EE.UU. ofrece de nuevo ayuda humanitaria adicional a Cuba por un valor de US$100 millones

El gobierno de Estados Unidos volvió a ofrecer este miércoles una ayuda humanitaria adicional valorada en US$100 millones para Cuba, mientras las autoridades de la isla denuncian que la crisis que atraviesa el país es fruto de la “guerra económica” y el bloqueo energético impuestos desde Washington.

El Departamento de Estado de EE.UU. dio a conocer su propuesta en un comunicado en el que “reafirma públicamente (su) generosa oferta” y recalca en que se trata de una ayuda “directa al pueblo cubano, que se distribuirían en coordinación con la Iglesia católica y otras organizaciones humanitarias independientes de confianza”.

“La decisión de aceptar nuestra oferta de ayuda o denegar una asistencia vital que salva vidas recae en el régimen cubano, que, en última instancia, deberá rendir cuentas ante el pueblo cubano por interponerse en el camino de una ayuda fundamental” , señaló la cartera diplomática estadounidense.

De la misma forma, el organismo dirigido por Marco Rubio, que aseguró que su intención es seguir “buscando reformas significativas del sistema comunista cubano”, criticó que La Habana “se niega a permitir” que sean las autoridades estadounidenses quienes presten una ayuda que los cubanos necesitan “desesperadamente debido a los fracasos del corrupto régimen cubano”.

La cartera además apuntó que el gobierno del país caribeño “solo ha servido para enriquecer a las élites y condenar al pueblo cubano a la pobreza”, antes de recordar que la ayuda que ofrece Washington también incluye “apoyo a un servicio de internet por satélite gratuito y rápido”.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó en sus redes sociales que, pese a “las cruentas medidas de asfixia económica y energética que Estados Unidos ha decretado, Cuba sigue en pie, no es un estado fallido”.

“La crisis que nos atenaza es fruto de la severa guerra económica que nos imponen y de la persecución energética” , señaló, antes de referirse a posibles cortes en el suministro eléctrico durante la jornada.

La situación del Sistema Electroenergético Nacional es particularmente tensa en los últimos días.



Para la jornada de hoy se pronostica un déficit de más de 2 mil MW en el horario de máxima demanda o pico nocturno.



Ese dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 13, 2026

“Ese dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida bloqueo energético al que Estados Unidos somete a nuestro país, amenazando con aranceles irracionales a cualquier nación que nos provea de combustible”, declaró Díaz-Canel al respecto.

El mandatario también atribuyó el bloqueo de combustible impuesto por la Administración de Donald Trump al hecho de que las distintas autoridades estadounidenses no han podido “destruir la Revolución”.

“Lo que los voceros del régimen estadounidense tratan de mostrar al mundo como consecuencia directa de una mala gestión del Gobierno cubano, es en realidad el resultado de un perverso plan que pretende llevar a niveles extremos las carencias y dificultades del pueblo”, argumentó, para luego reiterar que están “dispuestos siempre al diálogo en igualdad de condiciones” con el país norteamericano.