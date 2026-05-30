Alcalde de Rinconada queda con arresto domiciliario nocturno tras formalización por fraude al fisco

Bajo arresto domiciliario nocturno y con arraigo nacional quedó el alcalde de Rinconada, Juan Galdames Carmona (Ind.-exUDI), con relación a los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. Esta última imputación se asocia a una inversión de recursos comunales para ejecutar obras en terrenos de callejón Las Moras hace cuatro años.

La audiencia de formalización del edil comenzó el pasado martes, junto con el director jurídico del municipio, Lautaro Silva y el otrora secretario general de Planificación de la comuna, Hernán Espina, que también figuran como imputados.

Esto, en el marco de hechos que habrían iniciado durante el 2022. De acuerdo con Jorge Alfaro, persecutor de Los Andes, las circunstancias involucran una compra en perjuicio del erario municipal, con precios superiores a los valores reales que había.

“Para lo cual hicieron una serie de maniobras que hemos sostenido nosotros en la formalización, destinadas a concretar estas compras y asegurar en definitiva lo que era el negocio, el acuerdo que tenían con los particulares”, explicó entonces el fiscal.

Así, la compra de tres terrenos por parte del municipio a Fernando Porcile Valenzuela, cercano al jefe comunal, figuran en la investigación. Esta última indica que se habrían elaborado documentos presuntamente falsos para aumentar su valor.

Según la demanda por la Contraloría General de la República, el perjuicio generado llegaría a los 1.300 millones de pesos. Además, el fiscal detalló que las transacciones se habrían ejecutado con un trato directo y sin alguna licitación previa.

Es así como, durante la mañana de este sábado 30 de mayo, el Juzgado de Garantía de Los Andes fijó el plazo de investigación en cuatro meses y estableció las cautelares para el edil, Espina y Silva, con arraigo nacional para los tres.

Al igual que Galdames, Espina también quedó con arresto domiciliario nocturno entre las 22 horas de cada día y hasta las 6 horas del siguiente, y en el caso de Silva, el tribunal decretó firma mensual en dependencias de Carabineros y arraigo nacional.

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“Como bien este juez ha estimado que las torpezas y desprolijidades delictivamente concurrentes son solo algunas de las expuestas en la formalización, acoger el pedido de prisión preventiva es desproporcional, solo si toma en cuenta la extensión abstracto de los cuadros penales”, señaló el magistrado Daniel Chaucon.

Las cautelares contra el edil fueron interpuestas ante la concurrencia de los requisitos en el Código Procesal Penal y el Código Penal sobre el delito de negociación incompatible, atribuyéndole calidad de autor ejecutor en grado consumado, además de su calidad como autor ejecutor en torno al fraude al fisco del artículo 239 del Código Penal.

La imputación penal con relación a los delitos de fraude al fisco en las adquisiciones de los predios Las Bandurrias, Los Almendros y Callejón Vecinal, asociadas a Espina, Silva y Galdames fue desestimada por el momento, por falta de requisitos.