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    “Mentir no es una metáfora”: oposición arremete contra Kast tras dichos sobre promesa de expulsar 300 mil migrantes

    Diputados y senadores de oposición hicieron duras críticas contra el jefe de Estado por sus palabras de esta jornada. Desde el PS aseguraron que a Kast "no lo eligieron como un mal poeta".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    La oposición acusa que el Presidente Kast "mintió" y que promesa "fue un show de campaña". MARIO TELLEZ

    Luego de que el Presidente José Antonio Kast señalara que su promesa de campaña de expulsar 300 mil migrantes desde el primer día de mandato se trataba de “una metáfora”, parlamentarios de oposición cuestionaron duramente al jefe de Estado y lo acusaron de haber “mentido” para ganar la elección presidencial.

    Las declaraciones del Mandatario se dieron durante la inauguración de la Semana de la Construcción, actividad enmarcada en los 75 años de la Cámara Chilena de la Construcción.

    En ese contexto, Kast abordó las críticas por la falta de avances en materia migratoria y afirmó que “algunos dicen, oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil migrantes, creo que entendió mal el mensaje”.

    “No se gobierna con metáforas”

    Las palabras del Presidente generaron inmediatas reacciones en el Congreso.

    El senador Iván Flores (DC) afirmó que “ya no me sorprende lo que el gobierno diga tratando de aclarar que los compromisos de campaña no los van a cumplir”.

    “No se gobierna con metáforas”, criticó el parlamentario, cuestionando además la cuenta regresiva que Kast utilizó durante la campaña presidencial para referirse a las expulsiones de migrantes.

    “La única expulsión que ha habido en casi dos meses y tanto, fue una expulsión que estaba preparada desde el año pasado por el gobierno anterior”, agregó Flores.

    En la misma línea, la senadora independiente Fabiola Campillai aseguró que “todos entendimos que cuando asumiera, expulsaría a 300 mil migrantes”.

    “Mentir no es una metáfora, Presidente”, lanzó la representante de la Región Metropolitana.

    Desde el Partido Socialista también cuestionaron las explicaciones entregadas por el Mandatario.

    La senadora Daniella Cicardini recordó que durante la campaña “Kast tenía una cuenta regresiva diciendo que faltaban pocos días para las expulsiones de migrantes”.

    “¿Los recortes sociales que no se iban a hacer y que comprometió en campaña también eran una metáfora? ¿El ‘yo te amo PGU’ también era una metáfora?”, cuestionó.

    Además, sostuvo que “la gente lo eligió no como un mal poeta, sino que lo eligió para ser Presidente, para entregar certeza, para dar soluciones”.

    Por su parte, la senadora Danisa Astudillo afirmó que “Kast no postuló a un concurso literario, postuló a La Moneda”.

    “Pero hay algo peor que errarle a la figura retórica: haberla usado para ganar votos”, añadió.

    El senador Gastón Saavedra señaló que “esta forma de hacer política y de presentarse ante el país no corresponde al Presidente de la República”.

    “Hoy día aparece una metáfora, eso no corresponde a un presidente, y no podemos aceptar la mentira como forma de hacer política”, agregó, calificando la situación como “una actitud deplorable”.

    Desde el Frente Amplio, el senador Diego Ibáñez sostuvo que “un gobierno de metáforas no soluciona los problemas de Chile y su gente”.

    “El gobierno ya debe comenzar a mostrar resultados, no solo ‘metáforas’ de lo que pretenden hacer en el país”, agregó.

    En tanto, la diputada y jefa de bancada del FA, Gael Yeomans, afirmó que “el problema no es que el presidente Kast dijo una metáfora, sino que más bien le mintió al país”.

    Asimismo, recordó que desde la candidatura de Jeannette Jara se advirtió durante la campaña que la propuesta no era viable.

    “Insistió con su mentira, así como también le mintió a Chile diciendo que no iba a tocar derechos sociales”, sostuvo.

    Por último, el diputado Gonzalo Winter señaló que “tras casi dos meses de errática gestión, queda claro que no había más que retórica”.

    “En las tierras de Neruda, Mistral, Huidobro y de Rokha, llamarle metáforas a las mentiras parece un exceso retórico. De poesía poco, y de gestión menos”, concluyó.

    Desde el Partido de la Gente (PDG) también surgieron críticas. El diputado Fabián Ossandón, de la Región de Antofagasta, cuestionó que “el Presidente no puede venir ahora a decir tan fácilmente que esto era una metáfora”.

    “Cuando se hacen promesas de campaña en temas tan delicados como migración y seguridad, la gente espera claridad y medidas concretas, no reinterpretaciones después", afirmó.

    Ossandón complementó que “en el norte y en mi región de Antofagasta esta crisis se vive todos los días. La gente ha visto cómo el crimen organizado, la violencia y el descontrol fronterizo afectaron barrios completos durante años. Por eso, cuando una promesa termina transformándose en una excusa comunicacional, muchas personas sienten que hubo un engaño. Y eso no se le hace a Chile".

    Más sobre:CongresoDiputadosSenadoresExpulsiónMigrantesJosé Antonio Kast

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