Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio

El Museo Violeta Parra recibirá este sábado 30 de mayo dos obras de la artista que nunca antes han sido exhibidas como objetos museísticos, en el marco de las celebraciones por el Día del Patrimonio Cultural.

Se trata de una arpillera y un cuaderno manuscrito con las décimas autobiográficas completas de Violeta Parra, piezas que serán entregadas en comodato por el músico Ángel Parra Orrego, nieto de la creadora y representante del directorio de la Fundación Museo Violeta Parra.

La ceremonia se realizará a las 13.00 horas en dependencias del museo, ubicado en Vicuña Mackenna, y marcará la primera entrega de los Parra Orrego a la institución desde la muerte, en 2017, de Luis Ángel Cereceda Parra, conocido como Ángel Parra, hijo de Violeta y padre del actual donante.

Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio

Bajo los términos del comodato, el museo asumirá la misión de conservar, restaurar, investigar y poner en valor estas piezas, que pasarán a integrar el acervo de la institución.

La directora ejecutiva del Museo Violeta Parra, Denise Elphick, valoró la entrega como un hito dentro del proceso de recuperación impulsado por la fundación en los últimos años.

“Este comodato es parte de un proceso de recuperación del edificio, de una mirada curatorial, de una instalación de confianza con el directorio y con la familia Parra Orrego”, señaló.

Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio

Elphick agregó que la entrega tiene “un significado de un nuevo comienzo” y confirma el trabajo desarrollado para que el museo vuelva a consolidarse como un espacio de resguardo, investigación y difusión de la obra de Violeta Parra.

Una arpillera y manuscritos de alto valor patrimonial

La primera pieza corresponde a una arpillera “Sin Título”, de 1,48 por 1,08 metros, que representa un árbol de la vida con una figura antropomórfica en tonos violeta y un gato a cada lado del tronco.

La obra fue restaurada por Marta Orrego, madre de Ángel Parra Orrego, quien repuso parte del bordado y la enmarcó para asegurar su conservación.

“Esta es una obra que me ha acompañado durante muchos años, uno de los árboles de la vida de Violeta. Hoy la cedo al museo para que pueda ser compartida con todo Chile y con quienes nos visitan desde afuera”, comentó Ángel Parra Orrego.

Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio

El músico sostuvo que se trata de un aporte “de valor universal” y afirmó sentirse “profundamente honrado y feliz” de entregar la obra al museo.

La segunda pieza es un cuaderno manuscrito con las décimas autobiográficas de Violeta Parra, compuesto por aproximadamente 91 páginas escritas por ambas caras y de puño y letra de la artista.

El conjunto también incluye cartas escritas por Violeta, transcripciones mecanografiadas de entrevistas a cultores tradicionales, transcripciones de sus canciones y una copia del Manifiesto de Nicanor Parra, diseñado por la artista catalana Roser Bru.

Las obras serán exhibidas al público en octubre, luego del proceso de recepción, conservación y puesta en valor por parte del Museo Violeta Parra.

Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio

Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio

Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio

Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio

Museo Violeta Parra recibirá dos obras inéditas de la artista en el Día del Patrimonio