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    PSG vs. Arsenal: el choque de estilos que definirá la Champions League

    Budapest coronará este sábado al mejor de Europa. Luis Enrique va por retener la corona. Mikel Arteta quiere la primera Orejona para los ingleses. En un lado, el mejor ataque y una gran fuerza colectiva. En el otro, una defensa firme y el rey de la pelota detenida.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El PSG de Luis Enrique vs. el Arsenal de Arteta: el choque de estilos que definirá la Champions League.

    El partido ideal para bajar la persiana de la temporada 2025-2026, antes de la Copa del Mundo. Tener cara a cara a Paris Saint-Germain y Arsenal es de lo mejor que puede presentar el fútbol internacional en la actualidad. Uno de ellos será el monarca de la Champions League. Los franceses aspiran a retener la corona. Mientras que los ingleses quieren la primera Orejona de su historia.

    Tanto Luis Enrique como Mikel Arteta, los entrenadores, tienen cosas que los unen. No solo se trata de la nacionalidad española (uno es asturiano; el otro es vasco). Ambos tienen ADN culé. Hace casi 30 años, compartieron en el vestuario del Barcelona, aunque no sean del riñón azulgrana propiamente tal.

    En una entrevista con el diario Marca, el DT de los Gunners rememoró su pasado juntos y mostró admiración por su colega: “Lo recuerdo con cariño por cómo trataba a los jóvenes y por cómo era como jugador. Como entrenador, ha mostrado el liderazgo para seguir su camino pese al ruido en su contra y acabar ganando. Es un ejemplo para todos”.

    Son los arquitectos de equipos de una rica fuerza colectiva, donde no hay superestrellas, pero sí grandes futbolistas. No obstante, el duelo entre Luis Enrique y Arteta (ambos admiradores del ideario de Pep Guardiola, pero que han construido un camino propio) será un choque de estilos. Cada estratega les ha impregnado su sello a los flamantes finalistas, lo que dota al partido de un atractivo especial para los amantes de la táctica.

    Ataque vs. defensa

    El PSG es un bloque que juega con libertad ofensiva, y que cuenta con futbolistas de rendimiento sobresaliente, como el georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Los franceses son el mejor ataque del torneo, con 44 goles anotados, a uno del récord histórico de una sola temporada en la Copa de Europa, que le pertenece al Barcelona (1999-2000).

    Por su parte, el Arsenal ha basado su campaña en el control defensivo. No es un equipo pragmático, sino que trabaja esa faceta de manera casi impecable. Ha mantenido su portería en cero en nueve ocasiones y solo ha recibido seis goles. Es la mejor defensa de la Champions. Además, su trabajo en la pelota detenida ha hecho escuela, aunque a veces juega al límite del reglamento.

    “Creo que en este partido no hay un favorito”, dijo Luis Enrique en la rueda de prensa previa. También señaló que “más que dos ideas diferentes de fútbol, desarrollan dos caminos para llegar al mismo propósito”. “Ellos también marcan muchos goles y nosotros también defendemos bien”, manifestó el asturiano, quien aspira a darle su segunda Orejona al club de capitales qataríes.

    Los parisinos, dominantes casi absolutos de la Ligue 1, pueden convertirse en el primer club en ganar dos Champions consecutivas desde el Real Madrid de Zinedine Zidane, que ganó tres al hilo (2016, 2017 y 2018).

    En la vereda de los londinenses, están a 90 minutos (o más) de entrar en el historial de campeones de Europa. Hasta hoy, los Gunners solo habían disputado una final. Sucedió en 2006, de la mano de Arsene Wenger. Ese equipo que lideraba desde el campo Thierry Henry, y que había eliminado al Villarreal de Manuel Pellegrini en semis, cayó ante el Barcelona, en Saint-Denis. Para ellos sería coronar una temporada de ensueño, tras consagrarse en la Premier después de 22 años.

    Una de las novedades de la final es el horario: se jugará más temprano. El duelo en Hungría será a las 12.00 horas de Chile (18.00 en Europa Central). Según la UEFA, la decisión pasó por mejorar la experiencia de los hinchas, los equipos y de la sede anfitriona.

    Ecuador tendrá campeón

    Pase lo que pase en la cancha, Ecuador tendrá a uno de los suyos levantando la copa. Willian Pacho y Piero Hincapié se unirán a la selección, de cara al Mundial, después de la final. Los dos zagueros son el ejemplo del halagüeño presente futbolístico del país de la mitad del mundo, que se ha acostumbrado a codearse en la elite, a diferencia de Chile, hoy en el sótano de Sudamérica.

    Por segundo año consecutivo, un ecuatoriano será campeón de la Liga de Campeones. En 2025, Pacho la conquistó con PSG. Hay otro punto en común entre ambos: en 2020, fueron monarcas de la Copa Libertadores Sub 20 con Independiente del Valle, una de las instituciones que marca la pauta en la formación de futbolistas en la región. No es casualidad.

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