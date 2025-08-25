SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Pablo del Río, agente de Jorge Almirón: “Le aconsejaron acogerse a la ley Karin; no lo hizo por respeto a Colo Colo”

El representante analiza la estadía del DT en Colo Colo. Resalta sus logros y aborda el quiebre de una relación que en 2024 había sido altamente fructífera e ilusionante para el año actual.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Pablo del Río y Jorge Almirón, en el festejo del título de 2024, en el Monumental.

Pablo del Rio, el agente de Jorge Almirón, no demora en poner números y logros sobre la mesa para valorar el trabajo de su representado. Antes, eso sí, dice que deja Colo Colo con una sensación concreta. “De agradecimiento”, enfatiza. Luego, comienza la valoración. “Hasta el último día Jorge siempre se brindó al máximo. Es un agradecido a la gente que confió en el, al club, al plantel y a todos los colocolinos. El proceso de Almirón en Colo Colo generó ingresos por más de US$ 20 millones y dos títulos. Luego de 18 años definió favorablemente una serie de local por Copa Libertadores y Sudamericana, donde llevaba 14 eliminaciones consecutivas en el Monumental. Colo Colo ganó por primera vez en su historia por Copa Libertadores en Argentina, le ganó a un equipo colombiano después de 21 años y desde la final del 91 que no vencía a un equipo paraguayo. Logró el récord histórico de partidos ganados consecutivamente, invictos en la segunda ronda para lograr la estrella 34 doblegando al clásico rival”, expone en el inicio de la entrevista con El Deportivo.

Un cambio rotundo

¿Imaginaban que el escenario cambiaría tanto después de un 2024 indiscutiblemente exitoso?

Ni el más pesimista de los colocolinos ni el más exitista hincha del equipo contrario podía en ese momento imaginarse que podía pasar lo que pasó, pero el fútbol tiene estas cosas.

¿Qué rompió una armonía que a diciembre era tal que incluso derivó en la renovación de contrato de Almirón?

La tragedia del 10 de abril cambió todo. A partir de ahí, algo se rompió y el equipo lo sintió. Queda la sensación de que las cosas hubiesen sido distintas si nada hubiese pasado esa noche.

¿Qué impresión se llevan de Mosa y el directorio de Blanco y Negro?

Jorge siempre va a estar agradecido a la gente que confió en él.

¿Siente que Mosa le sacó el piso a Almirón?

Ya forma parte del pasado. Jorge siempre le va a estar agradecido a Colo Colo y a un país que siempre lo hizo sentir como en su casa.

¿Sus palabras, en las que anuncia su salida luego de una reunión de directorio, rompieron la relación para siempre?

Como en todos los ámbitos de la vida, las relaciones humanas tienen sus momentos. Siempre vamos a estar agradecidos.

Seguramente después de hablarlo con Almirón, ¿qué cuota de responsabilidad asume él en un 2025 catastrófico?

Fue un 2024 soñado donde se hizo historia y un 2025 que parece una maldición.

¿Le faltó manejar de mejor forma un plantel “pesado”?

El plantel siempre se entregó al máximo, dio lo mejor y Jorge lo valora. Aún en los peores momentos Jorge siempre trató de defender y cuidar la integridad y la imagen de los jugadores y del club, entendiendo la caja de resonancia que significa dirigir a un club grande.

“Entendió que su salida servía para descomprimir”

¿Tuvo algún problema con alguna de las figuras del equipo?

Si un jugador se enoja porque le toca salir del equipo no es un problema, es algo normal. Nunca vi un jugador que esté feliz porque le toca salir.

¿La indemnización pactada nunca fue problema para salir de Colo Colo?

Siempre sostuve que no era un tema económico. Post decisión del presidente y parte del directorio de despedirlo, varios abogados especialistas en derecho laboral le aconsejaron acogerse a la Ley Karin. Tenía pruebas suficientes y todos los argumentos necesarios para exigir cobrar la totalidad de su contrato más una indemnización. Sin embargo, por respeto al club y a sus hinchas decidió no hacerlo, rescindiendo contrato unos meses después y resignando más de dos millones de dólares.

Finalmente, Almirón y usted terminan realizando un gesto en este sentido ¿ya no daba para más la permanencia en Colo Colo?

En los buenos y no tan buenos momentos el entrenador siempre es el máximo responsable y entendió que su salida servía para descomprimir.

Más sobre:Colo ColoJorge AlmirónPablo del RíoAlmirónFútbolFútbol Nacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Vallejo desdramatiza críticas por cambio de gabinete: “Las quejas de los partidos siempre pasan”

Cómo fueron los ataques contra una base militar y un helicóptero en Colombia que dejaron al menos 19 muertos

Bus del transporte público queda incrustado en almacén tras chocar con un paradero en Cerrillos

Bernardo Fontaine oficializa su ingreso al equipo de José Antonio Kast

Relator deportivo Ernesto Díaz Correa sufre violenta encerrona en San Bernardo

Las cifras de la reconstrucción de Valparaíso a 18 meses del megaincendio: 114 viviendas terminadas y 2.680 rezagadas

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

3.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

4.
Cae banda que dio muerte a ingeniero en Curacaví y alcalde se llena de críticas por rol en detención de uno de ellos

Cae banda que dio muerte a ingeniero en Curacaví y alcalde se llena de críticas por rol en detención de uno de ellos

5.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Temblor hoy, lunes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

Bus del transporte público queda incrustado en almacén tras chocar con un paradero en Cerrillos
Chile

Bus del transporte público queda incrustado en almacén tras chocar con un paradero en Cerrillos

Relator deportivo Ernesto Díaz Correa sufre violenta encerrona en San Bernardo

Defensoría Penal Pública registra caída de ingreso de causas de adolescentes en 13 años y delito más común es el robo

Bernardo Fontaine oficializa su ingreso al equipo de José Antonio Kast
Negocios

Bernardo Fontaine oficializa su ingreso al equipo de José Antonio Kast

El fuerte crecimiento de los malls chinos: número se triplica en tres años

Director del gremio de empresas de hidrógeno verde: “Nos interesa que el gobierno deje lo más habilitada posible esta industria”

Cómo fueron los ataques contra una base militar y un helicóptero en Colombia que dejaron al menos 19 muertos
Tendencias

Cómo fueron los ataques contra una base militar y un helicóptero en Colombia que dejaron al menos 19 muertos

3 productos clave que Lenovo mostró en su Open House en Chile

Los jóvenes de China que pagan para ir a una oficina y fingir que trabajan

Jugadora chilena renuncia a Independiente tras la noche de horror de los hinchas de la U: “No puedo estar en este equipo”
El Deportivo

Jugadora chilena renuncia a Independiente tras la noche de horror de los hinchas de la U: “No puedo estar en este equipo”

Pablo del Río, agente de Jorge Almirón: “Le aconsejaron acogerse a la ley Karin; no lo hizo por respeto a Colo Colo”

Por la revancha del Masters 1000 de Roma: cómo llegan Alejandro Tabilo y Alexander Zverev al duelo del US Open

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”
Cultura y entretención

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

La Fiscalía de Corea del Sur abre una investigación contra el exministro de Justicia por la ley marcial
Mundo

La Fiscalía de Corea del Sur abre una investigación contra el exministro de Justicia por la ley marcial

Milei pasa sus peores días entre casos de corrupción y un Legislativo en contra

La arremetida del FBI contra John Bolton, el exfuncionario que enojó a Trump

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo