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    Excolaboradores del Minvu piden al gobierno presentar nuevo Plan de Emergencia Habitacional

    Los firmantes advirtieron que el Ejecutivo aún no ingresa al Congreso el plan para el periodo 2026-2030, pese al mandato aprobado en la prórroga de la Ley 21.450. Además, llamaron a abordar la crisis de vivienda como una política de Estado y con acuerdos transversales.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Excolaboradores del Minvu piden al gobierno presentar nuevo Plan de Emergencia Habitacional

    Excolaboradores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Consejo Asesor del Plan de Emergencia Habitacional manifestaron su preocupación porque el actual gobierno aún no presenta al Congreso Nacional el nuevo plan habitacional para el periodo 2026-2030.

    La declaración fue suscrita por exautoridades y profesionales que participaron en el diseño, implementación y seguimiento del Plan de Emergencia Habitacional 2022-2026, entre ellos el exministro de Vivienda Carlos Montes, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, la diputada Emilia Nuyado y el presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch.

    En el texto, los firmantes recuerdan que la prórroga de la Ley 21.450 fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2025, extendiendo por cuatro años la vigencia del instrumento y mandatando al Minvu a presentar un nuevo plan para el periodo 2026-2030.

    “El Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene pendiente la presentación al Congreso Nacional del Plan de Emergencia Habitacional 2026-2030”, señala la declaración.

    Excolaboradores del Minvu piden al gobierno presentar nuevo Plan de Emergencia Habitacional

    Los firmantes plantean que la crisis habitacional es un desafío acumulado durante décadas y que, por lo mismo, no puede enfrentarse desde una lógica de confrontación entre administraciones.

    “La crisis habitacional es un desafío país que se ha acumulado durante décadas y cuya solución exige la colaboración de distintos gobiernos, instituciones y sectores políticos”, sostienen.

    En esa línea, advierten que ninguna administración “parte desde cero” y que los avances alcanzados responden al trabajo acumulado de múltiples actores.

    Excolaboradores del Minvu piden al gobierno presentar nuevo Plan de Emergencia Habitacional Andres Morales Poll

    Balance del plan anterior

    La declaración destaca que el Plan de Emergencia Habitacional 2022-2026 cumplió la meta comprometida, alcanzando 262.390 viviendas terminadas al cierre de febrero de 2026, frente al objetivo original de 260.000 soluciones habitacionales.

    Además, el texto señala que el gobierno anterior dejó más de 179.000 viviendas en desarrollo, a las que se suman cerca de 36.000 proyectos aprobados y asignados por la nueva administración en abril de 2026.

    En total, los firmantes afirman que más de 215.000 viviendas quedaron en distintas etapas de desarrollo, como base para los objetivos del nuevo periodo.

    El grupo también subraya que el plan fue concebido como una política de Estado, con metas medibles, equidad territorial, participación ciudadana, diversificación programática y fortalecimiento de la capacidad productiva del sector.

    Excolaboradores del Minvu piden al gobierno presentar nuevo Plan de Emergencia Habitacional

    Llamado al diálogo

    Los excolaboradores del Minvu valoraron la intención del actual gobierno de aumentar la producción habitacional a más de 100.000 viviendas anuales, pero señalaron que esa meta debe construirse en un marco de acuerdo amplio.

    A su juicio, el nuevo plan debe incorporar la experiencia de regiones, municipios, organizaciones sociales, actores privados y expertos del sector, además de recoger los aprendizajes de los últimos cuatro años.

    “Chile ha demostrado históricamente que los grandes desafíos habitacionales se enfrentan mejor cuando existe colaboración transversal”, plantearon.

    Finalmente, los firmantes reiteraron su disposición a participar en un diálogo “transversal y plural” para fortalecer la continuidad de las políticas habitacionales y avanzar en soluciones efectivas frente al déficit de vivienda.

    Más sobre:Ministerio de Viivienda y UrbanismoPlan HabitacionalIván PodujeGobiernoCongreso

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