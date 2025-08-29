SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Quién es Fernando Ortiz, el DT que toma fuerza en Colo Colo tras el portazo de Gustavo Quinteros

Ante la negativa del extécnico del Cacique, aparece como alternativa el argentino de 47 años, cuya última experiencia fue en Santos Laguna, con malos resultados. Fue defensa y lo dirigió Gareca en Vélez. Como DT, alcanzó su mejor performance en el América de México, pero no pudo ser campeón.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Fernando Ortiz es alternativa para la banca de Colo Colo.

Este miércoles, no hubo humo blanco en Pedreros. Colo Colo estiró la definición de su nuevo entrenador. El timonel de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se había autoimpuesto como plazo el miércoles para zanjar al sucesor de Jorge Almirón. La proyección que tienen en la concesionaria es que el estratega tenga su debut en la Supercopa ante Universidad de Chile, el domingo 14 de septiembre, y aproveche el receso del fútbol local por el Mundial Sub 20, para contar con más tiempo de trabajo.

Sin embargo, hay que esperar hasta el sábado, cuando se citó una reunión de directorio extraordinaria para determinar este tema y confirmar al nuevo DT, un día antes del Superclásico que se jugará en el Monumental. Quien llevaba la mayor cuota de favoritismo era Gustavo Quinteros, libre tras su paso por Gremio de Brasil. Sin embargo, ante el portazo del argentino-boliviano respecto a asumir otra vez la banca del Cacique, en esta etapa del año (hacia la recta final del campeonato), con un plantel que no armó y sin tener opción de reforzarse (el libro de pases está cerrado), afloran otras variantes sobre la mesa.

Una de ellas ha cobrado relevancia. Se trata de Fernando Ortiz. Exfutbolista y entrenador argentino, de 47 años, también está sin club luego de un poco afortunado paso por Santos Laguna de México. El Tano, como lo conocen, ha desarrollado la principal etapa de su trayectoria en el país azteca y es el “tapado” que ronda en las oficinas de Blanco y Negro.

Quién es Fernando Ortiz

En su época de juvenil, Ortiz pasó a las filiales de Boca Juniors, club en el cual debutó en 1998 por la Primera División. Luego de un corto paso por el Mallorca B de España, retornó a Argentina y transitó por varios elencos del país: San Lorenzo, Unión de Santa Fe, Banfield y Estudiantes de La Plata. En diciembre de 2006 ficha por Santos Laguna, donde fue campeón del Clausura 2008. También jugó en América y Tigres, hasta que regresó al país transandino y llegó en 2010 a Vélez.

En el Fortín, con Ricardo Gareca como entrenador, fue una de las mejores estaciones de Ortiz como futbolista. Formó la pareja de centrales titulares con Sebastián Domínguez, en un equipo que fue campeón del Clausura 2011 de Argentina y llegó a las semifinales de la Copa Libertadores, donde quedó eliminado a manos de Peñarol. En esa edición del certamen, enfrentó a la UC de Juan Antonio Pizzi. La última estación en su carrera fue en Racing, hasta que se retiró en 2014.

Su camino como técnico arrancó en la reserva de Estudiantes, hasta que en 2017 recaló en Paraguay, donde comenzó su experiencia en la Primera División con Sol de América. Ahí tuvo dos etapas, más otra en Sportivo Luqueño. El punto de quiebre llegó en 2022, mudándose a México para convertirse en el DT de la Sub 20 del América.

Asumió el plantel de honor de las Águilas tras la salida de Santiago Solari y los buenos resultados lo terminarían ratificando. Estar en el club más grande de la Liga MX le brindó otra plataforma. Eso sí, su lunar fue que no pudo convertir su buen pasar en títulos. Llegó tres veces a semifinales (Clausura y Apertura 2022, más Clausura 2023) y en ninguna pasó a la final.

En mayo de 2023 fue anunciado en Monterrey, firmando por dos años. Un mal resultado en la Leagues Cup cortó el proceso en agosto de 2024 (quien lo reemplazó en Rayados fue Martín Demichelis). Su última etapa fue en Santos Laguna, sin embargo los resultados no lo acompañaron y acabó renunciando. Duró 124 días en el cargo, donde dirigió 17 partidos con un balance de dos triunfos, un empate y 14 derrotas.

Quienes han trabajado con Fernando Ortiz señalaron que se trata de alguien “apasionado por el fútbol” y que carga sus entrenamientos hacia el trabajo táctico. Dentro de su idea de juego, desde lo estructural, la matriz dice relación con un dibujo 4-2-3-1, con flexibilidad. En el América, su etapa más prodigiosa, tuvo a Diego Valdés como pieza relevante. De concretarse su arribo, podría reencontrarse con Sebastián Vegas, a quien dirigió en Rayados.

Lee también:

Más sobre:FútbolColo ColoFernando OrtizGustavo QuinterosBlanco y NegroFútbol nacionalLiga de Primera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La producción industrial avanza en julio, pero la minería opaca los resultados

Gajardo reconoce que existen “situaciones complejas” en las cárceles pero descarta “descontrol” como en otros países

El repunte del mercado laboral: la economía crea más de 70 mil trabajos y el desempleo se aleja del 9%

Supergrass en Chile: cómo ser encantador

Metro de Santiago reporta suspensión de varias estaciones de la Línea 4

Qué se sabe del Cartel de los Soles, la organización criminal liderada por Maduro según Trump

Lo más leído

1.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

2.
Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

3.
Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

4.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

5.
Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Temblor hoy, viernes 29 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 29 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Cuáles son los aspirantes en mi región?: revisa todos los candidatos que buscan llegar al Senado

¿Cuáles son los aspirantes en mi región?: revisa todos los candidatos que buscan llegar al Senado

¿Quiénes postulan en mi distrito?: revisa todos los candidatos que buscan llegar a la Cámara de Diputados

¿Quiénes postulan en mi distrito?: revisa todos los candidatos que buscan llegar a la Cámara de Diputados

Gajardo reconoce que existen “situaciones complejas” en las cárceles pero descarta “descontrol” como en otros países
Chile

Gajardo reconoce que existen “situaciones complejas” en las cárceles pero descarta “descontrol” como en otros países

Metro de Santiago reporta suspensión de varias estaciones de la Línea 4

Temblor hoy, viernes 29 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

La producción industrial avanza en julio, pero la minería opaca los resultados
Negocios

La producción industrial avanza en julio, pero la minería opaca los resultados

El repunte del mercado laboral: la economía crea más de 70 mil trabajos y el desempleo se aleja del 9%

Ganancias de Alibaba saltan en su primer trimestre fiscal por su apuesta por la IA y la nube

Qué se sabe del Cartel de los Soles, la organización criminal liderada por Maduro según Trump
Tendencias

Qué se sabe del Cartel de los Soles, la organización criminal liderada por Maduro según Trump

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

José Mourinho es despedido tras la eliminación del Fenerbahce de la Champions League
El Deportivo

José Mourinho es despedido tras la eliminación del Fenerbahce de la Champions League

La transición de Dominique Ohaco: “Nunca fue cambiar de un deporte a otro, sino que se fueron complementando”

La historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada a 7000 metros de altitud

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Supergrass en Chile: cómo ser encantador
Cultura y entretención

Supergrass en Chile: cómo ser encantador

Un regreso a estadio lleno: ¿por qué Chile ama a Green Day?

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza

El Ejército israelí recupera en Gaza el cuerpo sin vida del secuestrado Ilan Weiss y los restos de otro rehén
Mundo

El Ejército israelí recupera en Gaza el cuerpo sin vida del secuestrado Ilan Weiss y los restos de otro rehén

Juez de EE.UU. permite a víctimas del 11/S seguir con demanda contra Arabia Saudí por supuesta colaboración

Irán muestra su disposición a entablar negociaciones “justas y equilibradas” sobre su programa nuclear

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”