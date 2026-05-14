Arturo Frei, de Renta4, proyecta un alza de hasta 20% para el Ipsa este año si el dólar baja de los $875

El Ipsa, el principal selectivo accionario local, renta en torno a 1,5% en 2026, esto a pesar de la fuerte subida de los precios de los combustibles y el dólar producto del conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, los actuales 10.395,38 puntos que marca están 10,6% por debajo del máximo histórico alcanzado a inicios de año.

Pero según Arturo Frei, gerente general de la corredora de bolsa Renta4, la suerte de la bolsa local tiene altas probabilidad de cambiar de tendencia y continuar la ruta alcista del 2025 que la llevo a saltar 56,8%.

En los mercados, según Frei, hoy existen dos grande temas: hay una disociación entre lo macro y las bolsas; y una descorrelación entre los mercados emergentes, o lo podemos acotar a Chile y Latam, respecto de las bolsas en Estados Unidos.

“Abril que ha sido realmente impresionante desde el punto de vista estadístico, con el Nasdaq subiendo un 20%. El índice anotó 13 días de subidas consecutivas, eso no lo había hecho desde la crisis subprime, y además registró nueve máximos históricos”, señala.

En esa línea, explica que “puede venir una ola de inversiones importante en Latinoamérica y, particularmente, a Chile”, producto de la consolidación de las altas valorizaciones en EEUU, de una caída del precio del dólar en el país y de un recorte de tasas por parte de la Fed.

¿Qué debe ocurrir para que lleguen esos flujos?

Desde 2017, en el dólar/peso hay una directriz marcada, y si se rompe sería una confirmación de que el Ipsa debiera subir. Es decir, si el dólar baja - y se afirma- bajo los $875, se confirmaría la señal de medio plazo. Pensamos que el próximo objetivo del Ipsa es el máximo histórico en dólares que se alcanzó cuando Piñera asumió a principios de 2018. Según cómo esté el dólar en ese momento, me atrevería a decir que eso implica un alza de, por lo menos, un 17% o 20%.

¿Qué escenario debe darse para que se rompa la barrera a los $875? ¿Es política, macroeconomía, la aprobación del proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno?

Es una mezcla de varios elementos, porque la caída del dólar en Chile no sólo dependerá de la depreciación de la moneda a nivel global, aunque va a ayudar mucho. La ruptura sostenida de los $875 implica factores externos y también internos, y no son difíciles que ocurran: lo más probable es que el clima de negocio en Chile mejore un poco luego de la aprobación de ciertas reformas que tienen bastante buena probabilidad.

Ahora, la reforma tributaria del gobierno es relevante, pero también es importante que el cobre suba, y es muy probable que lo haga en este contexto de petróleo alto. También es relevante que la Fed recorte las tasas, y eso es un elemento también probable.

¿Por qué está subiendo tanto el Nasdaq?

En EEUU el escenario macro es muy inflacionario, pero también tenemos presiones en el empleo muy fuertes. Adicionalmente los costos de producción para las empresas se han elevado con el alza del petróleo, y ahí es donde pensamos que el nuevo presidente de la Fed va a elegir crecimiento por sobre la inflación. Es decir bajar las tasas, y eso es lo que el mercado está empezando a descontar.

Ahora, en Chile debemos mirar el trinomio Ipsa, dólar y Standard & Poor’s. El S&P500 volvió a máximo histórico a pesar de que la crisis no ha terminado, y está en esos niveles porque los resultados empresariales han sido buenos. Mientras eso ande bien, lo más probable es que la bolsa en Estados Unidos se consolide en máximos, y en esa consolidación habrá una rotación hacia emergentes, particularmente a Chile.

¿Y eso empujado por todos los sectores que componen la bolsa local?

Debieran subir prácticamente todos los sectores. Nosotros estamos recomendando fuerte a Latam Airlines como la acción con mayor upside, luego Banco de Chile, Cencosud, Andina y Mall Plaza.

¿Cuánto podrían crecer los flujos de extranjeros hacia la bolsa local con todo este escenario?

Yo creo que mucho, porque ya hay una rotación desde desarrollados hacia emergentes y dentro de emergentes la Latam todavía pesa menos que el PIB, o sea la ponderación de la Latam es un 7% y el PIB de la región está entre el 9-10%, es decir todavía hay un desajuste por lo que debería venir más dinero a la región, y Chile se está posicionando bien.

¿Qué tan relevante para el mercado son elementos propuestos por el gobierno como la eliminación del impuesto a la ganancia capital?

Genera mayor atractivo para el público retail y produce un clima más de inversión. Es positivo, esto le imprime cierta profundidad o cierto volumen diario de transacciones a valores que, probablemente, antes estaban mucho más secos, pero tampoco es suficiente como para que inversionistas institucionales entren; es una señal positiva que ayuda al inversionista pero en cuanto a la profundidad del mercado de capitales no lo es tanto.

¿Cuál es su escenario base para el desarrollo del conflicto considerando que, al parecer, las conversaciones podrían estar llegando a buen puerto?

Nuestro escenario base es que habrá un acuerdo negociado pero tras el cual los precios del petróleo se van a mantener altos por todo lo que ha pasado con las refinerías y las empresas de petróleo, donde algunas en han detenido operaciones. Todo eso es muy costoso. Ya el daño que se ha producido es muy alto y creemos que los precios van a seguir arriba en torno a los US$100 por barril.