Joaquín Lavín visita a su hijo en Capitán Yáber: “Dentro de todo, estaba tranquilo y esperanzado”

La tarde de este miércoles, el exalcalde Joaquín Lavín Infante visitó por primera vez a su hijo, Joaquín Lavín León, en el Anexo Cárcel Capitán Yáber, donde este último se encuentra detenido desde el pasado viernes tras ser formalizado por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación, y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

Luego del encuentro, que se concretó un día después de que la Corte de Santiago declarara admisible el amparo de Lavín León con el que busca impugnar su prisión preventiva, el excandidato presidencial conversó escuetamente con los medios presentes en el lugar refiriéndose al estado anímico de su hijo.

Es así como afirmó que “estando aquí adentro, nadie puede decir que está bien”, para luego agregar: “pero, dentro de todo, lo encontré que estaba tranquilo y esperanzado en lo que pueda pasar”.

“Lo vi bien, me pidió también que agradeciera, porque nos han llegado muchas muestras de cariño de gente que nos ha escrito y, bueno, esperemos que la justicia resuelva”, apuntó.

Sin embargo, no se refirió directamente a la medida cautelar que afecta a su hijo ni el reciente amparo presentado por su abogado, Cristóbal Bonacic, tras quedar formalizado por una investigación por presuntas irregularidades en la Municipalidad de Maipú, donde también está involucrada la esposa del exdiputado UDI, la exalcaldesa Cathy Barriga.

“No quiero hablar de la situación judicial, la verdad es que estamos en un momento, como familia, en que nosotros preferimos no ver televisión o leer diarios, pues así estás con más paz en el corazón” , aseguró Lavín Infante antes de dejar el centro penitenciario alrededor de las 17.00 horas de hoy.

El pasado lunes, el exalcalde de Las Condes ya había estado en Capitán Yáber para efectuar el enrolamiento de visitas, momento en que también habló brevemente con la prensa y se refirió al duro momento que están viviendo como familia.

Santiago, 11 de mayo de 2026. Joaquín Lavín Infante llega hasta el anexo Capitán Yáber para enrolarse para poder acceder a visitar a su hijo con prisión preventiva. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

“Vengo como un papá que quiere ver a su hijo que está viviendo un momento muy duro, muy difícil. Muy doloroso, muy triste, para toda la familia también”, dijo en esa ocasión.

Aunque en esa oportunidad se refirió además a la causa judicial que encara su nuera, señalando que “creo 100% en la inocencia de Cathy y de Joaquín”.