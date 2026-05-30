Carabineros retira de circulación 113 armas de fuego y más de 2 mil municiones en lo que va del año en San Bernardo

Carabineros reitera de circulación 113 armas de fuego y más de 2 mil municiones en lo que va del año en San Bernardo

La Autoridad Fiscalizadora de Control de Armas de Carabineros de Chile logró retirar de circulación 113 armas de fuego plenamente operativas para el disparo y 2.453 municiones de diversos calibres en lo que va de 2026 en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

El operativo policial, orientado a mitigar los riesgos asociados al uso indebido de armamento y la comisión de delitos violentos, combinó fiscalizaciones en terreno, incautaciones y el incentivo a la entrega voluntaria por parte de civiles.

El arsenal recuperado consiste en un catálogo de corto y largo alcance, entre los que se contabilizan revólveres, pistolas, escopetas, rifles, carabinas y armas de fogueo modificadas para el disparo.

Desde la institución explicaron que el foco de estas operaciones es preventivo, con el fin de cortar la cadena de suministro que abastece a bandas delictuales y organizaciones criminales.

Carabineros reitera de circulación 113 armas de fuego y más de 2 mil municiones en lo que va del año

El jefe de la Autoridad Fiscalizadora en aquella comuna, Sergio Rodríguez Sabala, sostuvo que “cada arma que retiramos de circulación es un riesgo menos para la comunidad. La experiencia policial demuestra que muchas de las armas utilizadas en delitos violentos alguna vez estuvieron en poder de particulares y, por distintas circunstancias, terminaron siendo utilizadas por delincuentes u organizaciones criminales”.

En esa misma línea, Rodríguez enfatizó que tanto el control permanente del armamento legalmente inscrito como las entregas voluntarias “constituyen herramientas fundamentales para prevenir que estas armas sean empleadas en robos, homicidios, amenazas u otros delitos violentos”.

Es así que las autoridades policiales aseguraron que estos esfuerzos seguirán intensificándose para disminuir los accidentes domésticos por manipulación irresponsable y a mermar de manera directa el stock de municiones disponible en el mercado informal.