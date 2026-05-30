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    El libro recomendado: el pensamiento humanista de Albert Einstein

    Lejos de las fórmulas matemáticas, Alquimia Editorial recupera los ensayos y discursos donde el célebre físico aborda la crisis moral de su época. Una aguda reflexión que transita desde la urgencia del desarme nuclear hasta su defensa de un socialismo democrático.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Mis últimos años

    Albert Einstein

    Editorial Alquimia

    En Mis últimos años se abre una ventana fascinante a la faceta menos conocida de Albert Einstein: la del humanista comprometido, el pensador ético y el crítico social agudo. Lejos del icono de la relatividad y la física teórica, este volumen recopila ensayos, discursos y artículos escritos entre 1934 y 1950, período en el que el científico, ya radicado en Estados Unidos, reflexiona con urgencia sobre los dilemas de su época. El libro revela a un Einstein profundamente atento al mundo real. Textos como Declive moral muestran su horror ante naciones que se inclinan ante tiranos y ante la erosión de los pilares de la civilización: la verdad, la justicia y la dignidad humana. Particularmente potente es su ensayo ¿Por qué socialismo?, donde critica con dureza el capitalismo: el lucro y la competencia ilimitada generan inestabilidad, depresiones económicas y “paralización social”. Propone una economía planificada y socialista, pero se opone a la burocracia todopoderosa y defiende un socialismo democrático que proteja los derechos individuales y evite la esclavización y el totalitarismo. Sobre la bomba atómica, Einstein expresa un sentimiento de culpa compartida por los físicos del Proyecto Manhattan. En La guerra está ganada, pero no la paz (1945) alerta que la nueva arma no garantiza seguridad, sino un miedo creciente y la amenaza de destrucción masiva, profundizando en sus convicciones pacifistas. Lo más valioso de esta recopilación es su coherencia: Einstein no separa ciencia de ética. Es un libro breve pero profundo que humaniza al mito y enriquece nuestra comprensión de uno de los grandes intelectos del siglo XX.

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