que los ayudó a maquillar una temporada 2025 para el olvido, se le sumó el arribo de Fernando Ortiz como técnico tras la polémica salida de Jorge Almirón.

Este sábado, cerca del mediodía, el Cacique oficializó al técnico argentino. En un principio, el exdefensor, que anota pasos como jugador por Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata, entre otros, se hará cargo del equipo hasta diciembre del 2026 a cambio de US$ 960 mil anuales, casi menos de la mitad de lo que ganaba Almirón. Gastón González, el mismo representante que quiso meter a Joaquín Montecinos en Pedreros, lideró la operación.

Más allá de la celeridad de la contratación, en la concesionaria no quieren cometer errores del pasado. Por lo mismo, al momento de realizar el vínculo fijaron una cláusula anti Almirón que consiste, principalmente, en una revisión del contrato por objetivo cumplido. A final de temporada, el DT podría ser cesado de sus funciones si no logra meter a los albos en algún torneo internacional. La idea es evitar lo que sucedió con el argentino, quien se aferró a una millonaria cláusula de salida para no dejar el club.

JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Cabe recordar, que Almirón alargó su proceso solo porque el club se resistió a pagarle casi US$ 2,6 millones, en mayo. Finalmente, luego que su proceso se hiciera insostenible, terminó renunciando a cambio de US$1 millón, que fue pagado en cuotas.

Los puntos a favor de Fernando Ortiz

En lo deportivo, Ortiz tiene varios puntos a favor. El primero, y que de alguna manera lo posicionó en la mesa directiva, fue el reconocimiento que recibió de Iván Zamorano. El histórico jugador de la Roja alabó su forma de trabajo. Lo conoce por su rol de comentarista en México. Además, tienen varios amigos en común por el paso de Bam Bam en el América, casi en el cierre de su carrera como futbolista.

A Sebastián Vegas, el defensor del Cacique, también se le consultó por Ortiz. Lo tuvo como técnico en Monterrey. “Me tocó tenerlo en Monterrey, me parece que es un tipo serio, un tipo trabajador, un cuerpo técnico muy preparado“, dijo el zaguero.

“En mi experiencia con él me parece que es una buena persona. Son cosas que suman y sea él el elegido o haya sido quien sea, al final nosotros estamos siempre con la disposición de mejorar y de trabajar”, agregó.

En tierras aztecas, Ortiz tuvo un destacado paso en la temporada 2022. En América dirigió en 113 partidos, alcanzó un 66,66% de rendimiento y sumó tres semifinales, pero no pudo alcanzar títulos.

Tras su paso por las Águilas, el estratega firmó en Monterrey. En los Rayados dirigió 99 encuentros, logró un 63,39% de rendimiento y alcanzó a dos semis. Nuevamente no supo de títulos.

En el 2024, sin embargo, vivió su primer fracaso como DT. En Santos Laguna, que había defendido como jugador, duró apenas cuatro meses. Fue despedido con una campaña para el olvido: 17 partidos dirigidos, 14 derrotas, un empate y solo dos victorias, completando un pobre 13,72% de rendimiento.

Su relación con las inferiores es otro de los temas que llamó la atención en Colo Colo. Durante las últimas temporadas, el Cacique no ha podido valerse de jugadores que brillen en el primer equipo. Incluso, al día de hoy, sufren con el minutaje de la Sub 21. En ese sentido, Ortiz trabajó mucho tiempo al mando de las series menos del América. Solo tomó el primer equipo cuando fue despedido Santiago Solari.

Foto: @tanoortiz19 / Instagram.

Dentro de los puntos en contra, a la concesionaria le dio vuelta que el DT no suma títulos en su carrera. Sin embargo, con condiciones de por medio, se acordó su arribo.

“El hincha es entendible esa posición, pero fue una búsqueda profunda de muchos nombres buscando alcanzar un perfil que fuera idóneo para Colo Colo, con carácter, liderazgo, fútbol ofensivo, promoción a la cantera. Y en ese sentido, valoramos el proceso, han pasado algunos técnicos que llegan con menor conocimiento que otros, pero finalmente acá lo importante es demostrarlo con trabajo y esperemos que le pueda ir muy bien a Fernando Ortiz”, comenzó diciendo Valladares.

“Hay técnicos que han llegado con muchos títulos y otros que han llegado sin tener títulos, la verdad que ese tema es relativo. Creo que lo importante es que, según lo que hemos podido conversar y que evaluamos bien, fue en base a un criterio de búsqueda de un perfil. Nosotros apostamos un proyecto club y tiene que darle tiraje a la cantera, eso para nosotros es central y además es un técnico que ha tenido rendimiento importante en clubes que tienen alta exigencia al igual que Colo Colo“, cerró el presidente del Club Social y Deportivo.

