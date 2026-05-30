CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio

    Ángel Parra Orrego entregará en comodato una arpillera y un cuaderno manuscrito con las décimas autobiográficas de Violeta Parra, junto a cartas, transcripciones de canciones y otros documentos de alto valor patrimonial.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio

    El Museo Violeta Parra recibirá este sábado 30 de mayo dos obras de la artista que nunca antes han sido exhibidas como objetos museísticos, en el marco de las celebraciones por el Día del Patrimonio Cultural.

    Se trata de una arpillera y un cuaderno manuscrito con las décimas autobiográficas completas de Violeta Parra, piezas que serán entregadas en comodato por el músico Ángel Parra Orrego, nieto de la creadora y representante del directorio de la Fundación Museo Violeta Parra.

    La ceremonia se realizará a las 13.00 horas en dependencias del museo, ubicado en Vicuña Mackenna, y marcará la primera entrega de los Parra Orrego a la institución desde la muerte, en 2017, de Luis Ángel Cereceda Parra, conocido como Ángel Parra, hijo de Violeta y padre del actual donante.

    Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio

    Bajo los términos del comodato, el museo asumirá la misión de conservar, restaurar, investigar y poner en valor estas piezas, que pasarán a integrar el acervo de la institución.

    La directora ejecutiva del Museo Violeta Parra, Denise Elphick, valoró la entrega como un hito dentro del proceso de recuperación impulsado por la fundación en los últimos años.

    “Este comodato es parte de un proceso de recuperación del edificio, de una mirada curatorial, de una instalación de confianza con el directorio y con la familia Parra Orrego”, señaló.

    Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio

    Elphick agregó que la entrega tiene “un significado de un nuevo comienzo” y confirma el trabajo desarrollado para que el museo vuelva a consolidarse como un espacio de resguardo, investigación y difusión de la obra de Violeta Parra.

    Una arpillera y manuscritos de alto valor patrimonial

    La primera pieza corresponde a una arpillera “Sin Título”, de 1,48 por 1,08 metros, que representa un árbol de la vida con una figura antropomórfica en tonos violeta y un gato a cada lado del tronco.

    La obra fue restaurada por Marta Orrego, madre de Ángel Parra Orrego, quien repuso parte del bordado y la enmarcó para asegurar su conservación.

    “Esta es una obra que me ha acompañado durante muchos años, uno de los árboles de la vida de Violeta. Hoy la cedo al museo para que pueda ser compartida con todo Chile y con quienes nos visitan desde afuera”, comentó Ángel Parra Orrego.

    Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio

    El músico sostuvo que se trata de un aporte “de valor universal” y afirmó sentirse “profundamente honrado y feliz” de entregar la obra al museo.

    La segunda pieza es un cuaderno manuscrito con las décimas autobiográficas de Violeta Parra, compuesto por aproximadamente 91 páginas escritas por ambas caras y de puño y letra de la artista.

    El conjunto también incluye cartas escritas por Violeta, transcripciones mecanografiadas de entrevistas a cultores tradicionales, transcripciones de sus canciones y una copia del Manifiesto de Nicanor Parra, diseñado por la artista catalana Roser Bru.

    Las obras serán exhibidas al público en octubre, luego del proceso de recepción, conservación y puesta en valor por parte del Museo Violeta Parra.

    Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio
    Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio
    Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio
    Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio
    Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio
    Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio
    Más sobre:Museo Violeta ParraVioleta ParraDía del PatriomonioPatrimonio MusicalÁngel ParraObras

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Más de 1.200 detenidos dejó operativo preventivo de Carabineros a nivel nacional

    Controlan incendio en frigorífico de Buin: se pidió evacuar casi 100 casas y hay pérdida total del recinto

    Qatar ve con buenos ojos un “peaje temporal” de Irán en Ormuz si sirve para desminar el estrecho

    Federación de Trabajadores del Cobre se declara “expectante” ante auditoría en Codelco por posibles irregularidades

    Altos mandos militares de EE.UU. y Cuba se reúnen en Guantánamo en medio de tensiones bilaterales

    Excolaboradores del Minvu piden al gobierno presentar nuevo Plan de Emergencia Habitacional

    Lo más leído

    1.
    El Día de la Revelación: Spielberg regresa a los orígenes

    El Día de la Revelación: Spielberg regresa a los orígenes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Cuenta Pública 2026: revisa los desvíos y cortes de tránsito para este lunes 1 de junio en Valparaíso

    Cuenta Pública 2026: revisa los desvíos y cortes de tránsito para este lunes 1 de junio en Valparaíso

    Temblor hoy, sábado 30 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 30 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Más de 1.200 detenidos dejó operativo preventivo de Carabineros a nivel nacional
    Chile

    Más de 1.200 detenidos dejó operativo preventivo de Carabineros a nivel nacional

    Controlan incendio en frigorífico de Buin: se pidió evacuar casi 100 casas y hay pérdida total del recinto

    Excolaboradores del Minvu piden al gobierno presentar nuevo Plan de Emergencia Habitacional

    Federación de Trabajadores del Cobre se declara “expectante” ante auditoría en Codelco por posibles irregularidades
    Negocios

    Federación de Trabajadores del Cobre se declara “expectante” ante auditoría en Codelco por posibles irregularidades

    SpaceX y el interés de los chilenos por participar en la que sería la mayor apertura a bolsa de la historia

    Avellanas se suman a los productos en los que Chile es el mayor exportador mundial

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas
    Tendencias

    ¿Sudar más significa que estoy haciendo mejor ejercicio? Esto dicen especialistas

    Estudio revela por qué el T. Rex tenía brazos tan pequeños en relación a su cuerpo y cabeza

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    De campeón a despedido: el Liverpool anuncia que Arne Slot deja la banca tras un paupérrimo 2026
    El Deportivo

    De campeón a despedido: el Liverpool anuncia que Arne Slot deja la banca tras un paupérrimo 2026

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al francés Moïse Kouamé en la tercera ronda de Roland Garros

    Joaquín Niemann asalta el liderato del LIV Golf de Corea del Sur y este domingo irá por su primer título del año

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio
    Cultura y entretención

    Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio

    Muere a los 104 años Edgar Morin, filósofo francés y creador del pensamiento complejo

    Reseña de libros: de Yiyun Li a Nicolás Cruz Valdivieso

    Qatar ve con buenos ojos un “peaje temporal” de Irán en Ormuz si sirve para desminar el estrecho
    Mundo

    Qatar ve con buenos ojos un “peaje temporal” de Irán en Ormuz si sirve para desminar el estrecho

    Altos mandos militares de EE.UU. y Cuba se reúnen en Guantánamo en medio de tensiones bilaterales

    Israel expande su invasión del sur de Líbano y se marca el río Zahrani como nuevo objetivo

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas