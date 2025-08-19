SUSCRÍBETE
US$ 1 millón en cuotas: Almirón acuerda el finiquito con Colo Colo y ByN avanza en la búsqueda de un DT para el Cacique

El entrenador termina la relación contractual que lo unía al Cacique por un monto mucho menor a lo que le habría correspondido percibir hasta el término de su contrato, que había sido prorrogado hasta diciembre de 2026. Mientras, ByN avanza en la búsqueda de entrenador.

Por 
Christian González
Matías Parker
 
Cristian Barrera
Futbol, Colo Colo vs Real Valladolid. Partido amistoso 2025. El entrenador de Colo Colo Jorge Almiron es fotografiado durante un partido amistoso disputado para conmemorar el centenerario del equipo chileno contra Real Valladolid en el estadio Sausalito de Vina del Mar, Chile. 23/07/2025 Andres Pina/Photosport Football, Colo Colo vs Real Valladolid. Friendly match 2025. Colo Colo head coach Jorge Almiron is pictured during a friendly match to commemorate the Chilean club’s centenary against Real Valladolid at the Sausalito stadium in Vina del Mar, Chile. 23/07/2025 Andres Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La salida de Jorge Almirón quedó sentenciada apenas terminó el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. La humillante goleada sufrida ante los cruzados agotó la última cuota de paciencia que quedaba sobre la gestión del entrenador. El crédito que había acumulado en una exitosa temporada 2024, que incluyó el título del entonces Campeonato Nacional y los cuartos de final de la Copa Libertadores, se había terminado.

Y cómo no, si este 2025 fue, definitivamente, desastroso en Pedreros. En el año del centenario, los albos no cumplieron ninguno de los ambiciosos objetivos que se habían trazado. De partida, la participación internacional fue decepcionante. Aunque impulsada por el bochornoso final del partido frente a Fortaleza, una tragedia que remeció a todos los estamentos del club, lo concreto es que el equipo de Macul ni siquiera superó la fase de grupos. El descalabro lo completan el octavo puesto que ocupan en la Liga de Primera con el plantel más millonario de la historia del fútbol chileno y el haber perdido los tres clásicos disputados hasta el momento (dos con la UC y uno con la U). Además, mensualmente, los albos desembolsan unos $ 1.200 millones en costo de planilla.

US$ 1 millón en cuotas: Almirón acuerda el finiquito con Colo Colo y su salida depende del acuerdo del directorio de ByN

El sábado, Pablo del Río, representante del entrenador, afirmó a El Deportivo que la salida del estratega estaba virtualmente resuelta. “Con el presidente decidimos dar por terminado el proceso, todo lo demás no será problema y es una formalidad. Queremos lo mejor para Colo Colo, vivimos momentos muy lindos y quizás esto sirva para descomprimir la situación y volver a empezar”, sostuvo el empresario.

El plan albo tras la caída de Almirón Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Efectivamente, el acuerdo entre Jorge Almirón y Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, se alcanzó de forma rápida. A diferencia de la vez anterior, ahora el DT estaba dispuesto a ceder en la parte económica para dejar la banca del Cacique y así descomprimir el ambiente. Por eso, en solo cuestión de horas, el mismo sábado por la noche, luego de la estrepitosa caída ante la UC, ambas partes tenían un entendimiento. Ese terminó de sellarse este martes durante la mañana.

Este consistía en lo siguiente: pagarle US$ 1 millón en cuotas al extécnico de Lanús y Boca Juniors. Una cantidad que es menos de la mitad de los US$ 2,6 millones que le correspondía percibir por la extensión de su contrato, que termina en diciembre del próximo año.

“La verdad que por como se brindaron y como trabajaron tanto cuerpo técnico como jugadores el ciclo no merecía terminar así, pero el fútbol tiene estas cosas. Hay que asimilarlo", lamentaba Del Río, agente del DT, tras la derrota ante los cruzados que sentenció su etapa en el Monumental.

La idea de Mosa era anunciar la salida de Almirón ayer, pero el bloque opositor a su gestión frenó la reunión argumentando de que ya se había citado para hoy martes, a las 15 horas. “Nosotros teníamos citado para mañana martes (hoy) un directorio que citamos el sábado pasado para ver distintas materias. Después de la tarde oscura del sábado, me comuniqué con todos para adelantarlo y abordar la situación del entrenador. Ayer (domingo) les volvimos a mandar un nuevo recordatorio a los directores para acudir al llamado que era muy urgente, pero lamentablemente no estaba la unanimidad de todos los integrantes“, lamentó el puertomontino.

“Asistimos los que me acompañan y el Club Social. Tenemos un preacuerdo (con Almirón), que esperamos sea ratificado hoy (ayer), pero lamentablemente dado que el señor Stöhwing y sus directores no dieron la unanimidad, vamos a tener que esperar para mañana (hoy)”, disparó un molesto Mosa.

Por eso, esta tarde, a partir de las 15 horas, el directorio de Blanco y Negro se reunirá en sesión extraordinaria para aprobar (o rechazar) el acuerdo económico alcanzado con Jorge Almirón para la rescisión anticipada de su contrato. Esta vez, se vislumbra unanimidad en ese sentido, a diferencia de lo ocurrido en mayo, cuando Alfredo Stöhwing defendió la continuidad del transandino pese a la goleada sufrida ante Racing, en Avellaneda, por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Tito Tapia asume de técnico interino hasta el Superclásico

Colo Colo enfrenta este viernes a las 15 horas a Palestino, en el estadio Municipal de La Cisterna. Será el primer partido de Héctor Tapia como técnico interino. Tito dejará momentáneamente sus labores como jefe de las divisiones menores del cuadro de Pedreros para hacerse cargo del primer equipo, en un principio, por dos compromisos: ante los árabes y ante Universidad de Chile. Ese Superclásico se disputará el 31 de agosto en el Monumental.

“Tito es uno de los indicados, pero no podemos hacer nada, hasta que se selle la salida de Jorge”, anticipaba el timonel de la concesionaria.

Héctor Tapia fue campeón del Clausura 2014 con Colo Colo. Foto: Photosport.

Luego del choque ante los azules, la Liga de Primera entrará en receso, por lo que la idea de Blanco y Negro es contratar a un técnico definitivo antes de la Supercopa ante la U, cuya realización se proyecta para el 14 de septiembre. En Colo Colo pretenden que el nuevo DT esté antes de ese compromiso.

Ya hay candidatos. Gustavo Quinteros, el principal nombre, tiene otros planes y en estos momentos no ve con buenos ojos volver a Macul, dicen en Pedreros, donde advierten que existen otras alternativas interesantes, como Juan Pablo Vojvoda, Pablo “Vitamina” Sánchez y Martín Anselmi, todos con paso por Chile y con destacada experiencia internacional. En la sociedad anónima adelantan que ya comenzaron con los sondeos de diversos entrenadores.