Admirador de Ricardo Gareca

Ortiz se reconoce como un admirador de Ricardo Gareca. El extécnico de la Roja, que fue despedido por sus malos resultados, lo dirigió cuando defendía la camiseta de Vélez Sarsfield.

“Gareca fue lo que me faltaba para decidirme al máximo a ser entrenador. Ricardo tiene una sabiduría y capacidad tremenda como entrenador. Se lo remarco siempre”, declaró Ortiz en conversación con el podcast Habrá Señales, hace un poco más de un mes.

La pésima campaña del Tigre nunca estuvo en discusión para el nuevo jefe de Colo Colo. Incluso, destacó cómo manejó los momentos de mayor presión al mando del Equipo de Todos.

“El manejo que tuvo en la etapa en la selección de Chile fue extraordinario. Saber comunicar en el momento exacto, con ese temple tranquilo de saber que la situación no era la indicada, pero él respondía con respeto y actitud. Me saco el sombrero por Ricardo”, estableció.

Su arribo a Chile

Fernando Ortiz oficializará, en las próximas horas, su arribo a Colo Colo. El técnico argentino será presentado en el estadio Monumental, lo que dará inició al ciclo que pretende que los albos recuperen terreno en un año discreto, apenas por el triunfo en el Superclásico ante Universidad de Chile, de este domingo.

El estratega vio el choque entre albos y azules. El espectáculo lo deslumbró. "Ayer mirando el partido, hasta yo tenía ganas de jugar con esa hinchada que se refleja y apoya al equipo“, enfatizó.

El estratega también habló de sus cualidades. “Estoy informado, me gusta y miro fútbol. Soy apasionado; vi esto y eso es una respuesta fundamental“, enfatizó.

Luego, manifestó su gratitud al club por elegirlo. “Agradecido con la institución. Entiéndanme que no puedo decir más nada, pero a la hora de la presentación contestaré todas las preguntas que quieran”, se excusó.

Finalmente, se refirió al deceso de un fanático, al caer de uno de los techos del Monumental. “Me gustaría mandarle las condolencias a la familia por lo que sucedió, realmente es penoso. Estoy con la familia”, expresó.

Más sobre:FútbolLa Tercera PMFernando OrtizIván ZamoranoColo ColoBlanco y NegroLiga de PrimeraJorge AlmirónEstadio MonumentalSuperclásicoAníbal MosaByN

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La flotilla con activistas propalestinos que iba rumbo a Gaza vuelve a Barcelona por el mal tiempo

Mellado participa de primer punto de prensa con Kast y responde a la arremetida del esposo de Matthei contra el republicano

Chile se acerca a zanjar la eutanasia: lo que establece el proyecto de muerte asistida que votará el Senado

Nuevo eslogan y reforzar arremetida por PGU: los detalles de la cita entre Matthei, el piñerismo y dirigentes de Chile Vamos

Mensajes velados a Trump desde Shanghái: Xi critica la “intimidación” de otros países y Putin defiende la invasión de Ucrania

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

3.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

5.
Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Servicios

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día
Chile

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día

Mellado participa de primer punto de prensa con Kast y responde a la arremetida del esposo de Matthei contra el republicano

Chile se acerca a zanjar la eutanasia: lo que establece el proyecto de muerte asistida que votará el Senado

Compañía de energías renovables oEnergy lanza proyecto solar por US$794 millones, 401 mil paneles y 304 baterías en la Región de Atacama
Negocios

Compañía de energías renovables oEnergy lanza proyecto solar por US$794 millones, 401 mil paneles y 304 baterías en la Región de Atacama

Asesor económico de Kaiser detalla su plan de ajuste fiscal y los consejos que le dio Federico Sturzenegger

Salfacorp aportará $ 15.716 millones por el 20% de proyecto Mall Vivo en Ñuñoa

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia
Tendencias

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia

Todo lo que se sabe sobre el terremoto en Afganistán que dejó cientos de víctimas mortales

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Cláusula anti Almirón, referido por Iván Zamorano y admirador de Gareca: por qué Fernando Ortiz llega a Colo Colo
El Deportivo

Cláusula anti Almirón, referido por Iván Zamorano y admirador de Gareca: por qué Fernando Ortiz llega a Colo Colo

Felipe Loyola no estará ante Brasil y peligra su participación ante Uruguay

El plan con que la U va a la Conmebol a buscar la clasificación en la Copa Sudamericana tras la barbarie de Avellaneda

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio
Cultura y entretención

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés estrenan programa de comedia en YouTube

La flotilla con activistas propalestinos que iba rumbo a Gaza vuelve a Barcelona por el mal tiempo
Mundo

La flotilla con activistas propalestinos que iba rumbo a Gaza vuelve a Barcelona por el mal tiempo

Mensajes velados a Trump desde Shanghái: Xi critica la “intimidación” de otros países y Putin defiende la invasión de Ucrania

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de Von der Leyen

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”