Riqueza financiera de Chile alcanzó casi los US$700 mil millones en 2025 tras un alza anual de dos dígitos

A nivel global, la riqueza neta alcanzó los US$550 billones (millones de millones) en 2025, un avance año contra año de 9,3%, mientras que la riqueza financiera aumentó un 10,7% hasta alcanzar los US$333 billones en 2025, cifra que representa un incremento de dos puntos porcentuales con respecto al año anterior, la mayor tasa de crecimiento desde 2021.

Así lo reveló el Informe Global de la Riqueza 2026, elaborado por Boston Consulting Group (BCG), el cual detalló que en Latinoamérica la riqueza financiera registró una expansión de 17,7% en dólares, y Norte América un 7,4%. En tanto, Europa Occidental creció 15,3% y un 9,2% Asia Pacífico, mientras que China se expandió 15%.

La riqueza financiera es el stock de activos financieros de personas, en inversiones financieras más fondos de pensiones.

Según el informe, en el periodo analizado las acciones se dispararon un 13,2%, mientras que los activos reales crecieron un 7,4%, “lastrados por los altos precios y el aumento de la oferta en los principales mercados desarrollados”.

Asimismo, estimó que la riqueza financiera avanzará a una tasa compuesta anual del 7% hasta 2030, “aunque el ritmo de crecimiento presupone una disminución de las tensiones geopolíticas y las perturbaciones energéticas en la segunda mitad de 2026″.

Otro aspecto que destacó el reporte es que, por primera vez, Hong Kong superó “por poco a Suiza como el mayor centro de operaciones transfronterizas del mundo”.

La riqueza transfronteriza aumentó un 10,7%, hasta alcanzar los US$2,9 billones, “impulsada por los flujos procedentes de China continental y un dinámico mercado bursátil que generó una importante actividad de salidas a bolsa y fuertes ganancias en las plataformas de internet con alta dependencia de los índices de referencia”.

Chile

Al cierre del 2025, la riqueza financiera en Chile alcanzó los US$670 mil millones. “Según nuestra estimación, la riqueza financiera chilena entre el 2024 y el 2025 creció un 13,9%, que es un ritmo de crecimiento importante”, dice Federico Muxi, managing director y senior partner de BCG.

Hacia adelante, el ejecutivo proyecta que la tasa de expansión será de 8% anual hasta el 2030, por sobre el 6% que avanzará la región. “Con esto, la riqueza financiera chilena será de un billón de dólares”, apunta.

De los US$670 mil millones, la riqueza financiera invertible representa el 40%, equivalente a US$268 mil millones, mientras que el 60% restante corresponde a riqueza financiera no invertible, que esencialmente corresponde a fondos de pensiones, seguros de vida y participaciones accionarias no líquidas.

De la riqueza financiera invertible, hay US$62 mil millones en el exterior. Esto es un 9% de la riqueza financiera total del país, el menor porcentaje de todo Latinoamérica, donde el promedio es 17%.

A Chile le siguen Brasil y Colombia, que tienen un 11% de riqueza offshore. Según Muxi, a estos países le siguen “Perú que tienen un 17%. Mientras, países como Ecuador tienen un 58% de riqueza offshore, y Argentina un 74%”.

Para Muxi, si bien es cierto que, en Chile se produjo “una pequeña disrupción, o no tan pequeña, con el levantamiento social, en general es un país donde sus habitantes tiene en promedio mucha más confianza en las instituciones. Entonces hay más propensión a tener la riqueza onshore”.

Junto con ello, explica que el mercado chileno, en términos de madurez y potencial de crecimiento, es la jurisdicción que tiene la mayor expansión proyectada de riqueza financiera en la región.

A su juicio, Chile “es de los mercados más sofisticados dentro de los emergentes a escala mundial. Una de las métricas que es importante ver, a efectos de analizar la sofisticación del mercado, es qué porcentaje de las inversiones financieras está en efectivo versus otro tipo de activos. Y Chile es uno de los países que tiene menor porcentaje; según nuestra estimación, al 2025 solo el 14% de la riqueza financiera chilena estaba en depósitos, el promedio mundial es 25%. Esto te marca un mercado que es más sofisticado”.

“En un país que es relativamente más rico que todos los otros países de la región, hay mucha riqueza administrada en Chile porque hay una base histórica de confianza institucional y estabilidad macroeconómica”, explica.

Según Muxi, el crecimiento de la riqueza proyectado para el país está asociado “a una mayor expectativa de crecimiento económico relativo al promedio de Latinoamérica o de otros países emergentes y al nivel de madurez. De los mercados latinoamericanos, Brasil y Chile son los más sofisticados”.

Inteligencia artificial

Uno de los aspectos que este año destacó el informe es el potencial de la inteligencia artificial generativa en la expansión de los servicios de administración de patrimonio.

En esa línea, Muxi destaca que esta tecnología “va a permitir personalizar el asesoramiento para clientes de menor riqueza individual. Un servicio que era exclusivo para clientes de cierto nivel patrimonial, la inteligencia artificial permitirá, hasta cierto nivel, democratizarlo. Ese es un gran transformador de esta industria para adelante”.

“Un indicador de cómo se han ido sofisticando es, por ejemplo, cómo ha aumentado el tamaño promedio de la cartera que maneja un ejecutivo de cuenta- Hasta hace algunos años la cifra estaba en torno a US$150-US$170 millones, hoy esas carteras están entre US$250 y US$300 millones por ejecutivo, porque es capaz de absorber mayor volumen total, más clientes o clientes más grandes, en general, con un mayor desarrollo de la oferta y de la tecnología”, explica.

Respecto de la posición de Chile en este ámbito dentro de la región, Muxi señala que, en la industria, “los jugadores más sofisticados son los brasileros y los chilenos”.