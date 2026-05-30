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    Más de 1.200 detenidos dejó operativo preventivo de Carabineros a nivel nacional

    El despliegue se realizó durante tres días en sectores estratégicos del país, incluyendo estaciones de Metro y paraderos del transporte público. Del total de aprehendidos, 408 correspondían a prófugos de la justicia.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Más de 1.200 detenidos dejó operativo preventivo de Carabineros a nivel nacional JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Más de 1.200 personas detenidas dejó el masivo operativo preventivo desplegado por Carabineros entre el miércoles y la tarde del viernes en distintos puntos del país, en el marco del Plan N°14 de “Policiamiento táctico de impacto e intervención preventiva”.

    El procedimiento contempló el copamiento de sectores estratégicos, entre ellos estaciones de Metro, paraderos del transporte público y zonas de alta afluencia de personas, con el objetivo de prevenir delitos, capturar prófugos y reforzar la seguridad de la comunidad.

    El balance fue entregado por el general Jaime Velasco, director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, junto al subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet.

    Más de 1.200 detenidos dejó operativo preventivo de Carabineros a nivel nacional. A la derecha, subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet.

    Según informó la institución, el despliegue consideró cerca de 5 mil funcionarios policiales y dejó un total de 1.220 detenidos a nivel nacional. De ellos, 250 fueron aprehendidos en la Región Metropolitana y 970 en regiones.

    Del total de detenidos, 408 correspondían a prófugos de la justicia, 246 fueron aprehendidos por infracción a la Ley 20.000 de drogas y 124 por delitos de mayor connotación social. El resto fue detenido por delitos como receptación, amenazas, infracciones a la Ley de Armas, entre otros.

    La coronel Evelyn Osses Vásquez explicó que el operativo se concentró en lugares de alta circulación de personas y con antecedentes estadísticos de mayor incidencia delictual.

    “Esta ronda tuvo como principal impacto incorporarse en aquellos lugares de gran afluencia de público”, sostuvo, agregando que el análisis táctico permitió focalizar recursos policiales en sectores con mayor presencia de delitos de mayor connotación social.

    Más de 1.200 detenidos dejó operativo preventivo de Carabineros a nivel nacional SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Controles, armas y droga incautada

    Durante el procedimiento se realizaron más de 49.500 controles preventivos, además de 19.427 fiscalizaciones vehiculares.

    Carabineros también cursó 2.957 infracciones, de las cuales 2.090 correspondieron a tránsito, 716 a Ley de Alcoholes, 91 por porte de drogas y 60 por otros motivos.

    En paralelo, se concretaron 47 allanamientos a nivel nacional, de los cuales 27 se concentraron en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

    El operativo permitió sacar de circulación más de 55 kilos de droga, además de incautar 64 armas de fuego, 321 municiones y 192 vehículos.

    Más de 1.200 detenidos dejó operativo preventivo de Carabineros a nivel nacional Diego Martin

    En materia de comercio, se realizaron 1.174 fiscalizaciones, entre ellas 628 a locales de alcohol, 392 a locales comerciales y el resto a otros recintos establecidos.

    La coronel Osses sostuvo que este tipo de intervenciones se mantendrá en el tiempo, considerando la evolución de los delitos y las características particulares de cada zona.

    “Estas estrategias tácticas preventivas de Carabineros se van a seguir realizando, siempre atendiendo las modificaciones y las mutaciones del delito”, afirmó.

    Subsecretario: “Aquí cambió la mano”

    Por su parte, el subsecretario Andrés Jouannet destacó el resultado del operativo y afirmó que este tipo de despliegues se mantendrán de forma permanente.

    “Para que la población esté tranquila, segura, pero también para que la delincuencia entienda que aquí cambió la mano”, señaló.

    La autoridad agregó que desde el Ministerio y la Subsecretaría de Seguridad Pública seguirán respaldando a Carabineros con medios logísticos para reforzar estos operativos.

    Más de 1.200 detenidos dejó operativo preventivo de Carabineros a nivel nacional MARIO TELLEZ

    “Vamos a seguir también desde el ministerio, desde la subsecretaría, proveyendo aquellos recursos que ellos necesitan, justamente, para que este trabajo sea más frecuente y de mejor forma”, afirmó.

    Carabineros indicó que el objetivo de estas intervenciones es fortalecer el resguardo en los principales puntos de movilidad urbana mediante servicios focalizados y dinámicos, capaces de responder de manera más rápida a las realidades delictuales detectadas en cada sector.

    Más sobre:CarabinerosMegaoperativoPolicíaDetenidos

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