Toque: llega el libro que revisa el disco clave de Joe Vasconcellos

La idea original era una, pero acabó en otra. El periodista Rainiero Guerrero se había propuesto explorar los lanzamientos musicales de 1995, un año particularmente fecundo para el rock chileno, en que fueron publicados títulos como La Espada & la Pared de Los Tres, Invisible de La Ley, Toque de Joe Vasconcellos, entre otros. Así, comenzó a trabajar en algunas entrevistas para el proyecto, entre esas, una con el hombre de Mágico. “Y me interesó mucho su visión musical, su amplitud”, comenta el también director de Futuro y Rock&Pop al teléfono con Culto.

Aunque la intención estaba, la dinámica del día a día pudo más. Los meses pasaban y se hacía difícil concretar esa idea inicial. Mientras masticaba qué hacer, una tarde tuvo la respuesta. Joe Vasconcellos acudió a los estudios de Futuro para una entrevista promocional por la gira aniversario del álbum, la que arrancó en agosto de 2025. “Después de esa entrevista y ya habiendo hecho un par de notas con él para este gran proyecto, dije, esta historia está para contarla -recuerda Guerrero-. Y después en esa nota en la radio seguimos hablando del disco, lo importante que fue, y ahí yo sentí que hice clic”.

Aquel fue el origen de Toque - Joe Vasconcellos, nuevo lanzamiento de la colección Disco Rayado de la editorial La Piedra Redonda, dedicada a revisar títulos ineludibles del catálogo local. En el libro, Guerrero no solo revisa con rigor periodístico el proceso del álbum que marcó la carrera del artista, también presenta un panorama de su historia; desde su gusto inicial por nombres del progresivo como Gente Giant y Genesis, sus años en Italia y Brasil, su experiencia como cantante del grupo Congreso (y la historia tras Hijo del Sol Luminoso) e incluso su poco conocida participación en Superficies de placer, el álbum clásico de Virus. En otras palabras, la historia del músico antes del reconocimiento masivo.

Joe Vasconcellos en los días de Toque Archivo Histórico/Cedoc Copesa.

“Yo creo que ahí había alguna historia que, por lo menos desde mi punto de vista, no estaba escrita o no estaba bien documentada -dice Guerrero-. Un poco lo que yo llamo el viaje por la cresta del mundo de Joe, porque siempre se le relaciona con lo brasileño. Pero en una de las conversaciones con Tilo Gonzalez, me dice que cuando lo conocieron, literalmente andaba con un baúl lleno de instrumentos de todo el mundo. Cosas de Japón, cosas de la India, cosas que había traído de Europa. Entonces, él aportó sonoridades del mundo a Congreso y eso un poco refleja lo que es Joe”.

Toque fue un momento clave. Vasconcellos ya había publicado Esto es solo una canción (1990) y Verde Cerca (1992), por lo que en la EMI decidieron ficharlo luego de verlo en el show en que Congreso celebraba sus 25 años de carrera. Como era un momento bullente de la industria, estuvo la posibilidad de pagar un buen estudio (Master) y a un productor con bagaje, el argentino Guido Nisenson. Además, el repertorio del álbum había ganado rodaje en vivo pero en el estudio se pulió. Ese tejemaneje del repertorio fue de los detalles que le llamaron la atención a Guerrero. “El trabajo de Nisenson fue efectivamente fue tomar a la banda, encerrarse un mes en La Batuta, ensayar, ensayar, ensayar, revisar las canciones, qué se podía agregar, qué se podía sacar, para llegar lo más preciso posible al estudio. Fue súper profesional”, dice.

Todo el proceso es relatado por sus protagonistas en una estricta narración al estilo crónica periodística; además del mismo Joe Vasconcellos, el autor conversó con Nisenson, el ingeniero de sonido Joaquín Garcia, músicos como Pedro Melo, Sidney Silva, el guitarrista Kiuge Hayashida, entre otros. Para el autor, ese es un punto de partida obligado en un trabajo de este tipo. “Yo creo que eso es como una obligación periodística. Si tú vas a escribir la historia de un hecho donde participó mucha gente, la idea es poder tener a la mayor cantidad de gente que estuvo ahí”.

Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera

Y aunque en general entre los entrevistados hay coincidencias, hay algunas historias subterráneas que emergieron en el proceso. Por ejemplo, el empeño de Carlos Fonseca, entonces gerente de marketing de EMI, por “desbrasilizar” el sonido de Vasconcellos, incluso pidiéndole a Nisenson que destacara más la voz. “Eso me lo contaba Guido, me lo contaba Joaquín García, que Carlos Fonseca quería que no fuera tan brasileño, que sonara como un artista solista acompañado con una banda -apunta el autor-. Y Joe defendía la idea de que eran una banda, que de hecho se llamaba Favela y que tenía que tener calidad superior. Y yo creo que por eso el disco después de 30 años sigue sonando tan bien”.

Conocido principalmente por sus sencillos (Mágico, Las seis, Solo por esta noche, Huellas y Sed de gol), el libro se adentra también en el material menos conocido del disco, como la cueca Frutillas (con guitarras de Ángel Parra) o la funky Blusa transparente. “Estamos en presencia de un músico que se animó a tocar cueca, no porque diga voy a hacerla, sino porque efectivamente le nace hacerla, le nace hacer una canción de los chinchineros porque recorrió el país, porque sabe lo que es”, apunta el autor.

En el texto también hay un momento vivencial. Guerrero acompañó a Joe Vasconcellos a su show en el Movistar Arena en noviembre pasado, donde celebró el disco. Una idea que llegó desde la editora, la uruguaya Isabel Machado. “Yo le había planteado esto de ir a cubrir el Movistar -recuerda el autor-. Y en una visión muy literaria, muy de editora, ella me dice, ‘pero Rainiero, eso puede ser un gran capítulo de cierre’”.

Así se hizo la gestión. Guerrero se reunió con el equipo del músico en la sala de ensayo, lo fueron a buscar a su casa y de ahí hicieron el trayecto al Movistar, donde pudo presenciar toda la trastienda del show. Casi como seguir al bus de la selección. “Fue buena idea. Ahí también algo me hizo clic, porque a mí no se me había ocurrido. Y ahí decidimos estirar los plazos para el libro, no apurarnos, que no tuviera la urgencia -dice Guerrero-. En esa previa del show estuvimos juntos almorzando con todo el crew. Yo estaba pendiente de la Fórmula 1 en mi teléfono, y él también veía la carrera conmigo”.

El libro Toque - Joe Vasconcellos se presentará este sábado 30 de mayo en el marco de la Furia del Libro. El evento se realizará en la Sala Acario Cotapos de la Estación Mapocho, a las 16:00 horas, con la participación especial de Joe Vasconcellos, además del autor Rainiero Guerrero y la periodista Marisol García como moderadora.