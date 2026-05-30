Temporada de nieve a la vista: centros de esquí esperan un millón de visitantes

Chile cuenta con los centros de esquí más cotizados de la región. Turistas de todo el mundo llegan a nuestro país todos los años para disfrutar de las bondades que ofrece la nieve de la Cordillera de los Andes. Las estimaciones apuntan a un millón de visitantes en todo el país para la temporada que está por arrancar y que, generalmente, se extiende hasta por cuatro meses, dependiendo de las condiciones climáticas y de la calidad de la nieve.

En Santiago destacan tres centros de esquí, todos ubicados muy cerca unos de otros. Valle Nevado, a 45 kilómetros de Santiago; El Colorado/Farellones, a 33 kilómetros, y La Parva, a 38.

Un poco más lejos, a cerca de dos horas de Santiago, se encuentra Portillo, así como Nevados de Chillán y Lagunillas, entre otros.

Si se cumplen las condiciones, en esta oportunidad, la temporada de nieve comenzará a mediados de junio para El Colorado/Farellones, Valle Nevado y La Parva. Si las condiciones climáticas lo permiten, el 19 de ese mes se daría el inicio oficial junto a la apertura de los andariveles.

Matías López, gerente comercial de El Colorado, releva las proyecciones climáticas “que auguran una temporada tan favorable como los dos últimos años de resultados históricos”. Y suma sobre los objetivos propios: “Este año es superar el récord de visitantes del año pasado mediante una fuerte inversión en experiencia”. Entre las principales novedades destaca una nueva aplicación para los centros de montaña, con snowtrack, retos y mapa interactivo en 3D. Además, López recuerda “el ansiado debut en Farellones del Mega Tubing más largo de Sudamérica con tres y 400 metros”. A esto se suman importantes renovaciones en El Colorado: una gran terraza en el sector Mirador, una magic carpet para debutantes y un remodelado restaurante Los Andinistas.

Y es que como es habitual, todos los años los complejos de montaña se la juegan por tener novedades para así llamar la atención de más turistas, los que provienen principalmente de naciones como Argentina, Brasil y Estados Unidos, entre otras.

En Valle Nevado proyectan cerca de 320.000 visitas este año, apostando, como otras veces, a tener un tercio del total de visitantes del país. Dominique Rudloff, gerenta general de Valle Nevado, señala: “Esperamos nuevamente una gran temporada. Venimos de tres años muy sólidos, con un gran equipo que hace bien las cosas para que más personas suban a la montaña y esquíen. Los últimos tres inviernos han sido los mejores en la historia de Valle Nevado”.

Rudloff detalla que en Valle Nevado ampliaron el sistema de fabricación de nieve, especialmente en zonas para principiantes. También modernizaron los sistemas electrónicos de la Góndola y la telesilla Prado, incorporaron un nuevo pisanieves, renovaron equipamiento para arriendo e implementaron nuevos sistemas de autoservicio de entrega de tickets. Y en cuanto a instalaciones, inaugurarán Aconcagua Ski Residences, un nuevo proyecto que ampliará en casi 20% la oferta de alojamiento, y además, el Hotel Valle Nevado, fundado en 1988, tuvo una importante renovación. “Todos nuestros hoteles incluyen ticket interconectado con La Parva”, señala.

La Parva.

La Parva no se queda atrás. Juan Rodríguez, su gerente general, se suma al entusiasmo de Valle Nevado. “Estamos muy optimistas porque hemos visto gran interés por elegir La Parva, y nuestro foco ha estado en preparar este invierno con una mejor experiencia para acompañar ese interés. Queremos seguir creciendo para seguir mejorando como destino, y para este año esperamos más de 150.000 esquiadores, lo que refleja un crecimiento cercano al 10% desde 2024”, señala.

En tal sentido, Valle Nevado y La Parva, conectados entre sí y con mismos dueños, mantendrán el beneficio de niños de hasta 12 años gratis, beneficio que ha sido utilizado por más de 15.000 menores desde 2023. “También mantendremos el ticket interconectado, que permite esquiar tanto en La Parva como en Valle Nevado con un solo pase y que registró cerca de 25.000 interconexiones durante la temporada de invierno 2025 ”, añade.

En hotelería, por su parte, esperan ocupaciones por sobre el 90%. “Hemos visto reservas muy anticipadas y mucho interés por la nieve chilena, tanto en el público local como internacional”, señala Rudloff.

En el sector apuntan a que esta temporada sería tan buena como las últimas dos debido a los pronósticos climatológicos. Esto último, en parte, debido a la presencia del fenómeno El Niño, el que traería más lluvia, lo que siempre es visto con buenos ojos por los centros de esquí.

En La Parva también preparan algunas novedades: el sistema de sillas aéreas Tórtolas tendrá un nuevo y totalmente reacondicionado motor, y los andariveles Vegas y Alpha tendrá un nuevo cable. Asimismo, se hizo una ampliación del sistema de nieve artificial par la zona de Fabres. “Todas estas mejoras estarán operativas este invierno”, revela Rodríguez. Estos hitos se complementan con novedades que incluirán una nueva máquina pisanieves con winche, la modernización de los equipos para arriendo, la actualización de la señalética e instalaciones de seguridad.

Y de cara al futuro, La Parva ya aspira a seguir creciendo: contemplan una telesilla doble -El Paso- para mejorar la conexión con Valle Nevado y una góndola para ocho personas que conectará La Parva Chica con el sector del 3.100. Ambos proyectos forman parte de la revisión que lleva a cabo la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre la adquisición de Andacor.

Nevados de Chillán.

En regiones también son positivos. Ángelo Conti, gerente comercial de Nevados de Chillán, señala que “las proyecciones de afluencia son ambiciosas debido a un hito que cambiará el perfil del visitante: este año vuelve la fiesta electrónica más grande de Chile en invierno, con una propuesta renovada y una parrilla de artistas internacional que no ha dejado indiferentes a los turistas y fans de estos eventos con Tech Machine”. A esto suma una gran venta nocturna: “Se estima que ambos eventos generen un marco importante de turistas para la cordillera de Ñuble”, sostiene.

Respecto del volumen de turistas, explica Conti, esperan mantener la tendencia de crecimiento aproximado de un 12%, de acuerdo a las reservas a la fecha del mercado internacional. “Además, el centro está trabajando en una evolución de su infraestructura para adaptarse a las demandas de un público más global, lo que incluye la renovación y creación de nuevas pistas para la realización de eventos deportivos de invierno y recibir a los equipos olímpicos que cada año realizan su pretemporada junto a nosotros”.