Decisión unánime: Blanco y Negro elige a Fernando Ortiz para suceder a Jorge Almirón en la banca de Colo Colo

Después de una intensa semana de conversaciones y reuniones virtuales, Colo Colo eligió a su nuevo técnico. Se trata del argentino Fernando Ortiz, de 47 años, quien este sábado recibió la aprobación unánime del directorio de Blanco y Negro, tras la reunión extraordinaria de la concesionaria.

El transandino cuenta con experiencia en el fútbol paraguayo, donde estuvo en Sol de América y Sportivo Luqueño, y dirigió a los gigantes mexicanos América y Monterrey, con buenas cifras aunque sin conseguir títulos. Su último paso fue por Santos Laguna, donde cosechó muy malos resultados.

Sebastián Vegas fue uno de sus pupilos en los Rayados y fue clave en las referencias que le entregó al directorio sobre la manera de trabajar del oriundo de Corral de Bustos. “Habló muy bien de él”, cuenta uno de los presentes en la reunión del miércoles, donde se depuró la lista de candidatos.

También en ByN destacan que el Tano trabaja bastante con jugadores jóvenes, potenciando las canteras donde ha estado. De hecho, en el América se desempeñaba como entrenador de las series menores cuando asumió el primer equipo tras la salida de Santiago Solari.

Luego de las negativas de Gustavo Quinteros y de Gerardo Martino, la lista se redujo a Ortiz, Francisco Arce y Zé Ricardo. Este último también dejó una grata impresión al directorio después de su detallada presentación.

Cláusulas pendientes

El contrato que firmará Ortiz con el Cacique será hasta diciembre de 2026, a cambio de US$ 960 mil al año (US$ 80 mil mensuales para él y todo su cuerpo técnico). Y si bien existe consenso en el sueldo que recibirá, todavía queda por definir una serie de claúsulas que, según dicen en Macul, no pondrían en riesgo el acuerdo.

De todos modos, lo que el transandino percibirá será un poco menos de la mitad de los US$ 2 millones más bonos que empezó a cobrar Jorge Almirón tras su renovación a comienzos de año.

En los próximos días se seguirán afinando los detalles del vínculo del nuevo entrenador, quien tendrá su debut en la final de la Supercopa frente a Universidad de Chile, el próximo 14 de septiembre.